新增16例本土、2例死亡，陳時中將簽核BNT疫苗EUA

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增19例COVID-19確定病例，分別為16例本土及3例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例（其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月26日至8月2日。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心公布近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月1日累計公布14489位確診個案中，已有12929人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.2%。

新北出現群聚、嘉義群聚案發展穩定

陳時中表示，新北今日新增的案例較多，與群聚案有關，目前新北市政府已經匡列、隔離接觸者，相關工作都在持續進行。

另外，嘉義職場群聚案增加2例，目前已經對108名接觸者進行採檢，其中陰性96人、陽性12人，採檢的部分已經告一段落。上禮拜六新增的快篩點目前已經快篩了1604人，其中3名陽性、但做PCR後也是陰性，整體發展是穩定樂觀，基因定序結果都是原先起於英國的Alpha變異株。

疫苗覆蓋率34.07%

陳時中指出，這兩天疫苗施打覆蓋率是34.07%，劑次人口比為35.79劑/每百人，8月4日會配送52.57萬劑的AZ疫苗給地方政府，提供預約平台及國高中補教業者施打第四輪。第五輪預計會在8月11至17日施打，並在8月5日10時到8月7號12時接到預約簡訊、預約施打。

記者問到莫德納疫苗的施打間隔時間時，陳時中回應，美國的間隔是6週、英國8到12週、澳洲6週、加拿大16週，世界衛生組織（WHO）公布的則是12週，基本上會根據供應量、提高覆蓋率的方向做安排。

將簽署BNT疫苗EUA

針對鴻海、台積電、慈濟捐贈BNT疫苗的最新進度，陳時中表示正在努力完成排程，食藥署也在最短時間內完成緊急使用授權（EUA）的公文，下午就會由衛福部長陳時中簽核。原廠、代理商都希望能夠有緊急授權輸入許可，在爭取排入排程時會比較順利。

至於此次BNT疫苗通過EUA後，是否能開放所有12歲以上的民眾施打，陳時中強調，EUA只是通過能夠進口、輸入，輸入之後怎麼用，還要根據專家會議、國際資料來研議。

有民眾質疑，高端疫苗的疫苗簡介未標示保護力，陳時中直言，因為沒有通過第三期試驗，因此當然生不出保護力的數據。記者提問有民眾發現簡介中提到高端疫苗有顏面神經麻痺、眼壓過高的副作用，發言人莊人祥解釋，這個紀錄類似打了疫苗之後搜集的不良事件反應，與疫苗接種的時間序有關，是否有因果關係還需了解。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範