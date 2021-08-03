「我們只是普通的運動員」：白羅斯短跑選手公開批評教練，恐將流亡波蘭
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在公開尋求庇護後，波蘭證實，白羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅已經獲得波蘭的人道簽證，將在明（4）日從日本直飛波蘭首都華沙。
白羅斯東奧代表團短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）日前因公開批評教練團，未經她同意便安排她出賽，週日（8月1日）突然被教練下令帶往羽田機場並逼迫返國。擔心回國遭到報復，齊瑪諾斯卡雅尋求日本警方協助，並向歐盟尋求政治庇護，最新消息指出，她已獲得波蘭的人道簽證，將在週三（4日）飛往波蘭。
直到週末，24歲的齊瑪諾斯卡雅只是一名普通的運動員，今年是她第一次參加奧運比賽。她原來只報名參加100及200公尺田徑項目，但教練卻擅自安排她出賽4X400公尺接力賽，只因原來的選手沒通過禁藥檢測，齊瑪諾斯卡雅沒有想到，就在她在社群媒體上批評教練後，她成了讓國家蒙羞的全民公敵，連家都不能回。
齊瑪諾斯卡雅日前在Instagram控訴，部分國家代表隊成員因教練團隊疏忽，導致藥檢次數不足未能參賽，教練要她代打上場。齊瑪諾斯卡雅直言，她不擅長跑這個距離。週日（1日）下午，教練來到她房間，要她收拾行李，原本要比的200公尺也不用比了，立刻回到白羅斯。
根據一份外流的錄音，一名白羅斯隊教練和代表團成員威脅齊瑪諾斯卡雅，如果她不立即回國，將會遭到報復：
如果你想再次參加白羅斯的比賽，那麼聽我的建議：回家，回到你的父母身邊，到哪裡去都好。
讓這樣的情況過去吧。否則，你越是掙扎，你就越像一隻被蜘蛛網纏住的蒼蠅，你越是旋轉，就越被纏住。
但齊瑪諾斯卡雅拒絕登機，她向東京羽田機場的日本警察尋求保護，並公開一個影片，指控人們在未經她同意的情況下將她帶離日本，她要求國際奧委會進行干預。這名運動員說，她不會回到白羅斯。
齊瑪諾斯卡雅與白羅斯教練的衝突，升級為全面戰爭。在家鄉白羅斯，那裡的國家電視台全在大力的攻擊她，說她缺乏團隊精神、讓國家蒙羞，甚至一些國家隊的運動員也反對她。1名白羅斯反對派政治家拉圖什科（Pavel Latushko）告訴《路透社》，白羅斯官員已經找上齊瑪諾斯卡雅的母親，說她的女兒是替西方政府工作的間諜，要求這位母親聯繫她的女兒，說服女兒回家。
她的父母給她打電話，告訴她不要回家。「這裡正在發生可怕的事情。我們要你不要回到白羅斯。」
不能回家的不只這位運動員，她的先生，25歲的健身教練茲達內維奇（Arseni Zhdanevich）也在1日離開了白羅斯，前往烏克蘭，他告訴《天空新聞》，「我沒想到事情會變得如此嚴重。」
「我們從來沒有涉及政治，我們也從未支持反對派。我們只是普通的運動員，我們只是致力於體育，我們對反對派的行動不感興趣。」
茲達內維奇說，他今天早上和他的妻子說話，說她很平靜，並告訴他一切都很好，她在一個安全的地方。他說他還沒有任何進一步的計劃，但他確信無論她最終去哪裡，他都會和他的妻子在一起。
這一事件再次讓白羅斯的獨裁政權成為世界焦點。白羅斯自1994年以來，一直由強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）統治，盧卡申科在去年8月充滿爭議的情況下6度當選總統，國內的反對派人士紛紛出逃，盧卡申科沒有停止打擊境內的反對勢力，包括在今年5月，白羅斯當局謊稱「飛機上有炸彈」，強行讓一架載著反對派人士的愛爾蘭客機轉降在首都明斯克，震驚外界。
不是體育歸體育，政治歸政治？
白羅斯體育界和盧卡申科又有什麼關係？白羅斯奧委會（NOC RB）長期由盧卡申科干涉，他在1997年擔任白羅斯奧委會的主席，當時還稱，全世界找不到其他地方，是國家元首同時是奧委會主席的例子，白羅斯奧委會現任主席是盧卡申科的兒子維克多・盧卡申科（Victor Lukashenko）。
