讀著《大不列顛小怪癖》，我想起北英格蘭12月寒冬夜裡不怕冷的派對妹子

15年前剛到英國念MBA時,選了僅次於牛津大學跟劍橋大學,在英格蘭第三古老的杜倫大學(Durham University)。學校在如詩如畫的杜倫小鎮上,還有建於1093年被聯合國科教文組織評鑑為世界文化遺產,多次出現在《哈利波特》裡的杜倫大教堂。

雅思考再高也聽不懂路人講話、冬天夜裡派對的妹子完全不怕冷

初來乍到的我,對英國的許多人、事、物都備感新奇。

當時總是在想,雖然雅思考的分數不算特別高,但應付日常生活應該綽綽有餘,可怎麼每次去鎮上店家買東西的時候,好像都在鴨子聽雷?直到有天教授跟我們說,英格蘭東北部(也就是杜倫、新堡Newcastle這帶)講英文有很強烈的腔調,叫做Geordie,跟大家熟悉好懂的英格蘭南部口音很不一樣,聽不懂很正常的時候,我才恍然大悟。

在Geordie口音中,「a」發「e-uh」的音,「o」和「u」全部發成「oo」的音,例如:「Love」發「loove」,about發成「aboot」。

當你要去新堡市中心時,「I am going to Newcastle town center」當地人會說「I’m gannin’ doon the toon」。英國歌手Cheryl Cole,就講著道地有字幕也聽不懂的Geordie口音。

還記得一個12月的夜晚,同學們約了去新堡clubbing,北英格蘭的冷讓來自亞熱帶的我直打哆嗦,把所有保暖衣物都穿上身,那股寒風還是可以透過纖維間的縫隙鑽進來。可是街上的英國妹子們,卻各個細肩帶爆短洋裝,踩著三吋高跟鞋不畏寒風地在夜店外排隊,目瞪口呆的我們事後還討論好久為何英國妹子不怕冷…...

在英國第一次看醫生的經驗也是讓人難忘。

當時我的牙冠掉了想看牙醫,就打了健保局的電話預約,電話大概等了20多分鐘不說,接起電話的健保局人員劈頭第一個問題就是:「你現在牙齒很痛嗎?」。我說沒有,我是牙冠掉了,她馬上說那你這個不急,你打另一通電話預約。

打第二通電話時我學聰明了,直說自己牙齒很疼需要馬上看醫生,結果最快的診是兩個禮拜以後。

透過英國居住十年的台灣太太,來「瞧那些英國佬」

在英國期間,各種光怪陸離的經驗,讓當時只在台灣生活過的我大吃一驚,很快意識到雖然在台灣從國中開始就學英語,但我們只是把英語當作考試項目來學習,並沒有學習孕育出這樣語言的文化背景。當住在英語系國家的時候(不管是來念書或是移居),我們自願或被自願地要很快學習當地文化才能融入海外生活,從那個時候開始我對異國文化的書籍就特別有興趣。

當時市面上比較有名的英國文化書,就是《瞧這些英國佬:英格蘭人的人類學田野報告》,作者Kate Fox是英格蘭人也是人類社會學家。

她用田野調查的方式,例如在街角撞人、在超市插隊,觀察自己鄉親憑直覺遵行的不成文社會規則後,再用英國人最擅長的幽默自嘲方式娓娓道來。是每次讀來都讓人捧腹大笑的書,也是我在英國社會的生存聖經,每每發現英國人有什麼費疑猜的行為時我就在書裡面找原因。

隨著在英國越住越久,對英國人的了解越來越多,覺得很有參考價值的英國文化書也就越來越少。直到上禮拜入手讀者太太的《大不列顛小怪癖》,近乎是欲罷不能地在一天之內把書讀完。

嫁給英國老公讀者先生後,在英國已經生活十年的讀者太太,大學念的是政大社會學系,對社會行為的觀察有相當的敏銳度。再加上研究所念的是復旦大學新聞所,彙整資料的能力相當強。更難得可貴的是,她是用辣台妹的角度在看英國鄉親,分外親切好懂。

《大不列顛小怪癖》裡的例子深入淺出,有英式廁所裡的燈到底在哪,英式奶茶是先加奶還是先加茶,哪些話題是英國人聊天的禁忌,辦公室裡的small talk,英式英文華麗外表下的真正含意,手握方向盤的英國人為何變了一個人……等等。

不管是準備來英國,剛到英國或是在英國生活很久的讀者,絕對都可以找到對自己有用的資訊,而且讀完後,你會更加了解這個外冷內熱的民族,用更多的同理心與包容心來看待不同的文化。

這不正也是我們離鄉背井,旅居他鄉時最想習得的技能嗎?

