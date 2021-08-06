再度延長到8月底的緊急事態宣言，是維繫菅義偉政權的「最後生命線」

東京爆發下再延長

日本首相菅義偉在7月30日正式宣布延長緊急事態宣言的期限，從原先的8月22日再度延長10天到8月31日為止。此外，菅義偉也追加首都圈的埼玉、神奈川、千葉等三縣與關西的大阪府為宣言的對象範圍，意即原先可以賣酒的飲食店限制又將再度收緊，這段期間被要求暫時休息。

就在東京奧運如火如荼開展之時，菅義偉的命令確實讓許多東京都民再度感覺煞風景，雖然先前的緊急事態宣言已經涵蓋到奧運期間。然而，自從奧運開幕以來，東京都街頭的人潮不減反增，加上日本奪牌數量與賽事鍍金的機率比過去幾屆都還高，使得大家都漸漸放鬆心情，出門消費外甚至在居酒屋內用餐。

雖然政府表面上明文規定居酒屋不得提供酒精，不過這並沒有法律強制效力，僅有呼籲性質，就算被舉報也只是象徵性徵收30萬日幣「使用費」，也不稱罰鍰。因此從奧運開幕後，根據筆者觀察，提供酒精與非提供酒精的店面從過去的7比3已經變為9比1，許多店面更直接大方掛上「可以喝酒」的招牌。

奧運的放鬆與店家不再刻意遵守規定下，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在奧運開幕後確診直接上升，7月底後東京單日確診已經破3000人，8月5日更出現5042人，首次飆破5000人。菅義偉不得不在奧運舉辦中時踩剎車，宣布宣言延長之外，也沉痛地說出「這次的宣言我們會抱著最後的覺悟，用盡政府的全力來落實疫情防治對策。」

8月底前「生命線」

菅義偉宣布時，距離原先期限的8月22日尚有一段時間，更何況追加10天只是「不無小補」，外人看起來總有點隔靴搔癢，沒有必要。但其實，根據多方來看，8月31日已經是維持菅義偉現任政權的「最後生命線」，進入9月之後的緊急事態宣言發布都已經沒有任何意義。

就政治面來看，菅義偉的自民黨總裁任期到9月中為止，10月21日的眾議員任期屆滿前改選前，自民黨總裁勢必要先重新改選。經濟面來說，如果進入9月後持續發布緊急事態宣言，等同宣判經濟復甦死刑，菅義偉政權很有可能會揹上「防疫不力、經濟又死當」的黑鍋，對整體眾議院選情絕對是劣勢。

不過殘酷的是，奧運開幕後，日本確診人數直線上升是既成事實，8月5日還創下全國單日1萬5263確診的新高。因此就現階段來看，如果官方一直強調每天的感染數字，只會對自己政權愈不利，民心也會愈浮動，內部也開始檢討是否要改變說話方式，不然這樣下去，菅義偉政權只是變成在玩慘贏的遊戲。

更何況，確診人數多還少，如何定義「疫情嚴重」等，並沒有一定基準。5月中旬，台灣疫情爆發時，部分媒體把台灣形容成末日來臨，出門就會變成喪屍等，實際上當時台灣最多一天幾百人，跟英美萬人以上確診仍是有差距，但美國卻被部分媒體形容安全無虞、逐漸復甦，台灣則是「疫情嚴重」等，其實就是典型地用話語翻玩民心感受度。

Photo Credit: AP / 達志影像

AZ提早40歲以上開打

因此，如果要保住8月底前的政權生命線，目前唯一的方式就是拚疫苗施打率，菅義偉當時也在記者會信誓旦旦宣言保證「8月底前疫苗施打率要超過40％」。一般而言，疫苗施打率過40％以上，就會開始出現群體免疫，但其實菅義偉政權最理想的狀況，是在8月底前達到50％的疫苗施打率。

然而，先前的輝瑞BNT與莫德納疫苗，都在日本發生到貨量不足，以致預約施打被取消的情形。為了解決疫苗不足的燃眉之急，日本官方也終於在7月底順勢開放，日本分裝的AZ疫苗可以優先給40歲以上人士施打，而且只有透過AZ疫苗投入，才能挽救施打速度。

根據NHK在8月1日的統計，至少第一次施打疫苗的人口已經來到39.61％，因此8月底超過4成已經是既定目標。而在疫苗施打率之後，日本官方下一個「唯一選擇」就是效法英國全面開放用餐，在最後的8月刺激經濟回流。

如前所述，台灣先前因為疫苗不足等，確實一定程度造成不安，在日本亦同，疫苗不足與飆高的確診人數也會讓大眾不安。此時菅義偉或許可以效法英國首相強森（Boris Johnson）一樣，堅定說出「拿下口罩」、「出門散心」等話語，讓民眾不再因為確診人數而擔心，而是以重症病患下降與死亡率壓低等作為判斷標準。

眾院選前總裁大位

目前針對10月前後的眾議院選舉，自民黨內部預估，無論怎麼選，基本上自公聯合政權要過半還是沒有問題，然而問題是自民黨能否單獨過半，這也關乎到總裁的聲望。不過菅義偉被認為是溫和派，預料沒有辦法在總裁選舉前，對疫情說出什麼振奮人心的話語來提高聲望。

如果要提到近代日本最有講話魅力的，當屬前首相小泉純一郎，當年參選總裁時一句「我參選自民黨總裁，就是要打倒自民黨（沉痾問題）！」一度讓自民黨人氣翻倍成長。自民黨內部分析指出，對抗疫情如同打仗，如果菅義偉無法以「戰時領袖」姿態說出什麼振奮人心的話，眾議院選完也是慘贏。

就目前自民黨內大多數來說，都傾向菅義偉再多一任，畢竟執行安倍路線徹底外，也是讓黨內「親中派」如二階俊博等相對安心的人選。加上河野太郎經驗尚待磨練、石破茂與岸田文雄缺乏人望，因此也傳言二階一直在搓合東京都知事小池百合子回鍋自民黨，直接角逐總裁大位。

對此說法，小池百合子雖然一直斥為無稽之談，不過就現實面來說，也不無其可能性。在東京奧運結束後，東京也沒有世界性的大活動，對於小池來說，奧運成功的話也會給她政治人生最後一博機會來選總裁。加上自民黨總裁選舉沒有黨齡限制，攻守其實對小池都有利。

因此，這次的緊急事態宣言延長，對菅義偉政權來說也是最後的保命宣言。一旦疫苗施打率無法達標、9月後經濟活動無法重啟，自民黨內勢必會出現「禪讓」聲浪，到時是親美派推安倍晉三重回戰線、或是親中派邀小池百合子回鍋等，一切的攻防將會從9月開始白熱化。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航