芬蘭面臨50年來最嚴重森林大火，歐洲熱浪導致多國野火不斷

編譯：吳宗宜

50年一遇，森林大火席捲芬蘭

芬蘭正在對抗50年來最嚴重的森林大火。面對今（2021）年異常炎熱的夏季，芬蘭首都赫爾辛基以北約500公里處、波斯尼亞灣（Gulf of Bothnia）周圍的森林自7月26日開始延燒，目前已蔓延數百公頃，這是芬蘭繼1971年1600公頃的森林大火後，有紀錄以來第二嚴重的森林大火。

7月26日，火勢於波斯尼亞灣附近的小港口卡拉約基（Kalajoki）南方約25公里處開始延燒，最初大概只有70公頃的土地被火勢覆蓋，但此後持續蔓延，至7月29日傍晚，消防單位宣布已蔓延數百公頃。

《路透社》報導，負責卡拉約基周圍滅火工作的消防隊長哈帕寧（Jarmo Haapanen）表示：「當它開始以樹梢火災的形式蔓延時，速度高達每小時20公里，現在雖然已經下了一些雨，但由於地上仍有許多悶燒的殘枝難以撲滅，至少還需要一週，甚至有可能2到3週的時間才能完全撲滅大火；如果持續天氣乾旱，風還會使火勢繼續蔓延。」

當局動員包含陸軍官兵在內約250人，使用4架直升機從芬蘭各地趕到偏遠的卡拉約基河谷參與滅火，至7月29日，已有4名消防員受輕傷。

哈帕寧指出：「雖然火勢還在持續，但沒有惡化，我們把火災的範圍限制在約300公頃，若氣候變遷持續讓我們的夏天變得如此炎熱，我確信這種事還會更頻繁地發生。」

據芬蘭氣象單位稱，近期雖有機會降雨，但很難預測小陣雨是否有助撲滅火勢。近日，在經歷有記錄以來最炎熱、最乾燥的夏季之後，芬蘭許多地區終於迎來了自6月以來的首場大雨。森林大火在北歐國家相當罕見，過去大都能很快控制住，然而2018年的瑞典大火卻延燒了近2萬公頃。

幸運的是，與在美國西部或歐洲南部肆虐的森林大火不同，在人口稀少的芬蘭北部地區發生的森林大火，並未毀壞房舍或迫使人們撤離。

人們持續排放二氧化碳和其他氣體，迄今仍加劇全球暖化與氣候變遷，此尤其對北極和副北極地區的氣候衝擊最劇烈。在芬蘭拉普蘭地區的烏茨約基凱沃（Utsjoki），氣溫達到了攝氏33.5度，這是有史以來的第二高，該地僅在1914年曾出現超過攝氏34.5度的高溫。拉普蘭是歐洲僅存的荒野之一，以其極其寒冷的冬季而聞名，該地區無論夏季和冬季，都吸引著國內外的大自然愛好者，該地區也有全國最冷的氣溫記錄。

芬蘭氣象研究所的氣象學家圖維寧（Jari Tuovinen）告訴芬蘭公共廣播公司YLE：「在拉普蘭記錄到超過攝氏32度的溫度是非常罕見的，拉普蘭目前的熱浪，是鄰近地區高壓導致暖空氣流入的結果，該暖空氣是從中歐通過挪威海流入北歐。」

芬蘭氣象研究所和自然資源研究所的科學家，在一份研究中得出的結論指出，氣溫升高將使北歐發生森林大火災增加。圖維寧也表示：「簡而言之，氣溫升高意味著蒸散作用增強，地表也乾燥得更快。」

北歐的挪威和瑞典近日也創了高溫紀錄，挪威薩爾達爾市在7月底達到攝氏34度，7月4日瑞典尼卡盧克塔的氣溫則達到攝氏29.9度，是自1950年有記錄以來的最高溫。

熱浪來襲，歐洲遍地大火

隨著北半球氣溫升高，發生野火的風險也持續增加，正如歐盟適應氣候變遷策略（EU strategy on adaptation to climate change）的報告分析，氣候變遷預計將增加歐洲的森林火災風險，儘管我們很難證明氣候變遷會直接導致森林發生火災，但不可否認的是，極端天氣和乾旱會使火災持續時間更長、強度更大。

