當台灣選手在東奧爭光，政治人物在社群戰場上爭「讚」如何不出包？

文：徐安娜

在疫情之下舉辦的東京奧運，讓世界各地暫時擺脫這狡猾病毒所帶來的陰霾與生活衝擊，成為人們心中的一個出口。而自從奧運開賽以來，無論是公司行號、公眾人物都抓緊機會來操作奧運相關貼文、議題在自家社群平台上，為的就是要抓緊大家的眼球和帶進大量的流量，這其中也包含政治人物的社群平台。

看到自己國家的選手在奧運為國爭光，不分你我，非常容易激起國家認同感的激情。大家團結一致為台灣選手歡呼加油。身為一個國家的政治人物當然更應該要關心最新奧運動向，眼看著別的政治人物都在發文追進度，自己怎麼可以錯過這樣表達對國家選手支持、熱愛和表現在乎我國體育發展的機會？

當然，狂洗版的恭賀文讓不少網友感到反感，覺得政治人物們一直在蹭奧運聲量，很多人很想問：「那他們平常真的有關心選手們嗎？」畢竟，優秀選手們的誕生除了是選手本身的天份、自我努力地訓練，更多需要的是教練和整個團隊來協助，而在背後當然是屬於政治人物該關心的範疇內。

不過，哪些政治人物真正關心選手和體育發展，是有待時間觀察。

本文要來探討的是面對像奧運這麼大的熱門話題，哪些政治人物的貼文是值得參考，有抓住眼球；反之，則有哪些政治人物的社群犯下根本不應該的錯誤，正面與負面的案例都是值得社群工作者謹記在心。

馬文君、吳思瑤：基本資料沒弄清楚，遭人質疑「一日奧運迷」

在講不應該犯錯的社群案例中，以國民黨馬文君在社群上錯把桌球名將莊智淵寫成「羽球教父」、民進黨立委吳思瑤將贏得金牌的舉重好手郭婞淳寫成另一位舉重好手陳玟卉，都引來大量的批評和嘲諷。



截圖自Facebook



截圖自Facebook

兩位委員針對該事件都立即道歉處理。民進黨立委吳思瑤在接受媒體採訪時，甚至一度哽咽說不出話，希望大眾不要質疑她對體育的熱愛與關心，但連選手基本資料都寫錯，這也不能不怪外界的質疑無理。

從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。

隔一天，吳思瑤在臉書貼文寫下：「我欠罵！我欠打！但再想找洞鑽，還是幫台灣隊加油更重要！！！！！」用自我解嘲的方式，正視面對上一篇貼文的錯誤，也是一個緊急公關危機處理方式。至少也讓不少支持者在下方留言說錯了就面對，也算過了一關。

陳思宇：意義不明的論述，令人費解也容易引來筆戰，負面新聞再添一筆

台北市前觀傳局局長陳思宇時常在社群發表對時事的看法，前陣子其團隊製作梗圖錯把民進黨市議員許淑華的臉P成國民黨（現任南投立委）的許淑華，已經讓網友有「容易出包」的社群印象。

大家在本次奧運看到年僅19歲的桌球天才林昀儒（小林同學）亮眼的表現，造成許多轟動和關注，也引起政治人物們的注意。

陳思宇在臉書粉絲團以「寫給小林同學的一封信」為開頭，本意是要表達自己對小林同學的喜愛與支持，但此篇文犯下社群一些忌諱，讓這篇貼文的關注度比她其他篇文都還要有話題，只是很可惜，是負面的話題。

第一：社群最忌諱寫太長，最好以三個段落來完成一整篇貼文。

陳思宇常常在自己的粉專以寫給誰誰誰的一封信為開頭，但既然是「寫給小林同學的一封信」，那麼主詞應該是用「你」（收信者）但文中有一段寫下：

原來2019年小林同學剛滿18歲時已經在捷克桌球公開賽打敗過Dimitrij Ovtcharov，獲得了個人生涯首座國際職業桌球巡迴賽冠軍。 17歲開始被日本桌球T聯賽岡山隊延攬連續參戰聯賽，在各項大賽中，那年打敗的不只是Dimitrij Ovtcharov，還有馬龍、樊振東。2019年小林同學戰績輝煌，雖然是世界排名第六，早已打敗全世界一流好手。（請收下我的膝蓋）

洋洋灑灑寫了一堆，讓人摸不著頭緒到底是寫信給小林同學還是在跟網友介紹小林同學的職業生涯？

第二：引用他人用語要標示出處來源，以示負責。

陳思宇好歹也擔任過臺北市政府副發言人、民眾黨發言人及台北市觀光傳播局局長也代表台灣民眾黨參選過台北市第二選區的立委補選戰，對於說話、寫文的敏感度應該是必須具備的能力，但在「寫給小林同學的一封信」以小林同學是「桌球界戴資穎」為其中一段的開頭，並且寫上「有媒體說你是桌球界戴資穎」加以論述。

試問：「有媒體說」的用法，是否讓閱讀者根本無法得知是「哪一間媒體」這樣說？

再者，陳思宇似乎忽略了每一個人都是獨立的個體，每一個人都有自己的一片天，身為公眾人物的陳前局長不應該以別的領域的好手來作為比喻，有失專業度，也很不尊重選手本人。

另外，陳思宇在貼文寫下：「定義一個頂尖運動員的，不是勝敗，而是他們是否在比賽的過程中，實現了當下最好的自己。」也被眼尖網友抓包疑似抄襲別的網友所寫下的評論文，只是將句中的詞彙改變而已，陷入抄襲風波，當然也引起廣大的批評。

