中概股大跳水後資金蠢蠢欲動，你想「抄底」但知道「底」在哪裡嗎？

在從業的這段時間，理專們常常會收到研究單位所提到的分析報告，無論是總金或是單一公司，銀行所能閱讀到的資訊相對於其他行業既多元又深入。但報告是人寫出來的，這當中又夾雜的投資心理，金融理論等不同的應用。

近期中國政府對於阿里巴巴、滴滴打車、好未來、騰訊等在香港、美國上市的公司逕行強力監管，其中，要求好未來等補教企業轉為非營利性質與資本市場切割，導致近期香港恆生指數有著較大的修正，好未來等補教業更是垂直往下掉。

作者截圖提供 好未來股價

作者截圖提供 騰訊股價

然而，我最近就看到某個銀行的分析報告，告訴大家法規的目的，都是為該國「可持續性發展」作規劃，因此可能會通過抑制基本生活需求的成本，來支持消費者和中產階級增長的長期發展，同時還能鞏固中央領導層的控制。報告裡也說到，中國股市在恐慌性拋售後的現階段股價，已經提供了潛在的有吸引力的長期回報。

換句話說，鼓勵大家入場撿便宜。

心裡只想著抄底，但你要怎麼知道「底」在哪裡

不論是內部或公開的報告，那些要你「撿便宜」的分析不外乎是告訴你「現在很便宜」、「之後看好」，或補充一句「我是看長期，沒有做那麼短，反正以後會好就好」。

但多久會上來？五天？五年？還是五十年？而你又有多少個五年或五十年？

另一個大家期待的狀況則是「跌深反彈」，但要跌多深才會彈？-50%？-70%？-99%？你覺得你能預知嗎？回顧金融海嘯期間，有很多覺得市場還沒觸底的客戶買了「放空S&P500」，之後卻開始轉為大多頭，有些客戶還加碼攤平並持有至今，目前看來都也還沒回到先前購買的成本。

作者截圖提供 放空S&P500

投資界撿便宜的想法源自「均值回歸」，由達爾文的弟弟高爾頓發現這個概念。

高爾頓均值回歸研究對象是碗豆的配種，但原始研究的狀況卻不能完全運用在投資，因為投資包含太多非理性慾望以及恐懼，其他像是如QE、QQE等資金供應的刻意改變，以及資訊傳播、互相影響，常讓原本不太可能出現的機率突然提高。

運用在金融市場上，那就是極端行情出現的可能性增加而且頻繁，造成市場行情的大幅震盪，其原因，可能是市場上出現不尋常的事件，如2008年雷曼兄弟倒閉、2010年的南歐主權債信危機，皆產生肥尾效應。撿便宜的想法就是把自然法則套用在金融市場上。

中國政府痛扁一頓後跟華爾街說「我不會再打他」，你相信嗎？

2020年股票市場大規模的修正，主要是源自於武漢肺炎肆虐全球，以致全球金融市場充滿著對未來需求的不確定性，對市場供需的信心產生動搖。然而，中國、北韓伊朗等國家，則是運用極權主義控制著人們，無論投資、存款、資產，黨要你幹麼你就要幹麼，一切都是政府說了算，反過來看，很多人願意投資中國，很大一部分也是認定中國政府不會讓它倒，中國政府一定會支持它，中國政府一定會......等等言論。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

金融市場是指資金供應者和資金需求者雙方，通過信用工具進行交易而融通資金的市場，廣而言之，是實現貨幣借貸和資金融通、辦理各種票據和資金融通、辦理各種票據和有價證劵交易活動的市場，因此，金融市場最重要的是信用，沒有信用就不會有人借你錢，也不會有人對你投資。

然而，在這個追求信用的市場，中國的戰狼監管讓整個市場亂七八糟。看看馬雲，批評中國政府後，目前已不再持有阿里巴巴股份；看看螞蟻金服IPO，說多好有多好，結果咧，不准上市；看看滴滴打車，政府叫你不要去，你偏要去，沒關係，停止所有你在中國的服務；看看好未來，全部都來做功德。

中國政府對中國企業最常用的手法，就是先痛扁你一頓，然後再告訴華爾街，我以後不會再亂扁他了。你當真相信這次是最後一次？當你的另一半痛扁你一頓後說「對不起我不該打你，以後我不會再打妳了」的時候，你會相信他嗎？

大家都知道，一個人只要出手打過一次人，就很可能會有第二次，第三次。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航