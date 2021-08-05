在東奧兩大外媒基地「東京媒體中心」與「台場Big Sight」，追賽事也不忘勤防疫

文：鄭仲嵐（《nippon.com》多語種部門記者、編輯・日本暢銷書《Au オードリー・タン天才IT相7つの顔》〔中文：《唐鳳：我所看待的自由與未來》〕作者）

兼具觀光宣傳與新聞發布的東京媒體中心

東京奧運在7月23日正式開幕，在疫情肆虐的當下，奧運的氣氛也讓東京都疫情蔓延的緊張出現熱鬧跡象。官方也在東京車站旁的有樂町開設了「東京都媒體中心」（Tokyo Media Center），提供給來日本的外國媒體（已經過14天隔離）以及東京都以外的日本地方媒體等使用。

東京都知事小池百合子也在奧運開幕後隔天前往東京媒體中心視察，她期許這邊可以成為「日本文化的發信地」，館內除了有寬敞的工作檯外，還有日本各式文化的展覽，包括和服以及傳統工藝，當然也有奧運的一系列介紹等，讓國外媒體可以短時間內掌握日本簡單的歷史脈絡。

有樂町旁也是部分奧運項目的主場館，不少奧運工作人員在此忙進忙出，已經隔離結束不用「泡泡移動」的部分媒體，則是會在此稍作歇息。官方也特別設置飲料區域，介紹東京特有的「水道水」可飲用文化，詳細介紹東京都的淨水系統與高壓過濾技術等，強調通過220項以上的水質檢驗，歡迎大家來飲用。

東京都媒體中心的設置對於日本文化的介紹有著極其重要影響，不少在東京都以外舉辦的競技，比如棒球、足球、衝浪等，需要大量的縣外移動，在經過東京車站時，也可以到東京媒體中心歇息。官方也安排不少義工在此，他們都有一些基礎外語能力，一些老義工表示，看到延期一年後奧運終於開幕，媒體中心開幕時，不禁想到這一年來的許多艱辛。

為了落實防疫對策，進去媒體中心前也要嚴格落實檢溫、以及酒精洗手，每個工作檯間都有1.5公尺間隔與透明隔板，因此彼此間的距離不會太擁擠。日本記者則是以大阪、九州等地方媒體為主，他們除了要報導東京當地的狀況外，也希望將外國人如何看待東京奧運等想法傳回到當地，給無緣到東京的鄉親們解解饞。

Photo Credit: 鄭仲嵐 東京都媒體中心是外國媒體報導東京奧運的基地

外媒報導的核心地帶：台場Big Sight

除了東京媒體中心外，官方的最大媒體中心，則是位於台場的東京國際展示場Big Sight，當地是給予世界各國的媒體們進駐使用。

Big Sight匯集了世界50多個國家的電視台進駐，其中最大的莫過於英國BBC、美國CNN 以及中國央視等，是轉播賽事絕對的媒體主戰場。相比之下，東京媒體中心則是比較具象徵作用，兩者都有其功用，雖然不少外媒也有申請備用，不過預計在賽事緊密的前期階段，外媒都會以台場的Big Sight為主。

由於媒體們先要在母國打完疫苗，並視情況來到日本隔離14天，但依據國與國之間的協議，比如對方國家是否願意天天讓自己國家媒體天天接受PCR檢查等，可以視情況調整為3+11、5+9等隔離方式。在這段期間，只能搭官方指定的交通公車往返。

Photo Credit: 鄭仲嵐 Big Sight是轉播賽事絕對的媒體主戰場

不過相對來說，剛來東京的前面幾天行程，其實讓不少媒體花時間去適應。在隔離期間的14天內，必須要跟飯店指定的服務系統叫防疫計程車，因此包括台灣在內的各國媒體，每天起床就要先面臨搶計程車大戰。只是每天早上的計程車排班人力有限，媒體們又希望在8點、9點前出發，因此也發生不少早上電話無法打通叫車的情況。

加上媒體們都是先搭防疫計程車到Big Sight國際展示場後，再依序搭接駁巴士前往各比賽會場，然而有些賽事的接駁巴士半小時才有一班，萬一趕不上巴士，就只能等下一班，很可能趕不上賽事開打。因此有些外媒，就只能叫計程車，然而如果在隔離期間這樣做，依舊有其感染風險。

不過在7月底、8月初，外媒們就可以依序解除隔離，慢慢前往人多的市區內。只是在奧運開打後，東京都內雖然發布緊急事態宣言，但確診反而逆勢增加，在7月28日更是首度破3000人確診。

對於要各地採訪報導的外媒來說，雖然增加自由移動機會，但是一旦自己染疫，也將會失去採訪機會，因此不少外媒還是會選擇工作結束後儘量少外出，在比賽尖峰時刻，也要慎防傳染危險，外媒在東京的採訪，想必體力跟精神力疲累度都會比過往奧運採訪都還重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航