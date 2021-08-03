【2020東京奧運】中華隊8/3重點賽事＆各國獎牌榜：桌球男子團體爭4強門票，陳少曼挑戰台灣史上首面馬術獎牌

＊首圖為莊智淵和陳建安去年也就一起搭擋模擬東京奧運的桌球雙打比賽。



截至8月2日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下2金、4銀、4銅，共10面獎牌，總獎牌數首度來至雙位數，為中華隊歷屆奧運新高紀錄。桌球男子團體的莊智淵、陳建安、林昀儒搭配，日前16強擊敗克羅埃西亞晉級，今天13:30（台灣時間，下同）的8強賽將與德國隊交手，力拚晉級4強門票。

另外曾在2006年杜哈亞運拿下馬術銀牌的陳少曼，此次也以分組（東南亞與大洋洲地區）積分賽排名第一的好成績，今天將和愛駒Benitus一同挑戰18:00開始的女子個人障礙超越資格賽。還有曾在世大運取得銀牌的田徑選手陳奎儒，預計在18:34男子110公尺跨欄資格賽力拚晉級。

桌球男子團體戰

桌球男團台灣好手莊智淵、陳建安、林昀儒搭配，日前16強擊敗克羅埃西亞晉級，今天8強將與德國隊交手，力拚晉級4強門票。第1點雙打由莊智淵與陳建安攜手出戰老對手波爾／法蘭西斯卡，林昀儒則在第2點單打，將再次迎戰日前在銅牌戰擊敗他的奧恰洛夫，第3點則由莊智淵對戰昔日同為3大球星之一的波爾。莊智淵必須身兼單雙打。

2日中華隊僅有女子桌球團體8強賽一場比賽，中華隊最後以3:0輸給日本，止步八強。

東京奧運桌球團體賽採用新賽制，各隊派3名選手，分5點進行，第1點為雙打，後面4點為單打，先拿下3點的隊伍獲勝，而每場比賽採取5局3勝制。

馬術

《自由時報》報導，陳少曼自17歲於杜哈亞運奪下銀牌後，便開始⼀路征戰世界馬術賽事，在過往三屆的奧運都以微小的積分差距，與奧運失之交臂。在2019年她將醞釀多年的能量再次爆發，於台灣所屬的G組（東南亞與大洋洲地區）的積分賽奪下排名第一，讓台灣繼里約奧運後，再次有馬術選手，挺進奧運殿堂。

報導中也說明，馬術在奧運中已有超過百年歷史，且選手年齡並無特殊限制，本次賽事最年長選手為年底將滿67歲的馬場馬術項目的澳洲選手Mary Hanna。

《自由時報》報導，陳少曼是繼汪亦岫之後，第2位登上五環殿堂的台灣馬術選手，近期她選擇在馬術運動發展較為蓬勃的歐洲備戰，盼能用最紮實的訓練，在奧運有最好的發揮。陳少曼過去也曾參與北京、倫敦及里約奧運的資格賽，最終皆抱憾而歸，但她沒因這3次的失敗就放棄，為了爭取資格，她把工作暫停2年全心準備。

陳少曼和姊姊陳少喬為國巨集團董事長陳泰銘的千金，兩人自幼接觸馬術訓練，同時入選台灣2006年杜哈亞運代表隊，當年陳少曼摘下銀牌，而陳少喬獲得第4。

田徑跨欄

台灣「跨欄之神」陳奎儒也將迎來第一輪男子110公尺跨欄的賽事，安排在第4組出賽。根據中華奧會的介紹，陳奎儒在2017年夏季世界大學運動會田徑比賽男子110公尺跨欄項目，不僅以13.55秒的成績打破全國紀錄，也獲得一面銀牌。 2018年全國大專校院運動會再以13.50秒打破自己所保持全國紀錄，並代表中華台北隊前往雅加達參加亞洲運動會。陳奎儒於2018印尼雅加達亞洲運動會以13.39秒獲得睽違48年的男子110公尺跨欄銀牌，並再次打破全國紀錄。

《中央社》報導，2019年陳奎儒曾在台灣田徑公開賽中跑出13秒34全國新猷，距離奧運參賽標準只差0.02秒，不過去年受到COVID-19疫情衝擊，比賽幾乎全面停擺，待賽季開始後，他又遭逢生涯最大的運動傷害，幾乎砍掉重練。陳奎儒是中華隊繼1988年吳清錦後，首位參加奧運男子110跨欄的好手，生涯首度站上五環殿堂，若是能在資格賽中跑出個人最佳，照上屆奧運成績，就能挺進準決賽、甚至能闖進決賽，不過若要站上頒獎台，陳奎儒勢必得打破個人最佳才有機會。

Photo Credit: 中央社

8月1日台灣單日收下2銀1銅的好成績，羽球女子選手「世界球后」戴資穎與中國名將陳雨霏激戰三局，最終以18：21、21：19、18：21惜敗，但仍拿下東京奧運羽球女子單打銀牌，同時是我國奧運羽球女單史上首面獎牌；「菜市場凱」李智凱在競技體操「鞍馬」項目決賽獲得15.400的高分成績，次於英國名將懷特洛克（Max Whitlock）的15.583，最終獲得銀牌，同時也是台灣奧運體操首面獎牌；台灣高球一哥潘政琮則在最終輪歷經驟死賽，於加賽第4洞以1桿之差奪下銅牌，同時也是台灣奧運高球史上首面奧運獎牌。

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Photo Credit： 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範