「提高獎金」表面上是選手應得的慷慨，實質卻是「施予恩惠」的打賞心態

東京奧運如火如荼展開，精彩賽事吸引全球運動迷的目光，當然，台灣代表隊的好表現，也成了國人茶餘飯後的熱門話題，尤其每每有奪牌的機會，無不緊盯著轉播賽事的電視台，心情隨著緊張刺激的比賽過程上下起伏。

當然比賽有輸有贏，觀賽後的情緒更是不免激動，這就是體育賽事吸引人的地方，一群需要運動的人看著需要休息的人比賽，還可以頭頭是道話賽事猶如專業體育評論一樣，也就只有在如此扣人心弦的國際體育盛事中才能有這樣的氣氛，體育背後那股國家認同的向心力油然而生。

然而，當選手的「運動生涯」與民眾的「愛國情操」交織在一起，運動選手的壓力之大不言而喻，背負著不是自己的夢想而已，還有著「別人的」期待。

選手不是國家的財產，更不是老闆論功行賞的對象

這次東京奧運除了賽事進展成了焦點，選手們的待遇與獎金也受到關注。

從一開始台灣隊飛往東京的「經濟艙之亂」開始，到選手回台後的「隔離尊榮待遇」，以及「獎牌獎金」都成了輿論聚焦的議題。

當然值得肯定的是，無論成績如何，台灣多數民眾都認為竟然是為國爭光，所以就該有相應的尊重對待，這固然是好事，卻也暴露了長期以來許多人看待運動選手的謬誤，認為好像披上國家隊服就應該有為國出生入死的使命感，而這些投射的心理卻是滿足觀看者自以為是的虛榮心。

其實，我們長期以來都在這樣的思維當中活著，成長階段「升學為要」的教育思維，總認為考上名校就等於成功，而這些多是旁人的期待，卻不一定是本人，而所謂的「自己選擇」從來都是說說罷了。

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同樣的邏輯放在鴻海集團郭台銘董事長的「獎金加碼說」，以企業經營的角度來看，確實有錢能使鬼推磨，提高績效可以促進業績成長，在「營利為先」的商業沙場上，這道理不難理解。然而，如果放在「體育賽事」上卻顯得有點奇怪，固然提供高額獎金對選手來說相當重要，也不會有人反對該給予適當的獎勵與肯定，但無論國庫能耐如何，郭董的一席話卻讓「老闆論功行賞」的意味表露無遺。

「提高獎金」表面上是選手「應得」的慷慨，但實質卻是「施予恩惠」的打賞心態，問題是多數能獲得佳績的選手，或是能站上如此高等的體育殿堂，其背後是多少無法計價的努力與付出，如果「有功」才能獲得「賞賜」，那根本無視體育選手以運動作為生涯發展的困境。

體育要「職業化」，而不是滿足「國人期待」的使命

郭董是個商人，財大氣粗的投磚引玉就是一種「砸大錢才能辦大事」的大爺心態，這樣的邏輯也存在一般人的內心之中，總認為「為國爭光」適理所當然，國家給你錢就是要拿到好成績，表現不符期待就大酸特罵，好像選手沒有奪牌或位居「社會不期待」的名次，就猶如「叛國通敵」般不留情面，搬出假清高的道德論，選手不能愧對「國人期待」，這種「奴化」的心理作用，就連選手的「廣告代言」都要拿出來鞭，把選手當成「國家的財產」，其實就是為了滿足個人政治慾望的「工具」罷了！

極其可悲的是，當選手有了好成績，好不現實的大書特書，說得好像自己得獎的與有榮焉，但多數這樣的人過去從來沒有從事過類似的運動，更不了解賽事規則，甚至第一次完整看完比賽。

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「好想贏韓國」、「贏中國就是爽」等等或許是再正常不過的心理反應，但更值得國人關注的地方，應該是這些選手們的未來去處。諷刺的是，當選手獲得佳績為國爭光時，四面八方的獎勵才「跟風」到來，當然這總比沒來得好，但這都是一種為了「沾光」的行徑，不是嗎？

誰真的在意選手們的養成與後續照護，而當在競技場上努力奮戰的戰士受傷了、退役了，他們的光環不再了，還有多少人還會記得如數家珍的成績表現？他們的表現卻曾滿足了我們一時的光榮感，還有那些政治人物數不清、重複率高沒有創新的祝賀貼圖。

持平而論，選手本來就該獲得該有的獎勵與肯定，他們需要的是「職業化」的前景，但往往旁人總是把表現看得那麼義憤填膺，至於怎麼讓台灣體育能導向永續發展的循環，卻鮮少人關心，捫心自問，不就是裝著一副「看門道」的樣子在「看熱鬧」嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航