2021/08/03,
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目標長跑三金：荷蘭長跑選手哈桑摔倒後從最後追到第一「逆轉勝」，晚上5000公尺又超車奪金

目標長跑三金：荷蘭長跑選手哈桑摔倒後從最後追到第一「逆轉勝」，晚上5000公尺又超車奪金
Photo Credit:AP/達志影像

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一次奧運報名3個不同項目的跑步比賽並不常見，她將要在8天內進行6場比賽，如果3項全數跑進決賽，總計將在本屆奧運跑2萬4500公尺。

荷蘭長跑選手哈桑（Sifan Hassan）昨（2）日上午參加1500公尺第2輪預賽，在最後一圈不慎摔倒，但她很快就爬起來追趕，結果一路「超車」共11位選手，最後奪得小組冠軍並且成功晉級，影片在網路上瘋傳被稱「太勵志」；稍晚哈桑又在5000公尺項目再度展現超車實力，跑出14分36秒79摘金，接下來將挑戰1萬公尺的比賽。

綜合《聯合報》《新頭殼》報導，哈桑出身自衣索比亞，15歲以難民身份前往荷蘭，後來在荷蘭定居，今年28歲，在擔任長跑選手的同時，她也接受護士工作培訓。

這是她第二度參與奧運，2016年里約在1500公尺排名第5；身為2019年世界錦賽1500、1萬公尺雙金得主的她，本屆帶著全面進化的速度前來東京，參與1500、5000和1萬公尺，目標是勇奪這3個長跑項目的金牌。一次奧運報名3個不同項目的跑步比賽並不常見，她將要在8天內進行6場比賽，如果3項全數跑進決賽，總計將在本屆奧運跑2萬4500公尺。

綜合《ETtoday》《中央社》報導，在1500公尺預賽最後一圈時，前面19歲的肯亞跑者潔比托克（Edinah Jebitok）不小心踩到前面選手的腳跟、當場摔倒。哈桑也來不及反應，直接撞了上去，跟著倒地。

當時場內觀看比賽的群眾都倒吸一口氣，難以置信哈桑1500、5000與1萬公尺長跑3冠王的希望就此粉碎。不過，哈桑很快爬起身來，站穩腳步繼續往前衝刺，追上領先群。她需要跑出前6名的成績才能自動晉級準決賽，她奮力猛追，結果在最後一圈直接加速超越所有跑者，最終以4分5秒17取得小組第一。

《聯合報》報導，而同樣摔倒的的潔比托克取得小組第12名，她對此感到非常「絕望」，但她以被絆倒為由提出申訴後，獲准參加4日的準決賽。

荷蘭長跑選手哈桑東京奧運比賽田徑跌倒
Photo Credit:AP/達志影像
哈桑被先跌倒的肯亞選手潔比托克絆倒後也跟著跌倒

接下來哈桑在1500公尺項目最大競爭對手，可能是27歲的肯亞選手基皮耶貢（Faith Kipyegon），她在小組預賽跑出4分1秒40成績。她說：「我對自己的表現很滿意。我不會去在意哈桑，只會專注於我的比賽，希望最終能在決賽碰頭。」

《自由時報》報導，後來哈桑在稍晚參加5000公尺決賽，有15位選手晉級，最後1000公尺形成10人領先集團，哈桑於最後1圈開始加速衝到前端，最後400公尺更以驚人速度甩掉所有選手，以14分36秒79的成績，拿下金牌。

《中央社》報導，在5000公尺奪金後，哈桑告訴記者：「我不敢相信！」「我今天上午已經用光所有氣力，感覺有點累。我無法相信發生了什麼事，絆倒那時太恐怖了。」「我之後感覺很糟，絕不認為我會是奧運冠軍。」她把自己的奧運首金歸功於咖啡因，「在這場比賽前我什麼都不管。我好累。沒有咖啡我成不了奧運冠軍。」

「這是很棒的一天。在我跌倒必須跳起來那時，我覺得自己用掉好多力氣。我無法相信雙腿的感覺，所有力量彷彿都離開了我。」

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新聞來源：

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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