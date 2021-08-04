台灣人為疫苗搶破頭，為什麼法國超過16萬人上街頭反疫苗、抗議健康通行證？

法國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情確定進入第四波後，馬克宏（Emmanuel Macron）政府也正式將「健康通行證」政策擴大至餐廳、藝文等場所，並規定如醫療等職業強制接種疫苗。

7月底，法國各地超過16萬人，反疫苗運動等各路人馬上街抗議，當中更還有醫護人員，我們熟悉的演員茱莉葉畢諾許（Juliette Binoche）也在反對人士之列。在台灣眾人搶破頭打疫苗之際，這些人到底在想什麼？似乎不單單是總與政策唱反調的反對派這麼單純。

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各路人馬抗議「健康通行證」

5月底，歐洲議會議員和成員國，就今年夏天在歐盟境內旅行需要「歐洲健康通行證」的概念達成協議，並於7月1日生效。為阻止印度Delta變種病毒再次掀起的第四波疫情，6月9日起在法國各地用於參加1000人以上的大型聚會、遊樂園或音樂節的「健康通行證」，提供PCR檢測或疫苗接種證明的政策。

經過法國在國會和參議院的激烈的辯論，7月26日凌晨新衛生措施法案，從8月開始包括交通、餐廳、藝文、購物中心等場所都需要「健康通行證」，規定並延長到9月30日。同時，強制護理人員等職業施打疫苗， 測試呈陽性後隔離10天更成為一項法律義務。

然而，法國各地抗議示威再次達到高峰，高呼「自由」、「我不是你的小白鼠」。遊行匯集了五花八門的政客、科學家、和各種陰謀論者。與此同時，76%法國人同意醫護等職業強制接種疫苗的政策。在歐洲，只有義大利自4月以來已強制接種護理人員和藥劑師。

Pour une “infime minorité” selon le sinistre de la “santé”, je n’avais jamais vu autant de monde à Paris ! Surtout en plein mois de juillet ! Et quelle belle ambiance à cette #manif17juillet contre le #PassSanitaire et la #DictatureEnMarche ! pic.twitter.com/ApKVBgrjEG — Aurélien Legrand (@Au_Legrand) July 17, 2021

遊行中少數醫護人員主要抗議的是強制性的疫苗接種，為什麼只限於自己？以及害怕副作用的產生。醫院和療養院的工作人員已經強制接種白喉、破傷風等四種疫苗。自2005年以來，接種流感疫苗的義務也被納入法律，但在2006年被法令暫停，公共衛生高級委員會認為它「可能會改變專業人士的成員資格」。而剛通過的法條，則規定不遵守疫苗接種義務的醫護人員，雖不會被解僱但會被停薪。

泛政治化？陰謀妄想？

一些政治人物最積極地反對疫苗，2022年總統大選的兩位候選人弗洛里安・菲利普（Florian Philippot）和尼古拉斯・杜邦-艾格南（Nicolas Dupont-Aignan）都在反疫苗和反健康通行證運動中處於帶頭位置，聲稱為捍衛個人自由而戰。

菲利普維里埃認為法國已經陷入一個「極權主義政權」。兩人都質疑疫苗的有效性。都聲稱接種疫苗並不能阻止病毒的傳播，並指責政府排除了其他治療選擇。在他們的演講中都反復出現一個詞——抵抗。

而知名演員茱莉葉畢諾許也在反對之列，即使她已經比去年「收斂」很多，強調自己支持言論自由。去年法國第一次閉關時， 曾在社群媒體上發出陰謀論的「尷尬」言論，譴責國際金融集團操縱，準備疫苗是其中陰謀的一部分，批評比爾蓋茨（Bill Gates）的基金會等等。積極投入生態工作的她曾在「世界報」發起了一項由200位藝術家和科學家簽名的公開信，呼籲之後不要只是「恢復」正常。

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反疫苗，比陰謀論更深遠的歷史

「反疫苗」的社群在美國與川普（Donald Trump）主義者普遍年輕、受教育程度低、不信任政府的形象較鮮明的重疊，他們不信任製造疫苗的科學家和公司，即便川普的謊言已經導致美國因疫情死亡人數超越二戰損失。而當下法國不論是否是因為陰謀論意識形態，對疫苗接種不信任的雖然是少數人，但這個反疫苗運動卻有從18世紀至今的歷史。

2019年，41%的法國人表示自己對疫苗持懷疑態度。2020年疫情爆發後， 3月下旬26%的法國人表示會拒絕COVID-19疫苗。對歷史學家Laurent-Henri Vignaud而言，構成反疫苗言論的論點自18世紀末以來並未改變太多，一直主要由宗教、自然主義、超科學、政治四個論點構成。

這些抵制疫苗接種科學論證的不同理由，適應每個時代背景永遠不會完全消失。如在19世紀，人們對甚至認為牛痘疫苗會使人「牛化」，認為人體會被這些動物有機體污染，甚至情緒會受到影響，讓人更接近牛變得更加野蠻。

19世紀上半葉，主要是發生在醫學界的爭論。從1850年開始，辯論公開化，媒體對它越來越感興趣，家長們譴責和宣傳疫苗接種引起的罕見問題。然而近年，反疫苗大多數是在獲得「安全、有效和廉價」的疫苗不成問題的所謂「發達國家」，對疫苗的不信任和懷疑運動正在蔓延。2017至2018年間，全球麻疹病例數幾乎翻了一倍，迫使世衛組織敲響了令人擔憂的警鐘。

對政治、對民主失去信心

早在COVID-19疫情爆發之前，「反疫苗」運動中人們對疫苗的不信任和懷疑就已蔓延， 國家政府就已經面對強制接種疫苗，還是要說服民眾都不見成效的難題。

除了侵蝕公共言論和民主制度的陰謀論言論，這些缺乏遠見、非理性恐懼拒絕疫苗是一種意識形態化，各國反疫苗者的共同點是反映出對政治、對民主失去信心。而且信心喪失更是結構性的，不再與特定事件相關，於是更容易被政客利用。另一方面，群體免疫還更需要達到超過80%的覆蓋率，在民主制度中要獲得80%的同意票基本上是天方夜譚，這無疑是民主的一大難題。

而「健康通行證」也更帶來了與以往不同的問題，問題不在於疫苗接種義務本身，因為目前法國已強制規定接種11種疫苗，問題是，即便有國會議院的「超高速」草草投票通過，但法國政府的高壓強硬態度激起民眾抗議，也因此在反對立場的言論中，如演員茱莉葉畢諾許捍衛個人自由的論點越來越普遍，這是歷史上的反疫苗運動前所未有的。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航