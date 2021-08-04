東奧嚴審跨性別和睪固酮濃度高的女性，為了多數排除少數權利，不是真正的正義

文：陳香婷

跨性別和睪固酮濃度高的女性

根據《Outsports》官網統計，今年東奧共有179位非異性戀選手參賽，其中跨性別者包含加拿大的足球員奎茵（Rebecca Quinn）、美國的自行車隊候補成員沃爾夫（Chelsea Wolfe），以及紐西蘭的跨性別舉重運動員勞瑞爾．哈伯德（Laurel Hubbard）。後者儘管面對批評跨性別選手參賽有失公平的聲浪，仍在8月2日參加女子組超重量級的舉重比賽。

在2012年跨性手術前，哈伯德在舉重比賽時大放異彩，為舉重總成績300公斤的男子組強勁對手，卻在2001年止步參賽，直到手術後於2017年紐西蘭的北島競賽（North Island Games）中奪得113公斤的佳績。然而，她在2018年的大英國協運動會（Commonwealth Games）中摔斷手臂，危及了職業生涯，卻靠著意志和毅力於2019年太平洋運動會（Pacific Games）上，拿下了兩面舉重金牌。

相較之下，南非長跑運動員卡斯特．賽曼雅（runner Caster Semenya）卻因為天生睪固酮濃度大於10納莫耳（nmol/L），超出國際田徑總會（International Association of Athletics Federations，簡稱IAAF）於2018新訂的參與女子賽事需低於5納莫耳標準。（註：IAAF已於2019年改名為世界田徑聯合會〔World Athletics〕）

新規定正好適用於賽曼雅的長項400、800與1500公尺徑賽，儘管在2011世界田徑錦標賽排名第二，及2012倫敦奧運奪得第一（當時睪酮濃度的參賽標準仍為10納莫耳），她如今卻被迫喪失比賽資格。5000公尺長跑項目雖未受限，但賽曼雅試跑時卻以22秒之差低於奧運參賽標準，就算她是南非5000公尺速度最快的長跑選手，她卻無法參加今年東奧的任何一場賽事。

為其他參賽女性發聲的批評

對於跨性別女性選手參賽，仍有不少人數持反對意見。包含認為跨性女子選手的肌肉體格仍維持男性的優勢條件，進而威脅其他女性競賽的公平疑慮，比利時舉重選手范貝琳漢（Anna Vanbellinghen）也表示讓哈伯德參賽「就像是個很難笑的笑話。」同時，提升女性運動員權益的非營利組織《澳大拉西亞拯救女子運動組織》（Save Women's Sport Australasia）批評國際奧委會（IOC）：「怎麼可以允許選擇一名43歲的『生理男性』參加女子組的比賽？」2019太平洋運動會的主辦國薩摩亞主席洛奧（Loau Solamalemalo Keneti Sio）也曾出言，「讓她參加比賽，依然是個不公平的決定。」

確實，根據雪梨大學人類學教授大衛．漢德曼（David J Handelsman）對於不同性別睪酮濃度與運動表現的關係研究，得知男性青春期後產出的睪酮濃度為青春期前的30倍，並高於女性15至20倍，其對於肌肉結構、力量發展，和血紅蛋白比例等造成男女運動差異的現象，都有明顯影響。男性的睪酮素約在7.7至29.4納莫耳區間內，而女性為0至1.7納莫耳區間。

因此，奧委會提出了變性女性參賽的條件：首場賽事前一年需維持睪酮濃度於10納莫耳內，並宣稱自己的性別認同為女性。何況10納莫耳的標準仍高出原生女性逾五倍，仍有不少女性選手懷疑其公平性。

同樣以睪酮濃度作為參賽資格標準，賽曼雅無法接受2018年IAAF針對參加400到1600公尺的女性運動員，必須將睪酮濃度降至標準的一半（5納莫耳以下），向國際運動仲裁法庭（CAS）申訴後卻遭駁回，同意IAAF的判決內容指出：「對於性別發展差異者（Differences in Sexual Development, DSD）的歧視，是必要、合理以及符合比例原則的，藉此得以保障女性運動員的整體性。」

沒有獲勝絕對，也失去了信任和機會

事實上，睪固酮濃度並不是決定速度和力量的關鍵。賽曼雅在400、800公尺皆未曾打破世界紀錄，後者最佳的成績（1分54秒25）也僅在歷史上排名第四。2015年，印度女將昌德（Dutee Chand）也因睪酮濃度過高遭取消資格，上訴CAS法庭後贏得訴訟，判決亦指出現行研究無法證明睪酮的影響程度。就算哈伯德為比賽準備付出大量心血，睪酮濃度也通過參賽標準，變性後的舉重總成績降為275公斤，僅列世界第七仍備受爭議。

