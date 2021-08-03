2021/08/03,
健康

陳家亮：到天竺取醫經

陳家亮：到天竺取醫經
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

學醫不是上山學藝然後滿師下山，六年的醫學教育只是一個開始，行醫有如一條往天竺取經的漫漫長路。

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

一年一度公開試又放榜了，一如以往，注意力都圍繞着今年出了多少個狀元？有多少個尖子選擇讀醫？他們又會選擇到哪裏學醫？

其實這一切只是開始⋯⋯

執教這麽多年，究竟我能夠栽培多少個社會大眾所期望的醫生呢？香港醫委會對本地醫科課程有嚴格要求，不論是哪間醫學院，畢業生的水準都有高質素的保證。可是學醫不是上山學藝然後滿師下山，六年的醫學教育只是一個開始，行醫有如一條往天竺取經的漫漫長路。

曾經讀過西遊記或看過它的漫畫，便明白取經之路殊不容易。路上困難及誘惑重重，一念天堂、一念地獄。困難並不在於肉體上的辛勞，而是不知不覺間失去了初心、迷失了自我。

正如上星期我剛剛與新一屆入職的醫生補拍畢業照留念，每一個年輕面孔都是充滿朝氣及個人夢想。但當每天都要活在一個龎大的醫療系統下，面對數之不盡的病人及家屬，形形式式不同的需要及期望，他們很快便會明白生存之道是要懂得管理風險、提升效率及按指引做事。

只盼望他們的面孔不會被火焰山的烈焰燒熔至逐漸變得模糊不清，經過不斷的考驗後，仍能繼續堅持個人理想。

有人喜歡留在大機構，亦有人喜歡跑到外面海濶天空。可是外面的世界又何嘗不是充滿著試探與誘惑？正如西遊記的蜘蛛精和白骨精迷惑人心。

多年來我所認識的公營及私營醫生都是以病人為本，非常專業，質素毋容置疑。可是每當面對灰色地帶，例如應否進行某些檢驗及治療？究竟以病人為本抑或以保單行先呢？如何平衡兩者之間的矛盾？事實上又談何容易。

行醫是終生學習，取經只是一個過程，但願所有立志取經的年輕人都能夠堅守初心地走完這條路。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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