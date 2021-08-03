台積電海外設廠的地緣政治因素：成本、政治風險雙高的德國，吸引力恐怕還不如捷克

奧運幾乎佔掉大家這週的注意力，但筆者還是想藉上週一的台積電股東會，講一點地緣政治問題。在這場股東會上，台積電概略說明了海外投資計畫，並完成10位董事改選，尤以美國麻省理工學院校長拉斐爾選上獨董最引人注目，台積電罕有以教育界人士為獨董。

然而仔細聽魏哲家總裁與劉德音董事長的說明，便可感受到台積電對增進研發能力的用心。魏哲家表示日本投資計劃是跟筑波研究所合作，在日本成立研發中心；劉德音則說明美國設廠計劃是基於美國基礎建設與國安需求，各國供應鏈的在地化會因應客戶需求局部發生。

台積電的用意很明確且合乎情理，他們自己也承認全球處於「疫情、貿易戰爭和天然災害混雜的情況」。只要想到今年春天台灣的缺水、跳電問題，任何人都會為科技大廠的產能安定性產生不確定感，但這些風險其他地區也有（例如今年美國德州暴雪或日本茨城地震都影響半導體產能），因此風險分散是必須的。

而台灣的腹地不足，儘管擁有全世界最充沛的高素質低成本勞動力，新世代的半導體產業對水與潔淨能源的需求量太大，台灣幾乎沒有台積電繼續擴廠的空間。海外投資有助於台積電調控未來發展的資源取得與配置問題。

用水與能源的需求不是最關鍵，就算想納入全球人才以充實自身研發能量，也不至於要大舉投資海外。最關鍵的是所有人心知肚明的「政治力」影響。如果美國需要台積電在任何時刻（甚至台海戰爭期間）都能滿足美國國防需求，在分散地緣政治風險的前提下，美國客戶對關鍵產能與尖端研發的需求（美國訂單占台積電營收七成），足以填補海外投資的商業成本，赴美設廠自然成為必然。

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接下來講德國的部分。

股東會另一個焦點是劉德音董事長所說：關於德國設廠的「非常早期討論」。今春另一個難題是車用半導體大缺貨，德國、美國先後請求台灣支援，最後以調度、硬擠產能的方式救火成功。但德國車用半導體的問題不只是「疫情問題」而已，是長期的地緣政治問題。

我們一般都認為德國親中，但德國的外交情緒本質上是「反美」，且不提美國擊敗納粹以後小羅斯福總統曾經想把德國田園化，光是德國本身作為歐盟大國的立場，就足以讓德國不甘成為美國附庸。

美德同盟很大程度是場面話，碰上金融海嘯時，德國麻吉就換中國當；遇到能源問題時，跟討厭鬼俄羅斯聯手打壓烏克蘭也沒問題。德國畢竟是世界經濟大國、區域人口大國（以及軍事廢物國），與服膺美國秩序、悉心打造同盟利益的日本不同，德國想走自己的路。

在這情況下，德國雖然跟美國不合（拜登上台只能減少吵架但不會改變齟齬本質），但德國很想跟台灣交朋友。本來德國與台灣就沒有矛盾，只是顧慮中國才不特別親暱，近年中國市場龐大但紅利漸漸吃光，美中貿易戰又改變了貿易結構，中國半導體廠為華為保留產能，造成德國車商難以再取得晶片，所以才會發生不顧中國眼光求助台灣這種事情。

如果我們把德國當成班級或職場上比較勢利的那種人就很好理解。

歐盟有意走上半導體製造的自利之路，在中國美國紛紛祭出產業補貼以後，歐洲也群起效尤。半導體廠的聚落集中在德國薩克森邦的德勒斯登（Dresden），此聚落在疫情與貿易戰之前已經在發展，目的是降低對境外晶片產能的依賴。

德勒斯登近期最大的半導體投資案，是德國Bosch集團在6月4日開幕的全新AIoT半導體工廠，開幕式連德國總理梅克爾都親臨現場。Bosch德勒斯登廠生產的是300mm晶圓，提供AIoT與車用需求。

300mm晶圓供車用綽綽有餘，可是不足以讓德國更上一層樓。比較今天台灣投審會通過的台積電南京廠擴產，南京廠要擴增主力28nm製程產能，並投資16nm製程的12吋晶圓提供車用，就知道德國該如何垂涎更先進的晶圓廠。

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德國經濟部長Peter Altmaier在7月初對媒體說，德國可能把已編列的50億歐元半導體補貼倍增至100億歐元，顯示德國自知薩克森產業聚落的落後地位，希望吸引台積電這等先進廠商也前去設廠。上週一股東會劉德音會提到德國設廠，跟德國的招商動作肯定有關。

