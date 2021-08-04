台積電買疫苗的花費，可以用企業做ESG的預算來支應嗎？

文：柯忠昇（從小只會用數字看世界，而後順理成章成為專業交易員，沉浸在各種金融商品交易十餘年，習慣每天盯著四台電腦與八個螢幕的高壓生活。中年某日因一碗泡麵頓悟，從一個熱衷短線交易的操盤人，轉型做產業長期投資人，希望投資的結果不只滿足荷包，也能改變世界。目前擔任台灣以色列投資合作中心TXI Center共同創辦人、TXI私募股權基金經理人及綠學院綠色帶路人）

前幾日媒體報導，台積電股東會上有股東提問：買疫苗「誰發動？錢哪來？」

這一題要如何回答比較恰當，想必台積電的董事會應該思考了很久。出乎意料之外，劉德音董事長抬出了ESG神救援：買疫苗的費用，用ESG的預算來支應！這下好了，好多人來問我，買疫苗也算ESG嗎? 我說，當然算！這是企業救國（Enterprise Save Government），簡稱ESG不為過。

以上，我的解釋，當然都不是真的。

台積電原本就是ESG模範生，在MSCI的ESG Rating逐年上升，目前享有AAA最高等級評等，排名在全世界列入評等裡的前5%。

資料來源： MSCI 台積電MSCI ESG評等

公司做ESG本來就要花錢，現在正好碰上台灣疫情爆發，身為護國神山，當然要自發性地跳出來保衛國家。拿出這些本來就要花的錢去購買疫苗捐給國家，提供全民施打，善盡企業社會責任，這個故事非常感人且符合ESG當中的S。原本輿論還有一種反對聲音，認為協助購買疫苗可能是配合政府政策，甚至傷害股東權益。但當台積電以ESG理由來說明這筆支出，頓時所有批評都銷聲匿跡。

再來看另一個例子。比台積電更早跳出來要買疫苗保衛國家的企業是鴻海。原本郭董要用永齡基金會採購疫苗，最後關頭轉由鴻海企業來主導，一樣引起部分股東質疑，捐疫苗的費用是否會影響公司獲利。但近期外資里昂證券的研究報告解釋，這些費用對於EPS影響有限，但對於鴻海ESG評分則是大大加分，甚至可能有助該公司的估值，給予公司買進評等，並給予較高的目標價。

台灣兩家公司買疫苗的故事已經證明：原本以為是衝擊股價的減分題，只要用ESG解題，就可以逆轉為加分題。

這就是為什麼我們不停地說，每間公司都應該要開始做ESG，因為ESG的用處比你想像中的要多更多。如果不知道我指的是什麼，你可以回頭去看我之前寫的文章，絕對不要讓貧窮的品牌代工廠思維限制了你的想像，這可比你去廟裡捐香油錢得到更多重的效益呢！

這樣你看懂了嗎？

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