在東京奧運以前，盧卡申科還警告體育官員和運動員，他希望在日本取得好成績。
「去之前好好想想」，他說。「如果你一無所有回來，你還是根本不要回來比較好。」
國際特赦組織指出，運動員受到國家的青睞，受到社會的尊重，敢於直言的運動員成為報復的目標也並不足為奇。而自從去年8月爆發反對盧卡申科政權的抗議活動後，體育界也有上千名運動員連署，反對盧卡申科，根據人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch），截至今年6月，白羅斯已有60多名運動員、教練和其他體育界人士，因為參與去年反對盧卡申科選舉舞弊的活動而失業。還有20多人遭到拘留。
不過根據報導，齊瑪諾斯卡雅和丈夫並未參與連署，也從未公開批評盧卡申科。
國際奧委會已經限期白羅斯奧委會今（3）日針對齊瑪諾斯卡雅險遭挾持回國一事交出調查結果，國際奧委會也將全面展開調查。國際奧委會拒絕承認盧卡申科的兒子當選為該國奧委會主席，也禁止盧卡申科父子參加奧運會。
白羅斯奧委會之前說，齊瑪諾斯卡雅是因為情緒和心理因素取消比賽。白俄羅斯田徑隊總教練莫伊塞維奇（Yuri Moisevich）告訴國家電視台，「可以看到她（齊瑪諾斯卡雅）有一些問題⋯⋯她要麼把自己『關』起來，要麼不想說話。」
齊瑪諾斯卡雅從羽田機場離開後，被拍到在昨日進入了波蘭駐東京大使館，她目前待在那裡。
在公開尋求庇護後，波蘭副外長普希達克茲（Marcin Przydacz）昨（2）日在推特上證實，齊瑪諾斯卡雅與波蘭的外交官有接觸，已經獲得波蘭的人道簽證。普希達克茲寫道，「波蘭將盡一切努力幫助她繼續她的運動生涯。」
根據白羅斯運動團結基金會（Belarusian Sports Solidarity Foundation）主席歐佩金（Aleksandr Opeykin），齊瑪諾斯卡雅將在明天直飛波蘭首都華沙。
日本政府表示，齊瑪諾斯卡雅的安全已經得到保障。內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）說：「日本正在與有關方面協調，並繼續採取適當行動。」
「她是一個對運動百分之百專業、百分之百熱情的人」，一位目前人在白羅斯，不願透露姓名的運動員說，她認為齊瑪諾斯卡雅是不想讓教練團失望，才不願參與4x400公尺的接力賽，因為她從來沒有為此受訓過。
「我可以想像她一定感到的憤怒，她需要釋放自己的情緒，但她永遠無法想像這個地步。這是一場悲劇。」
在上週的奧運場上，齊瑪諾斯卡雅才在短跑圖標的記分牌旁邊擺姿勢，並說她人生的第一場比賽，將會銘刻在她的記憶中，她說她「享受這個當下」。
齊瑪諾斯卡雅2015年受訪時曾說，她會成為短跑選手，因為以前「在院子裡與男孩比賽，我通常會贏。」參與奧運是她畢生的夢想。
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新聞來源
- Belarus sprinter faces long exile in Poland after seeking refuge（衛報）
- Poland grants Belarus Olympic sprinter Tsimanouskaya a humanitarian visa（法新社）
- Belarus Olympian given Polish visa after refusing 'forced' flight home（BBC）
- 'We're just normal sports people': Belarusian sprinter Krystina Tsimanouskaya gets Polish visa as husband enters Ukraine（天空新聞）
- Belarus athlete enters Poland's embassy in Tokyo after refusing to return home（路透社）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範