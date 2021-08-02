「在台港生互助會」批台政府以防疫推諉，未提供境外新生入台就學指引

（中央社）「在台香港學生互助會」今（2）天發出聲明批評教育部、陸委會等多個政府部門以「防疫優先」推諉，至今沒有提出針對境外入學新生的配套方案，可能延誤境外新生入學。

「在台香港學生互助會」在臉書刊出這分聲明表示，於今年3月起已聯絡台灣各大專院校以及有關政府部門，希望盡早就110年（2021年）新生赴台事項作準備，避免再有新生發生去年因疫情而入學延誤的情況。但隨著疫情由爆發轉至穩定，台灣政府各部門至今仍沒有對境外新生入台計畫做定案。

聲明表示，今年6月，互助會首先聯絡教育部，希望教育部向疫情指揮中心及移民署提出新生入台方案，但得到教育部「疫情優先」的回應。

之後因110學年度開學急在眉睫，互助會再三聯繫教育部，以及陸委會、台北經濟文化辦事處，去信總統府、行政院、疫情指揮中心、移民署、僑委會，但「各部門可見對疫情盲目緊張，忽視去年針對疫情低風險地區適度開放的做法」。

互助會說，台灣政府應針對境外新生入台事項立即明定方案或指引，因應各地疫情風險調整開放或停止境外新生入台程序，而非隻字不提，一句「邊境地區嚴管」就讓新生或各大學無所適從。

聲明表示，現在台灣政府一再推遲境外生入境，至今各部門仍以「防疫優先」作借口，對境外生不聞不問。期盼台灣政府及教育部以實際行動表達一向對港生之「歡迎就學」之態度。

聲明說，目前剩餘時間已不足以讓新生準時赴台就學，對於已取錄境外新生，相關部門不應再有任何藉口忽視處理新生入台就學責任，必須立即提出及公開明確指引或方案。即便開學後以線上課程作教學，有關部門仍須對學院以及學生設立明確指引之義務，挽回新生對「台灣新生活」的第一印象。

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