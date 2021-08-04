寧用假名也要下場的賽車手社長，TOYOYA GR YARIS展現豐田章男的野望

長久以來，TOYOTA品牌靠著品質良好穩定、服務周到貼心、價格平易近人等特色受到消費大眾歡迎，不過，在現任社長豐田章男眼裡，TOYOTA還有無限可能尚未被發掘。熱愛汽車的他，自身也是技術精湛且小有名氣的業餘車手，對於何謂駕馭樂趣深有體驗。在他的主導下，GAZOO Racing賽事部門正式成立，並衍生出性能產品線GR、GR Sport，替TOYOTA帶來了全新氣象。

GAZOO Racing的魅力，可以從讓全球性能迷為之瘋狂的GR YARIS略知一二。上市後旋即在全球各地市場獲得巨大成功，不僅在日本與歐洲湧現大量買家，去年11月澳洲開放訂購到今年4月，短短半年左右的時間，便累積超過2,200張訂單。較晚訂購的消費者，甚至需要等到2022年才有機會交車，導致澳洲TOYOTA只得忍痛在7月1日暫停接單。

或許有人認為，性能車在台灣市場支持度可能不如國外，但事實上從今年4月8日總代理和泰汽車展開GR YARIS預購活動後，首批30輛不僅在短時間內銷售一空，甚至3天就累積超過400張訂單。如此熱烈反應讓日本原廠也高度重視，在和泰汽車積極爭取下，將首批配額提高到80輛，不過仍遠遠無法滿足性能迷的需求..。

究竟豐田章男所打造的GAZOO Racing有什麼與眾不同之處，在這麼短的時間內將TOYOTA打造成讓性能迷大聲歡呼的存在？

豐田第三代創立GAZOO Racing賽事品牌

一手主導品牌形象再進化

Photo Credit:TNL Brand Studio

從小，豐田章男社長便展現出對於汽車的瘋狂迷戀，但加入TOYOTA集團後才發現，光有熱情不夠，還必須要瞭解車輛。豐田章男畢業於慶應義塾大學法學院，並非技術出身的他若想要和工程師有共同語言、學習更多有關汽車機械與相關技術知識，最快而且最有效的方式就是成為賽車手。因為不會開車的人，就沒有辦法做出好車。

原本出發點是希望能夠讓品牌進化，卻沒想到這個念頭，從此讓他愛上了賽車。2007年Team GAZOO成立時，甚至不顧社內反對聲音，以MORIZO的假名參加紐柏林24小時耐久賽。雖然這個秘密沒能隱藏太久，但也足夠證明豐田章男是真的喜愛賽車，而非僅是為了提升形象。

在豐田章男上任社長後，其中一項重大決策就是將所有汽車賽事運動相關工作統整在TOYOTA GAZOO Racing這個招牌底下，並在2017年成立TOYOTA GAZOO Racing Company子公司。催生出融合多年參與全球各項賽事的經驗、專業技術與熱情的性能品牌 – 「GAZOO Racing」。

滿足追求激情的渴望

極致性能GR與量販升級GR Sport雙線並行

Photo Credit:TNL Brand Studio

GAZOO Racing整合了TOYOTA汽車賽事運動，擁有豐富經驗與紮實技術，並將之導入市售量產車，推出GR和GR Sport兩個系列。GR為專屬開發、極致性能車款，品牌第一台GR系列車款是暌違17年重出江湖的GR SUPRA，GR YARIS則為GR系列第二台性能車款；GR Sport則是經GR原廠團隊調校改裝之量販車型，能夠提升一般量販車的駕馭樂趣，Altis GR Sport更適合喜愛個性化、運動風格的消費者。

作為頂級性能系列，GR擁有濃厚賽車DNA的熱血因子，以GR YARIS為例，不僅採用源自GR車隊在WRC的賽道設計，可說是在賽道上開發出來的車款；動力輸出、換檔邏輯都是完全針對性能需求打造調校；在這個手排式微的年代，TOYOTA仍堅持提供GR YARIS手排變速箱，搭配GR-FOUR四輪驅動系統，帶來極致操控體驗。

毫無雜質的純正性能鋼砲

以贏得拉力最高殿堂WRC冠軍為目標而誕生的GR YARIS

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WRC世界越野拉力賽是同類型賽事最高殿堂，參賽車輛必須有相對應的市售車款，為了參加比賽贏得勝利，TOYOTA GAZOO Racing費盡心血打造出GR YARIS性能掀背車。和市面上同車系性能車型多採「配備升級」的方式不同，GR YARIS運用量身打造的配備與專屬規格，因此即便和YARIS同享一個車名，但骨子裡GR YARIS幾乎可以視作完全不同的產品，展現出TOYOTA深耕性能市場的野心。

GR YARIS搭載的1.6升3缸渦輪增壓引擎乃是專為WRC賽事開發，可輸出最大馬力261匹、最大扭力36.7公斤米。專屬調校的底盤與獨立懸吊，加上GR-FOUR四輪驅動系統可提供多重行駛模式；除了一般道路模式外，針對進階玩家更可以在Sport與Track模式下，關閉VSC（車輛穩定控制系統）啟動專家模式，盡情釋放駕馭車輛的操控魅力，讓一般人也能有機會體驗到何謂WRC賽車調校。

為了提供最豐富的駕馭樂趣，TOYOTA捨棄時下常見的自排配置，替GR YARIS安裝iMT6速手排變速箱，除擁有輕量化優勢之外， iMT控制裝置可在升降檔的過程中自動調節引擎轉速，無須跟趾補油就能順利換檔。就算是沒有豐富手排操控經驗的駕駛，在稍加熟悉後也能充分解放GR YARIS的性能實力。

第一眼看到GR YARIS時便能充分感受其熱血魅力，寬體造型與輕量化車身有著充滿肌肉力量之美的車身空力設計，更配置知名品牌BBS的鍛造輪圈和MICHELIN Pilot Sport 4S高性能輪胎，從外表就將動感跑格展露無遺。進入車內後，賽道級座艙更兼具視覺衝擊與駕馭體驗雙重優勢，熱血氛圍可不是中看不中用，坐上駕駛座位就會發現無論排檔或踏板位置，皆是為了讓駕駛能更容易掌控車輛而設計，TOYOTA對於勝利的渴望，處處可見！

源自豐田章男對汽車的熱愛血液，擷取品牌內部蘊含的運動基因，再以多年賽事經驗歷練出來的技術精華為骨幹，TOYOTA GAZOO Racing雖然在2017年才成立，實際上卻具備了極其深厚的性能底子。也難怪GR YARIS能夠擁有3天爆出超過400張訂單的魅力，未來在性能運動車款的市場，GR肯定佔有一席重要地位。