《彭博社》報導，哥白尼大氣監測中心（ECMWF）科學家、野火專家帕林頓（Mark Parrington）指出：「大部分的野火通常發生在條件乾燥、高溫的地區，現在這些野火可能也是發生在類似的情況。」

近年來，歐洲森林大火對人類和自然的影響顯著增加，儘管各國都已努力降低其影響，但2020年才到10月時，歐盟就有超過40萬公頃的自然區域被燒毀，這是過去12年平均的2倍。

《Euronews》報導，歐洲綠色協議（European Green Deal）執行副總蒂默曼斯（Frans Timmermans）說：「人類已經對全球森林的存續帶來了巨大壓力，而野火是一個額外的威脅，由於氣溫升高和乾旱加劇，發生野火的風險急遽升高，未來加強森林保護、更好的預防措施和更快的反應機制至關重要。」

在今年的火災季前，歐盟執委會發布了新的指導原則，以更好地了解和應對野火，作為歐盟生物多樣性戰略的一部分，希望讓成員國能夠充分預防和應對這些自然災害。

Photo Credit: AP / 達志影像

賽普勒斯

7月3日，一場大火席捲了賽普勒斯特羅多斯山（Troodos）腳下的森林，從75公里外的首都尼科西亞可以看到濃煙滾滾。由於強風助長了火焰，導致4人死亡，許多房屋被毀，人們被迫撤離村莊，據賽普勒斯環境部稱，超過50平方公里的森林和農田遭到大火燒毀。

近年來，持續的熱浪和更加頻繁的乾旱增加了火災的風險，自4月以來，賽普勒斯幾乎沒有降雨，內陸氣溫更達到攝氏40度。雖然在英國、以色列和幾個歐盟國家提供幫助後，消防隊已經完全控制了火勢，但官員依舊認為這是賽普勒斯歷史上最嚴重的森林火災。

賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）表示，對於該國來說，這是非常艱難的一天，並承諾政府將立即向受害者提供援助。

希臘

為因應持續超過攝氏40度的熱浪，希臘民防機構（Civil Protection agency）在7月初發布了一張地圖，警告野火高風險的地區，而事實上，超過一半的國土都已被列為高風險區，希臘13個行政區中包括南愛琴海、色薩利和阿提卡，都面臨非常高的野火風險。

在經歷了極端高溫和乾旱之後，7月10日，希臘凱法利尼亞島（Kefalonia）發生了大規模的野火，在火勢蔓延到島嶼東南部後，消防隊出動了飛機灑水並疏散了數個村莊。消防部門指出，由於近日強風和高溫持續，火災復燃的風險仍然很高。

7月26日，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，消防機構在過去24小時內已經撲滅了大約50場火災，且氣象學家警告，由於熱浪持續，可能還會有更多的野火發生：「我想強調的是，8月是一個艱難的月份，對我們所有人、所有政府部門來說都是，在夏天正式結束之前保持，我們一定要保持絕對警惕。」

西班牙

6月29日，西班牙馬拉加（Malaga）的卡薩貝梅哈（Casabermeja）附近發生大火，幸運的是，因為沒有強風，30名消防員將火勢控制在約0.3公頃的範圍內，不過這不會是最後一次發生野火，因為當地是西班牙森林火災風險最高的地區之一。

森林防災部門INFOCA表示，今年已發生了138起森林火災、燒毀1360公頃的土地。隨著森林大火風險的增加，農業、畜牧業、漁業等相關部門都已宣布禁止在林區使用火和車輛。

義大利

自7月9日以來，西西里島東部周圍的數個地區一直在發生火災，尤其是沒有海風降溫的內陸地區。民防部表示，光7月4日，就發生34起嚴重火災、摧毀了數公頃的土地，雖然火災的成因尚未確定，但西西里島以往經常會因土地糾紛引發火災。民防部主任柯西納（Salvo Cocina）表示，有太多冒用高溫偷縱火的犯罪分子存在。

6月中旬，拉斯卡里（Lascari）達到近攝氏44度的高溫，這是今年迄今歐洲的最高溫，長達兩週的熱浪意味著該地區持續面臨發生野火的高風險。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範