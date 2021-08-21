告白失敗不代表萬事休矣，想翻盤就要掌握三大元素改變自己

文：亞當老師

炎炎夏日，在國內疫情微解封的當下，感覺愛情的火苗並不會因為疫情而停止⋯⋯就在這週，已經有三位網友，找我求救關於他們告白失敗的難題。

其實三個人的故事都很雷同，就是有喜歡的人。無論是看到喜歡的人有其他人追，吃醋而跑去告白，還是被朋友慫恿，趕鴨子上架跑去告白，還是自以為很癡情，像偶像劇一樣跑去告白。

最後的結果都是一樣，收到了好人卡一枚，告白失敗，留下空虛寂寞的自己。說真的，我自己過去也是有同樣的經驗，所謂的錐心刺骨，我認為用在這個當下是蠻貼切的。

當然這過程中也許也有人懷抱著「阿Q精神」，就是一種逞強，裝瀟灑，說著「不要就拉倒啊，反正我跟她也遠距離」，但是私底下卻徹夜難眠。哎，大家都男人，這種事發生，最好是有這麼瀟灑，這麼無所謂啦。亞當我也是過來人，每當看到學生在哪邊逞強，嘴硬，也是替他們沈重的心情感到難過。

不過，當事情已經發生，是不是告白失敗就萬事休矣呢？其實也不是這麼說的。所以亞當在這邊先給你兩帖藥止止血。

第一帖藥：坦然接受

向一個人表達你對她的好感，是一件很有勇氣的事情，但是不要以為你有了適合對象，選了天時地利人和的時間告白，對方就會接受你。如果對方拒絕你，就請尊重對方的選擇和感受，你必須要坦然接受現實。

第二帖藥：不要給對方壓力

很多人覺得告白失敗＝失戀，完全不留餘地給彼此，但就算告白失敗，你們其實還是可以繼續當朋友，一開始不要把期望放太高，對彼此都不會產生太大壓力。

好啦，當你把血止住之後，接下來就要開始準備反攻啦。也許這時你心中有個疑問是，老師不對啊，我告白失敗不就出局了嗎？不就是下一個更好了嗎？

拜託，醒醒吧。

現在已經21世紀了，特斯拉的創辦人－馬斯克都打了好幾百顆人造衛星上地球軌道，瘋狂的星鏈計畫已經可以成真了。你就不要再相信什麼告白失敗，就無法翻盤的傳統思想了吧。

那要怎麼翻盤？其實很簡單，就是改變自己。

許多朋友聽到這可能就會說，老師，你在講什麼廢話。我也知道要提升自己啊。不過不管我怎麼提升自己，都沒什麼效果啊⋯⋯。

我只能說，這世界上所有失敗的人，有一個非常致命的觀念，叫做「有做就好」。

就在舉馬斯克星鍊計畫的案例，是只要火箭能飛上天，就能夠送人造衛星到地球軌道飛行嗎？肯定沒這麼簡單嘛⋯⋯你要測量所謂的推力、地心引力、地球轉速、宇宙射線、高度，這些專業我也不太懂的東西等等。這些項目都要很精準的符合條件，一顆人造衛星才能夠真正在地球軌道運作。

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你追女生也是，目前我聽到有網友提到，他對於追女生的認知就是，只要常聊天，只要能約出去。聊天的細節不用管，約會的細節也不用管、女生的好感度也不用管。只要再加上會常常討好，會付出的像個工具人，包準可以交到女友，愛情滿載而歸。你說這是什麼觀念，這樣的觀念如果不變，那一輩子注定單身啊。

所以你說你提升自己，你到底提升了什麼，這些細節都很重要，如果你不懂細節，你可以寫信給我，或是加我的Line，跟我說說你的狀況，我會幫你診斷要怎麼做才能讓你的愛情反敗為勝，逆轉愛情失敗的命運。

那麼接下來，我們聊聊改變自己的三大元素：

第一：理解自己在這關係當中的位置

如果你只是跟女生常聊天，或是有出去一兩次，就認為自己已經可以告白朋友。我只能說，你真的太單純了，正因為懂得太少，你才會這麼痛苦。

如果你是這樣的朋友，建議你可以找我聊聊．我會根據你跟對方相處的細節，來幫你斷定，你在對方心中的位置，到底在哪裡？千萬不要你跟女生只是那種，點頭之交，卻把自己的地位調得太高，這樣最後失敗痛苦的還是自己。

第二：理解自己具備哪些男性魅力

很多朋友面對女生的時候，就是很努力地奉承討好，我只能說這招根本沒效。你要做的是要在生活的談吐及行為舉止中，表現出真讓女生賞心悅目的元素，或是讓女生能對你產生欽佩的事情，這才是拉近你跟女生關係的關鍵。

第三：搞懂自己對於愛情的觀念哪些對，哪些錯

在這個人云亦云的世界，嘴巴長在別人身上，別人可以亂說話，但是你卻不能亂聽話。如何有效的分辨每個情報的真假，這也是你的學習功課，這樣你才不會在錯誤的旋渦中走不出來。

以上就是我今天要分享的文章內容，在此勉勵告白失敗的人，其實大多數的失敗，都不是在於你條件不好，而是你沒有弄清楚，世界上整個擇偶機制是怎麼運作的，所以你才會這麼煩惱。

如果你要遠離煩惱，從今天起要下定決心，跟對的人學習對的觀念，這才是讓你抓緊戀情的不二法門。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航