然而，各賽事運動員有其它身體構造的基因優勢並不是新聞，個人先天優勢本就難以排除，打造出極端平等主義的競賽場域，而後天訓練、經驗學習、策略運用在運動賽事中也扮演重要角色，每一種體育項目的優勢和特質也有所不同，所以以睪固酮濃度作為參賽資格實為有失衡準。

即便睪酮濃度真有極大影響力，IAAF對於科學結果的採納機制也十分主觀。該組織提出最具信服力的證據為負責健康與科學部門的成員貝蒙（Stéphane Bermon）所執行的研究。研究結果顯示睪酮濃度高的女性在400公尺短跑、400公尺跨欄、800公尺長跑、鉛球及撐竿跳等五項賽事中擁有優勢。但是，IAAF卻沒有制定後兩項的睪酮濃度參賽標準，反而像是顧慮賽曼雅參賽一樣，新增了1500公尺長跑為須檢驗睪酮濃度的比賽項目。

不只賽曼雅，也有許多女性選手受睪酮濃度規範所限。根據《世界走走》網站的評論文章，2016奧運來自蒲隆地的銀牌得妮雍沙巴（Francine Niyonsaba）、來自肯亞的銅牌得主萬布伊（Margaret Wambui），以及納米比亞的姆波瑪（Christine Mboma）和瑪西林吉（Beatrice Masilingi）都在今年東奧被迫禁賽。烏干達女將尼格薩（Annet Negesa）更控訴2012年時年僅20歲的她被迫帶到醫院「接受治療」，並違反其意願動了手術拿掉體內睪丸。以上選手都不知道賽前抽血檢查是為了性別驗證，也沒看過檢驗報告，只憑藉一通來自大會的電話，突然告知自己不符合「女性的標準」。

無論睪酮濃度較高的女性選手，或是跨性別女性參賽者，所謂「性別驗證」的規定幾乎只套用在女性賽事。不僅跨性別男性沒有性別認同或睪酮濃度的規範，就連一般男性的睪酮濃度差距不小，卻也無人質疑他們的雌激素濃度或參賽資格。從1950年強制女性性別驗證，任由醫生檢查性器，也就是聲名狼藉的「裸體遊行」（nude parade）；直到1968年引進染色體檢驗技術，卻忽略擁有XY染色體的女性、XX的男性，以及XXY、XYY等不同性別的族群；如今以睪固酮作為參賽標準，IAAF等體育組織不間斷地擔憂「非女性」選手冒名參賽，使得無數頂尖女性運動員蒙受不白之冤。

為了多數排除少數權利，不是真正的正義

《奧林匹克憲章》：「運動是與生俱來的人權，每個人應有機會參與運動，」其賽事彰顯的是尊重多元、保障權利的運動精神。質疑跨性別及睪酮濃度過高的女性參賽權益，不僅沒有實體證據，更使不符合社會性別框架的族群遭受歧視。

然而，若在二元性別以外為僅佔0.7%的DSD選手建立第三類別，則又過於遙不可及。不僅人數過少，要求參賽運動員揭露個人隱私也違反人性尊嚴。另一方面，帶著「本來就不可能完全公平」的僥倖心態無條件同意選手參賽，更無法解決問題。而以體格狀態或基因染色體取代性別作為選手分類標準，看似最為理想卻難以執行。筆者認為最好的解方，則是獨立看待每個案例，並謹記「運動權和女權，都是人權」的標準原則。

運動賽事之所以分男女隊，是因為兩者運動能力無法比較，若沒有分開比賽則女性永遠無法獲得勝利。如今爭點為體能上有特殊優勢的人，是否剝奪其他參賽者得勝的機會？藉由以上舉證得知，跨性別和睪酮濃度較高並非絕對勝利的要素。對於「不是傳統女性」的女生參賽，觀眾和評審總有多一層疑慮，或許是為了保障其他女性選手權益免受侵害，因此並不特別關注擁有「完美基因」、外號飛魚的菲爾普斯（Michael Phelps）是否讓其他男性選手大吃悶虧。

無法否認的是，為了「保障」而頒布的限制條例，最後仍回過頭反咬女性運動員一口。為了保護多數而剝奪少數族群的權益並非上策，而同樣擁有賽曼雅身體特徵的女子田徑運動員比例，更為一般大眾的35倍。以確保女性參賽權為名同時，也不能漠視少數族群的運動權，因為沒有人應該為了「不一樣」而犧牲人權。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航