韓國政府給奧運奪牌選手的獎金遠低於台灣，但是財團的贊助很驚人

文：林家瑜（首爾新聞室的菜鳥獨立記者，致力於台韓觀察）

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而延期的2020東京奧運，終於在今（2021）年7月23日舉行。

各國政府為了鼓勵自家選手在奧運上奪牌，紛紛設有相關獎金獎勵辦法，我國在正式開賽第二天，即由「柔道男神」楊勇緯和跆拳道選手羅嘉翎摘下一銀一銅，分別可領到700萬和500萬的國光獎金。26日在男子團體射箭中，我國選手雖難敵「射箭強國」的韓國隊，最後以6分之差摘下銀牌，但回國後可領到由「政府提供」的獎金金額，卻遠高出取得金牌的韓國隊。

根據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，凡參加國際運動賽事且取得一定名次的選手，便可獲頒國光獎金。其中屬於國際綜合運動賽事的奧運，只要擠進前八強，人人皆有獎。從金牌2000萬、銀牌700萬、銅牌500萬、第四名300萬，乃至第八名的90萬。若為傳統三項的田徑、體操、游泳金牌，獎金會再加碼來到3000萬。

雖然金牌和銀牌的獎金差距大，但根據國光獎金的規定，奧運前三名的選手，獎金除了能一次性領取外，也可分別以終身月領12.5萬、3.8萬、2.4萬的方式來領取，若拿本次奧運19歲的跆拳道銅牌得主羅嘉翎來作為試算對象，從19歲開始月領2.4萬，37歲時，其累計領取金額就會超過500萬元，因此若在年紀輕輕時，就在世界級體育賽事得獎，長期累積下來的月領獎金不僅是一筆可觀的數目，也等同於拿到一筆較為穩定的終身俸。

我國自1984年以中華台北名義參加夏季奧運以來，至2016年共累積24面獎牌，其中分別累積九面、八面以及三面獎牌的跆拳道、舉重、射箭，可以說是台灣在奧運上的重點強項。

而在台灣，因媒體等眾多因素，只要提及國際運動賽事，民眾不可忘卻的便是韓國，以夏季奧運來看，韓國從1948年倫敦奧運參賽至2016年，累計高達264面獎牌，其中累積最多金牌數的為射箭和跆拳道，是韓國在夏季奧運上的強項。

正因優勢的體育項目相似，造就我國選手在體育賽事上經常和韓國選手競賽抗衡的場面。然而累積獎牌數明顯高出台灣10倍的韓國，由政府所祭出的獎金卻意外地不及台灣高。

在韓國，頒發給奧運得獎選手的獎勵包含獎金和終身年金，獎金的部分是由文化體育觀光部來訂定發放，終身年金則由國民體育振興公團（韓國文化體育觀光部下的公共機關）負責，發放金額與方式會依照每次奧運的情況進行微調，像是今年奧運的獎金和2014年索契奧運時相比有所上調，同時今年也提供所有出戰的選手，每位韓幣300萬元（約莫台幣7萬2868元，按截稿前匯率41.17計算）的鼓勵金。

韓國政府在東京奧運和索契奧運的獎金配置｜Photo Credit: 林家瑜 提供

以今年政府釋出的標準來看，金牌可獲得6300萬韓幣（約153萬台幣）的獎金，外加月領100萬韓幣的年金（約2.4萬台幣），若年金選擇一次性提領，則能領到6720萬韓幣（約163萬台幣）。

由於年金採積分累加型，會依照各國際比賽的規模來採訂定選手可累積的積分，以亞運來說，金牌僅獲20積分，選手若沒出戰奧運，需累積110積分才能領到和奧運金牌90積分相同的數目的年金，若在奧運累積獲得獎牌數不只一面，則再發放額外追加獎勵。至於獎金的部分，韓國政府更將團體與個人賽細分，若選手在團體賽中獲獎，其獲得金額須乘上75％來作為發放金額。

韓國2020東京奧運的獎金與年金｜Photo Credit: 林家瑜 提供

因此若不計過往累積的獎牌數，單看本次在男子團體射箭摘下金牌的韓國選手吳真爀、金優鎮、金濟德，每人可獲得台幣114萬的獎金以及台幣163萬的年金，和摘下銀牌的我國射箭選手魏均珩、湯智鈞與鄧宇成可得的700萬國光獎金相比，略顯單薄。（註：獎金部分為團體賽，計算為韓幣6300萬 × 75％=韓幣4725萬≒台幣114萬）

7月26日在男子團體射箭獲得金、銀、銅牌的韓韓、台灣、日本選手合照。

就政府提供的獎金而言，韓國政府所挹注的金額遠低於我國許多，可想像韓國選手若只單靠政府資源，在經濟上很難不面臨困難。

但是在韓國，選手可得到的獎金不會只來自政府，更多的是各個體育協會和財團、企業家的後援。根據韓國媒體《中央日報》的報導，就射箭項目來說，出任「大韓射箭協會」會長的現代汽車集團的會長鄭義宣，目前雖未對本次奧運表示提供多少獎金，但協會曾於2016年里約奧運時，提供獲得團體及個人雙面金牌的張惠珍選手3億5000萬韓幣（約台幣850萬），因此韓媒預估，射箭協會會比照過去，給予年僅17歲在本次奧運獲得團體、個人雙金牌的金濟德一樣的獎金。

而其他如大韓手球協會，由SK集團會長崔泰源提供奧運金牌球隊22億韓幣（約台幣5300萬）獎金、韓國排球聯盟由韓進集團會長趙源泰資助，給予金牌5億韓幣（約台幣1200萬），LS集團會長具滋烈則透過大韓腳踏車聯盟提供參加該項目的所有奧運選手5000萬韓幣（約台幣121萬）。

韓國各體育協會所提供的獎金｜Photo Credit: 林家瑜 提供

單就政府提供給選手的獎金來看，我國雖明顯高於韓國許多。

然而，我國願意扶植體育產業的企業和財團並不多，從韓國的情況可以看到，政府提供的經費與獎金固然是的支撐體育選手一部分，然而更多的是企業、財團願意提供優渥的金錢與完善的資源，若站在長期體育產業的發展來看，企業在資源上的調配與資助，能夠有更高的機動性，也許這就是為什麼我國政府即便在2017年的體育經費相較於2016年已經增長13％，當時蔡英文總統仍不斷呼籲，希望企業能夠更加積極的投資、贊助體育產業。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航