Photo Credit: 中央社 台灣桌球小將林昀儒

蔣萬安：與超馬好手林義傑在奧運期間碰面，並交換體育議題的意見

台北市長熱門候選人之一的國民黨立委蔣萬安，長期經營社群平台，不時可以看到不同面向的他。有時候健身、有時候帶著兒子上鏡頭，展現溫馨好爸爸的形象。

蔣萬安社群內容包容萬象，也懂得抓緊時事議題。

本次參與東京奧運的台灣選手在出發東京前，因為戴資穎的IG限時動態而被發現不是安排選手們乘坐商務艙，引發輿論高度的討論度。

超馬名將林義傑針對「商務艙事件」也表達不滿，並且在臉書表示：「台灣對於尊重體育運動員及相關從業人員的法律關係根本就是零。」

對此，蔣萬安和林義傑約了碰面，蔣更是在臉書上分享兩人合照，向大家報告：「針對運動員培訓及權益保障，甚至體育法的修法方向，交換了許多意見。」

比較可惜的是，蔣萬安沒有在社群多寫下兩人會晤究竟談了些什麼，實質上要怎麼協助體育法的修法方向、運動員的權益保障需要些什麼？但在這一波政治人物的奧運文，我們看到的不是製作節目表，就是呼籲大家一起為選手集氣加油和喝采。

至少蔣萬安透過這一篇貼文有傳遞出他有傾聽到運動員的心聲，是和運動員們站在同一陣線上的形象。

何孟樺：將自身日語能力連結東京奧運，強化社群辨識度

先前傳出對參選港湖區議員選舉有意的民進黨台北市黨部前副執行長——何孟樺，曾經擔任過民進黨發言人也擁有國安會幕僚的背景，她本身有在日本遊學經驗，因此，這次奧運主辦國是日本，和日本有連結的何孟樺自然不能放棄在社群曝光的好機會。

目前，何孟樺臉書粉絲人數達到3000人且成長速度都有穩定上升。

何孟樺的小編先是在奧運當天釋出兩個自製的「奧運大頭貼特效匡」，一個是文青版的寫上：「我在台灣，等你凱旋」，另一個則是：「台灣奮起」的運動風格特效匡。希望透過兩個版本的大頭貼特效匡讓喜好不同的族群來使用和擴散。

而何孟樺在每一週都有製作影片，和大家分享「看時事、學日語、懂台日（意指台日關係）」。

在東京奧運開始後，何孟樺就跟著奧運時事跑，和網友們分享有關於奧運場上的日語要怎麼說，比如說：金牌的日語該怎麼發音。

何孟樺透過自製影片的方式來加深她與日本的連結，這目的當然是希望往後台日有關的議題，網友可以先想到何孟樺，這也是她在本次東京奧運的社群戰場上的優勢，以便來加深自己在社群的辨識度。

東京奧運開幕式當天，大家對於「超級變變變」的表演橋段都有極大的共鳴，何孟樺也從50個動作選擇一個來拍照並寫下自己對東京奧運開幕式的感想。畢竟，「超級變變變」在台灣也是相當有知名度的日本老牌綜藝節目，多半網友對此都有印象。能夠引起大眾共鳴的東西和議題，敏銳的政治人物和其團隊自然也不要放過這樣可以大鳴大放的機會。

東京奧運的啟示：政治人物和社群團隊需要團結

團體的運動賽事常常扣人心弦，因為需要極好的默契才能夠一起邁向勝利。就像本次羽球男子雙打李洋、王齊麟的「麟洋配」獲得金牌就是最好的實例。

政治人物的社群工作上更是需要政治人物（老闆）和社群團隊（俗稱的小編們）團結一心。

定期針對每個月的內文、圖卡來檢討，才能夠在緊湊的時程之下經營好社群平台。

假設一位政治人物的社群出包，政治人物卻回應是因為小編的緣故，那麼不僅打擊內部士氣，更是會讓外界貼上「沒擔當」的標籤。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

一個政治人物被貼上這等標籤就等於不被信任，這會是很傷的一件事。所以說，政治人物在社群上雖然要放手給社群經營者來處理和經營，更多時候也需要自己看過以表示對自己的社群貼文負責，才不會出了差錯再來後悔。畢竟，在社群的年代，很多東西都是會留下編輯紀錄的。

藉由這次寫奧運相關的文章，筆者也希望這一次的東京奧運不要只是一次性的社群熱潮。政治人物既然身為國家民意代表最高權力者，看到這一次東京奧運的台灣選手擁有不同面向的問題以及需要被幫助的地方，就應該拿出不分政黨的發文態度來齊心協助選手們和培育下一代的好手，讓台灣成為體育人才也留得住的好地方。

千萬不要當這一波熱潮過後，什麼改革和進展都沒有，那麼這些為國爭光的台灣英雄就變成台灣奧運歷史上的一個篇章，而當初費盡心力爭「讚」的政治人物社群戰場，不就也分不出真正的勝負嗎？

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航