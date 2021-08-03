「我們只是普通的運動員」：白羅斯短跑選手公開批評教練，恐將流亡波蘭

白羅斯東奧代表團短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）日前因公開批評教練團，未經她同意便安排她出賽，週日（8月1日）突然被教練下令帶往羽田機場並逼迫返國。擔心回國遭到報復，齊瑪諾斯卡雅尋求日本警方協助，並向歐盟尋求政治庇護，最新消息指出，她已獲得波蘭的人道簽證，將在週三（4日）飛往波蘭。

直到週末，24歲的齊瑪諾斯卡雅只是一名普通的運動員，今年是她第一次參加奧運比賽。她原來只報名參加100及200公尺田徑項目，但教練卻擅自安排她出賽4X400公尺接力賽，只因原來的選手沒通過禁藥檢測，齊瑪諾斯卡雅沒有想到，就在她在社群媒體上批評教練後，她成了讓國家蒙羞的全民公敵，連家都不能回。

齊瑪諾斯卡雅日前在Instagram控訴，部分國家代表隊成員因教練團隊疏忽，導致藥檢次數不足未能參賽，教練要她代打上場。齊瑪諾斯卡雅直言，她不擅長跑這個距離。週日（1日）下午，教練來到她房間，要她收拾行李，原本要比的200公尺也不用比了，立刻回到白羅斯。

根據一份外流的錄音， 一名白羅斯隊教練和代表團成員威脅 齊瑪諾斯卡雅 ，如果她不立即回國，將會遭到報復：

如果你想再次參加白羅斯的比賽，那麼聽我的建議：回家，回到你的父母身邊，到哪裡去都好。 讓這樣的情況過去吧。否則，你越是掙扎，你就越像一隻被蜘蛛網纏住的蒼蠅，你越是旋轉，就越被纏住。

但齊瑪諾斯卡雅 拒絕登機，她向東京羽田機場的日本警察尋求保護，並公開一個影片，指控人們在未經她同意的情況下將她帶離日本，她要求國際奧委會進行干預。這名運動員說，她不會回到白羅斯。

Olympic sprinter Krystsina Tsimanouskaya sought Tokyo police protection after accusing Belarus of trying to remove her from Japan against her will pic.twitter.com/oonHlmT35M — South China Morning Post (@SCMPNews) August 2, 2021

齊瑪諾斯卡雅 與白羅斯教練的衝突，升級為全面戰爭。在家鄉白羅斯，那裡的國家電視台全在大力的攻擊她，說她缺乏 團隊精神、 讓國家蒙羞， 甚至一些 國家隊的運動員也反對她。 1名白羅斯反對派政治家拉圖什科（Pavel Latushko）告訴《路透社》，白羅斯官員已經找上齊瑪諾斯卡雅的母親，說她的女兒是替西方政府工作的間諜，要求這位母親聯繫她的女兒，說服女兒回家。

她的父母給她打電話，告訴她不要回家。「 這裡正在發生可怕的事情。 我們要你不要回到白羅斯。」

不能回家的不只這位運動員，她的先生，25歲的健身教練 茲達內維奇（ Arseni Zhdanevich）也在1日離開了白羅斯，前往烏克蘭，他告訴《天空新聞》，「 我沒想到事情會變得如此嚴重。」

「我們從來沒有涉及政治，我們也從未支持反對派。我們只是普通的運動員，我們只是致力於體育，我們對反對派的行動不感興趣。」

茲達內維奇說，他今天早上和他的妻子說話，說她很平靜，並告訴他一切都很好，她在一個安全的地方。他說他還沒有任何進一步的計劃，但他確信無論她最終去哪裡，他都會和他的妻子在一起。

這一事件再次讓白羅斯的獨裁政權成為世界焦點。白羅斯自1994年以來，一直由強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）統治，盧卡申科在去年8月充滿爭議的情況下6度當選總統，國內的反對派人士紛紛出逃，盧卡申科沒有停止打擊境內的反對勢力，包括在今年5月，白羅斯當局謊稱「飛機上有炸彈」，強行讓一架載著反對派人士的愛爾蘭客機轉降在首都明斯克，震驚外界。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 瑞恩航空編號FR4978班機被誘使停降在白羅斯首都明斯克機場。

