美國高層一週內兩度致電突尼西亞總統，要求讓國家恢復「民主正途」

編譯：王國仲

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在一週內，先後致電突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied），要求他與反對者公開對話，並盡速將國家導回「民主正途」。

突尼西亞近日可說十分不平靜。法學家與大學教授出身，無黨籍的薩伊德2019年狂掃72％選票，在廣大民意支持下順利當選突尼西亞總統。不過，前總理麥奇齊（Hichem Mechichi，於2021年7月25日遭薩伊德開革）則有國會最大黨——復興運動（Ennahda Movement）在背後撐腰。兩人在政治上齟齬不斷，再加上疫情帶來的嚴峻衝擊，突國政治、經濟與社會穩定皆陷入危機，也因此引起美國大動作關切。

除美國外，聯合國也發布聲明，表示各方應透過對話解決彼此歧見與爭端；歐盟則呼籲各黨派應尊重法治、避免暴力行為發生。阿拉伯國家聯盟、俄羅斯與卡達也表達類似的立場。

革命紀念遊行演變為大規模抗議，總統開革總理引發新一波爭議

突尼西亞自2021年1月中旬開始，便爆發多起大規模示威遊行。民眾（以年輕人為大宗）走上街頭，對2011年茉莉花革命後持續的政府失能、經濟衰退、失業率居高不下、官員貪污，且對疫情毫無作為表達抗議。

抗議行動在一名示威者遭到警方催淚瓦斯罐擊中、不幸死亡後越演越烈。示威遊行各點開花（多發生在工人階級比例較高的城鎮）；被激怒的民眾向警方投擲各類物品，更有激進民眾試圖在當地警局縱火以表示不滿，使衝突加劇。

儘管警方基於公共衛生理由禁止遊行抗議、宣布宵禁，總理麥奇齊也親上火線喊話：「政府已聽到你們的聲音，大家的憤怒也有其正當性。現在請讓我和政府扮演好該做的角色、努力實現人民要求，讓理想中的突尼西亞成為現實。」民眾的怒火卻無法被輕易澆熄。

此外，麥奇齊與薩伊德在內閣改組上的爭議不斷（麥奇齊表示新名單已獲得多數政黨與其代表背書，但薩伊德則稱其中有部分人選身陷貪腐風波，且男女比例失衡），也讓民眾對政府更加失去信心。截至7月中下旬，仍有數千民眾在週末走上街頭，向總理與執政黨表示抗議，復興運動黨位於托澤爾市（Touzeur）的總部甚至還遭人縱火。

為平息眾怒，薩伊德選擇於7月25日宣布將麥奇齊革職，同時凍結國會30天。 7月26日，國防部長巴塔吉（Ibrahim Bartaji）與代理司法部長斯理曼（Hasna Ben Slimane）也遭到開革。

儘管薩伊德表示，此舉是為了「讓國家社會重回平靜」，並宣稱其做法符合憲法規定，反對者則批評，利用抗議群眾剷除政治異己的作法形同政變。復興運動黨黨魁加努希（Rached Ghannouchi）在遭到薩伊德支持者阻擋、無法順利進入議會後，也號召己方支持者，在國會前靜坐抗議。儘管維安部隊試圖區隔不同立場民眾，他們仍相互丟擲石塊，導致衝突進一步擴大。

派駐北非的BBC記者賈瓦德（Rana Jawad）分析，對不少當地民眾而言，總理下台意味著政治新氣象；但其他人則憂心，此舉的合法性令人懷疑，更可能帶來深遠且巨大的影響。至於後續如何發展，端看新科總理有多快產生。

麥奇齊已表示會接受總統要求，將總理工作轉交給其指派的人選：「無論以何種身分，我都會繼續為突尼西亞服務。」身為國會最大黨，復興運動有權提名新任總理。不過，新總理人選能否協調總統、議會與民意，避免政爭再度發生，是至關重要且十分困難的課題。

茉莉花革命首開阿拉伯世界先例，但實現「理想突尼西亞」仍有漫漫長路

2010年12月17日，靠擺地攤維生的26歲青年布瓦吉吉（Mohamed Bouazizi）在屢次遭警方與官員索賄、欺侮、刁難且投訴無門後，選擇在當地政府前自焚，結束年輕的生命。

布瓦吉吉的遭遇，成為當時獨裁班・阿里（Zine El Abidine Ben Ali）政權統治下經濟困頓、受到不公不義的突尼西亞人民的縮影。不願繼續忍耐的人民決定以示威、罷工與遊行等方式，向造成貧窮、高失業率的政府表達抗議，並要求政治改革。

班・阿里曾試圖將抗議者塑造為「極端分子與境外勢力」，並採取高壓手段因應。直到暴力鎮壓影片在Facebook、YouTube等社群網站流傳、引起國際關切與輿論批評，他見苗頭不對，才連忙開除多位部長、誓言改革，但為時已晚。

隨著抗爭持續，班・阿里最終黯然辭職，結束長達23年的統治，出逃至沙烏地阿拉伯。茉莉花革命（因突尼西亞國花得名）首開阿拉伯世界人民起義、推翻獨裁政權的先例，對中東、北非等國影響深遠，成為阿拉伯之春的濫觴，更是其中唯一一個相對和平完成政權轉移的國家。

不過，縱使革命看似順利、政權和平轉移，要妥善解決社會與經濟問題、實現人民心中理想的突尼西亞，似乎仍有一段不短的路要走。茉莉花革命後，突尼西亞已經歷9任不同政權（其中僅有兩任為全民直選產生），目前皆未能妥善處理高失業率、基礎建設衰敗等根深蒂固的社會難題。

2020年爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，無疑又為搖搖欲墜的突尼西亞再蒙上一層陰影。

7月中旬，突尼西亞創下疫情爆發以來的最高單日死亡人數（超過300人），其人均死亡率也一直是世界前幾名。儘管政府宣布18歲以上民眾皆能施打疫苗，但隨著暴力事件頻發、醫療資源短缺，根據Our World In Data的資料，截止7月26日，目前完全施打疫苗者僅有8.15％，至少接種過一劑疫苗者則有14.38%。

鑑於防疫成效不彰，薩伊德也已經將衛生部長一併革職。大幅變動部會成員能否為突尼西亞帶來新氣象，抑或僅是平息民怨的權宜之計，仍有待繼續觀察。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範