2021/09/09,
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錢信伊在《尚氣與十環傳奇》飾演的Jon Jon，是否為新加坡市井小民「Ah Bang」的形象？

錢信伊在《尚氣與十環傳奇》飾演的Jon Jon，是否為新加坡市井小民「Ah Bang」的形象？
Photo Credit: AP/ 達志影像

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目前尚未有來自漫威或迪士尼官方針對Jon Jon是否參考「Ah Beng」形象的回應，不過漫威在過去也曾放入東南亞元素，在串流平台Disney+上播放的《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）中，就曾出現「酷寒戰士」巴奇喝著新加坡虎牌啤酒的畫面。 

由漫威影業製作、迪士尼工作室發行的《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）票房再度衝高，根據《華爾街日報》報導，《尚氣與十環傳奇》剛打破了勞工節（Labor Day）周末的最高票房紀錄，美國和加拿大票房共9000萬美元，遠超過2007年《萬聖節》（Halloween）創下3060萬美元的勞工節票房紀錄。

由劉思慕（Simu Liu）、奧卡菲娜（Awkwafina）、楊紫瓊、梁朝偉、陳法拉、錢信伊等人主演的《尚氣與十環傳奇》上映前曾不被看好，迪士尼總裁查佩克（Bob Chapek）還表示，該片會在戲院上映45天後再登串流平台Disney+，表示這將是個「有趣的實驗」，飾演主角尚氣的劉思慕，因而8月14日於個人推特上表示「我們不是實驗」，更強調「在歷經一年的艱難與辛苦後，我們會堅持下去，我他X的拚了！」如今《尚氣與十環傳奇》票房傳捷報算是一吐怨氣，也讓劇中人物成為話題。

在劇中飾演地下俱樂部負責人Jon Jon的錢信伊（Ronny Chieng），近日接受新加坡媒體採訪時，表示Jon Jon這個角色就像是新加坡社會裡的「Ah Beng」。

錢信伊出生馬來西亞、新加坡長大、澳洲求學，2015年搬至紐約，加入了深受美國觀眾喜愛的脫口秀電視節目《每日秀》（The Daily Show），2016年10月美國總統大選前，因在節目中反擊福斯新聞台到紐約中國城的「爭議影片」而受到更多關注，2018年也出演《瘋狂亞洲富豪》。

根據《漫威宇宙維基百科》的人物介紹，Jon Jon在加入十環幫前是金匕首俱樂部（Golden Daggers Club）的負責人，本月初錢信伊在接受新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）採訪時，主持人表示Jon Jon這個角色讓人想到新加坡社會中的「Ah Beng」，而錢信伊笑著承認：「在你提到之前，我其實沒有將Jon Jon與『Ah Beng』連起來，但你說的沒錯，他就是一個『Ah Beng』！如果你看了這部電影，他就是一個徹頭徹尾的『Ah Beng』！我不能再暴雷，但就連他的工作也是超級『Ah Beng』。」錢信伊也透露，雖然電影中他說的是中文，但他也刻意夾雜了一些馬來語。

「Ah Beng」是新加坡市井小民的形象，是個具有刻板印象的形容詞，根據網站《新加坡式英語》（Singlish Dictionary），「Ah Beng」是「阿明」的福建話（閩南語）讀音，被用來形容一名知識水準不高的年輕人，通常會與朋友Ah Seng（阿陳）、Ah Lian（阿蓮）和 Ah Huay（阿花）私混在一起，而根據《Urban Dictionary》的介紹，通常「Ah Beng」會染有一頭漂白或金色的頭髮，再搭配一條喇叭褲和緊身T恤。

（《尚氣與十環傳奇》中的Jon Jon【中】，由錢信伊飾演）

目前尚未有來自漫威或迪士尼官方，有針對Jon Jon的角色是否參考「Ah Beng」形象的回應，不過漫威在過去也曾放入東南亞元素，例如串流平台Disney+上播放的《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）中，就曾出現「酷寒戰士」巴奇喝著新加坡虎牌啤酒畫面

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在《尚氣與十環傳奇》飾演Jon Jon的錢信伊

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新聞來源：

核稿編輯：杜晉軒


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