不是體育歸體育，政治歸政治？

白羅斯體育界和盧卡申科又有什麼關係？白羅斯奧委會（NOC RB）長期由盧卡申科干涉，他在1997年擔任白羅斯奧委會的主席，當時還稱，全世界找不到其他地方，是國家元首同時是奧委會主席的例子，白羅斯奧委會現任主席是盧卡申科的兒子維克多・盧卡申科（ Victor Lukashenko）。

在東京奧運以前，盧卡申科還警告體育官員和運動員，他希望在日本取得好成績。

「去之前好好想想」，他說。「 如果你一無所有回來，你還是根本不要回來比較好。」

Photo Credit：AP / 達志影像 盧卡申科去年在總統就職儀式後，到戶外向軍隊宣誓。

國際特赦組織指出，運動員受到國家的青睞，受到社會的尊重，敢於直言的運動員成為報復的目標也並不足為奇。而自從去年8月爆發反對盧卡申科政權的抗議活動後，體育界也有上千名運動員連署，反對盧卡申科， 根據人權團體「人權觀察」（ Human Rights Watch） ， 截至今年6月，白羅斯已有60多名運動員、教練和其他體育界人士，因為參與去年反對盧卡申科選舉舞弊的活動而失業。還有20多人遭到拘留。

不過根據報導， 齊瑪諾斯卡雅和丈夫並未參與連署，也從未公開批評盧卡申科。

國際奧委會已經限期白羅斯奧委會今（3）日針對 齊瑪諾斯卡雅險遭挾持回國一事 交出調查結果，國際奧委會也將全面展開調查。國際奧委會拒絕承認盧卡申科的兒子當選為該國奧委會主席，也禁止盧卡申 科父子 參加奧運會。

白羅斯奧委會之前說， 齊瑪諾斯卡雅是因為情緒和心理因素取消比賽。白俄羅斯田徑隊總教練莫伊塞維奇（Yuri Moisevich）告訴國家電視台，「可以看到她（齊瑪諾斯卡雅）有一些問題⋯⋯她要麼把自己『關』起來，要麼不想說話。」

齊瑪諾斯卡雅從羽田機場離開後，被拍到在昨日 進入了波蘭駐東京大使館，她目前待在那裡。

在公開尋求庇護後，波蘭副外長普希達克茲（Marcin Przydacz）昨（2）日在推特上證實，齊瑪諾斯卡雅與波蘭的外交官有接觸，已經獲得波蘭 的人道簽證。 普希達克茲寫道，「 波蘭將盡一切努力幫助她繼續她的運動生涯。」

根據 白羅斯運動團結基金會（Belarusian Sports Solidarity Foundation）主席歐佩金（Aleksandr Opeykin），齊瑪諾斯卡雅將在明天直飛波蘭首都華沙。

日本政府表示，齊瑪諾斯卡雅的安全已經得到保障。內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）說：「日本正在與有關方面協調，並繼續採取適當行動。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 齊瑪諾斯卡雅進入波蘭駐東京大使館。

「 她是一個對運動百分之百專業、百分之百熱情的人」，一位目前人在白羅斯，不願透露姓名的運動員說，她認為 齊瑪諾斯卡雅是不想讓教練團失望，才不願參與4x400公尺的接力賽，因為她從來沒有為此受訓過。

「 我可以想像她一定感到的憤怒，她需要釋放自己的情緒，但她永遠無法想像這個地步。 這是一場悲劇。」

在上週的奧運場上，齊瑪諾斯卡雅才在 短跑圖標的記分牌旁邊擺姿勢，並說她人生的第一場比賽，將會銘刻在她的記憶中，她說她「享受這個當下」。

齊瑪諾斯卡雅2015年受訪時曾說，她會成為短跑選手，因為以前「 在院子裡與男孩比賽，我通常會贏。」參與奧運是她畢生的夢想 。

Belarus Olympian taken to airport after publicly complaining about the national teamhttps://t.co/FJi28oXubi — BBC News (World) (@BBCWorld) August 1, 2021

Typical of a dictatorship, Belarus authorities ordered sprinter Krystsina Tsimanouskaya to return home from the Tokyo Olympics because she criticized the coaches. She says she will seek asylum. By no means should she be forcibly returned to Belarus. https://t.co/K7LxwY4ZzS pic.twitter.com/a0wB1UTLPY — Kenneth Roth (@KenRoth) August 1, 2021

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