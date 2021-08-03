美中角力：美國呼籲東協施壓緬甸停止暴力、美中東協線上會議本週輪番登場

美國官員於8月2日針對緬甸最新局勢表示，緬甸軍政府正在用兩年內舉辦選舉的時限來拖延時間，並呼籲東協（ASEAN）應加強施壓、共同解決緬甸危機。

路透社報導，該名美國官員在參加本週將舉辦的10個東協成員國部長級會議前向記者表示，緬甸軍政府透過拖延時間以利於發展自身利益，並鼓勵東協國家履行和維護緬甸也簽署的5點共識的條款。

這一項五點共識條款是緬甸軍政府首腦敏昂萊4月時出席與東協成員國舉行的關於緬甸政變危機的會議時所簽署的文件。該條款呼籲軍方應立即停止暴力，並設立區域特使等。

但敏昂萊後來既沒有任命特使，還在7月31日宣布將延長國家緊急狀態至2023年8月。根據緬甸當地組織統計，在為期6個月的鎮壓異議人士的行動中，已有超過900多人死亡。

美國國務卿布林肯相當關注緬甸局勢，他7月8日曾在推特上發文稱他接見了緬甸的民間代表，並要求緬甸軍方終止其對於人民的暴力行徑。

8月2日至8月6日間，布林肯也將參加一系列東協舉辦的會議、聚焦話題包括了緬甸及南海議題。外界認為，此舉將加強美中兩國在東南亞地區的抗衡。

東協中的美中角力

除了布林肯之外，中國外交部網站8月2日發布消息稱，中國外長王毅也將於8月3日至6日出席以視訊形式舉行的中國-東協（10+1）外長會、東協與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會（EAS）外長會和東協地區論壇（ARF）外長會，部分時間與布林肯舉行會議重疊，但目前布林肯並無與王毅參加同場會議的規劃。

路透社報導，近年來，美國高階官員並不積極於參加每一場東協會議，他們更常只派初階官員來參加該地區的峰會。然而近期美國高階官員與東南亞的互動顯得更加頻繁。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周訪問了東南亞，他在那裡重點討論了南中國海問題，說北京的主張在國際法上沒有依據。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）則計劃本月訪問美國盟友新加坡以及越南，儘管有戰爭記憶，但越南與華盛頓的關係越來越密切。

印度尼西亞外長馬蘇迪（Retno Marsudi）也預計將於本週在華盛頓親自會見布林肯，而副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）早前也訪問了印尼、泰國以及最親北京的東協國家柬埔寨。

布林肯預計將在會議上向東協各國部長提供美國繼續支持東南亞對抗新冠疫情的詳細方式，同時布林肯還將提出華盛頓認為中國在新疆、香港和西藏侵犯人權的問題。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國國務卿布林肯

中國外交部則針對王毅參加東協會議一事表示，中國將與東協深化抗疫合作、推動經濟復蘇、拓展與數字及能源轉型有關的可持續發展合作、以及踐行真正的多邊主義。

中國外交部在聲明中表示：「（中方）堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，抵制搞『小圈子』和零和博弈，將支持本地區經濟發展的各項承諾落到實處。」

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責任編輯：杜晉軒

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