但吸引台積電設廠的計畫會成功嗎？恐怕很難。我們可以參考英特爾的動向：英特爾執行長Pat Gelsinger於4月到歐洲考察，就呼籲新廠地點提供英特爾數十億美元的政府補貼。還說為達規模經濟，英特爾在同一個地點須至少建立兩個工廠，預估一個工廠需要約40億歐元的補貼。

建兩個工廠就要80億歐元補貼，這當然是英特爾在喊價，但也顯示德國經濟部的50－100億歐元補貼可能不太夠用。更別說德國設廠需要的地、水、電有很高環保規定，人力也可能不足或太貴。例如Bosch德勒斯登廠號稱歐洲最現代化的AIoT工廠，創造700個就業機會，實際上可能是人手不夠而必須如此。

就算把現在增強的政治力放進來，台積電也沒有非得在德國設廠的必要。德勒斯登固然地點好，可是在捷克、斯洛伐克設廠，也能達到供應歐洲客戶的效果，還可能節約成本。尤其捷克與德勒斯登咫尺之遙，儘管捷克經濟力較德國弱，卻也因此更有動機提供更大的設廠優惠（地、水、電、稅等等）。

東歐國家本身經濟力弱，也不是必然的阻礙。筆者先前的文章已點出東歐「三海倡議」的發展性，作為三海倡議腦袋的立陶宛，與英國的關係正在迅速加深，並與日本結成戰略夥伴關係。三海倡議一方面呼應日本安倍首相「自由與繁榮之弧」倡議強化自身安保，另一方面有意藉英日的資金與技術投資東歐。

如果捷克或斯洛伐克能引進英日資源，加上東歐的成本優勢，歐洲半導體產業不一定隨德國起舞。政治上的穿針引線，將為三海倡議提供更大的槓桿，立陶宛、斯洛伐克、捷克輪流供應台灣疫苗，背後就有此深意。

捷克政壇與台灣交情轉強，立陶宛今秋預備成立台灣代表處，看似晚起步的斯洛伐克手腳不落人後，7月中宣布送疫苗，7月底將與台灣簽訂司法互助，9月還預備派出一支準官方性質的大型訪問團——有政府授權、專機接送，並且由經濟部次長率團——就為了與台灣拉近關係。

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在地緣政治的大尺度來說，在世界各國競爭轉強時，都會想增加自主性以免經濟命脈被掐住，中國與德國這種陸權國特別明顯；而英美日這種區域或世界霸主國，會希望掌握制海權、促進自由貿易。台灣因為經濟結構與地緣位置，也與美日同處於強調海權與自由貿易的立場。

從區域尺度觀察，安逸的西歐與枕戈待旦的東歐，內心深處恐怕漸行漸遠。眼下東歐國家的最急迫問題是白俄羅斯危機，最大問題則是俄羅斯威脅，相較於德國堅持開通北溪二號天然氣管、忽略烏克蘭加入北約的請求，立陶宛反倒聯合美國、波蘭與烏克蘭進行共同軍演。

三海倡議尊重歐盟、北約的機制，然而在德國以鄰為壑的方針下，三海倡議開始自主反對中俄介入東歐，甚至與土耳其、伊拉克達成共識，排拒白俄羅斯難民以穩定區域。三海倡議的行動，顯示東歐決策者對歐盟的效率與團結缺乏信心。

雖然俄羅斯是東歐最大最直接的地緣政治威脅，但是中國的影響力也已經深入該區域。東歐與中國曾有蜜月期，不過「一帶一路」與「17＋1」機制的政治風險越來越高以後，立陶宛帶頭排拒中國，轉而擁抱英國與日本的影響力，並嘗試拉攏台灣。由於台灣不容易像英日那般主動影響國際秩序，讓台灣企業投資東歐會是最好的形式。

台積電創辦人張忠謀提出「台積電將成為地緣政治家的必爭之地」，又說：「追求自給自足的半導體供應鏈，結果相當可怕，只有基於自由貿易體系的供應鏈才是最佳的作法。」這兩段話背後的思考，就是清楚瞭解世界局勢轉變而做的預判。

綜合這些思考，不得不佩服張忠謀洞察全局的頂尖功力。既然我們已經知道地緣政治是台積電海外投資的背後理由，成本與政治風險雙高的德國，恐怕不容易讓台積電真的去設廠。台積電至少還要考慮好一陣子：劉德音雖然沒說，但憑客觀條件看來，台積電歐洲廠最終選捷克落腳的可能性，恐怕不小於德國。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航