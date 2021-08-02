2021/08/02,
教育

「在台港生互助會」批台政府以防疫推諉，未提供境外新生入台就學指引

「在台港生互助會」批台政府以防疫推諉，未提供境外新生入台就學指引
示意圖，圖為台灣一所大學｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

隨著疫情由爆發轉至穩定，台灣政府各部門至今仍沒有對境外新生入台計畫做定案。

（中央社）「在台香港學生互助會」今（2）天發出聲明批評教育部、陸委會等多個政府部門以「防疫優先」推諉，至今沒有提出針對境外入學新生的配套方案，可能延誤境外新生入學。

「在台香港學生互助會」在臉書刊出這分聲明表示，於今年3月起已聯絡台灣各大專院校以及有關政府部門，希望盡早就110年（2021年）新生赴台事項作準備，避免再有新生發生去年因疫情而入學延誤的情況。但隨著疫情由爆發轉至穩定，台灣政府各部門至今仍沒有對境外新生入台計畫做定案。

聲明表示，今年6月，互助會首先聯絡教育部，希望教育部向疫情指揮中心及移民署提出新生入台方案，但得到教育部「疫情優先」的回應。

之後因110學年度開學急在眉睫，互助會再三聯繫教育部，以及陸委會、台北經濟文化辦事處，去信總統府、行政院、疫情指揮中心、移民署、僑委會，但「各部門可見對疫情盲目緊張，忽視去年針對疫情低風險地區適度開放的做法」。

互助會說，台灣政府應針對境外新生入台事項立即明定方案或指引，因應各地疫情風險調整開放或停止境外新生入台程序，而非隻字不提，一句「邊境地區嚴管」就讓新生或各大學無所適從。

聲明表示，現在台灣政府一再推遲境外生入境，至今各部門仍以「防疫優先」作借口，對境外生不聞不問。期盼台灣政府及教育部以實際行動表達一向對港生之「歡迎就學」之態度。

聲明說，目前剩餘時間已不足以讓新生準時赴台就學，對於已取錄境外新生，相關部門不應再有任何藉口忽視處理新生入台就學責任，必須立即提出及公開明確指引或方案。即便開學後以線上課程作教學，有關部門仍須對學院以及學生設立明確指引之義務，挽回新生對「台灣新生活」的第一印象。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。