2021/08/23,
健康

家中是長輩活動時間最長的地方，居家環境該怎麼注意安全？

家中是長輩活動時間最長的地方，居家環境該怎麼注意安全？
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我們想讓你知道的是

長輩因為身體機能逐漸退化，不僅視力、聽力減弱，肌力、反應也不如從前，家中是他們活動最長時間的地方，唯有處處用心，才能讓他們住得舒適又安全。

長輩年紀大了，出門的機會雖然也少了，但居家環境中仍潛藏危機，尤其是長輩若不慎跌倒，後果往往比一般人想像得嚴重。

居家該怎麼注意安全？不妨從下面這些地方開始重視：

大門

  1. 門口若有地毯，應固定或有防滑措施。
  2. 照明充足，有感應式開關更理想。
  3. 門把避免採用喇叭鎖，把手型較為理想。
  4. 換鞋處應放置矮椅。
  5. 若無法避免門檻，應盡量降低高度。

客廳

  1. 家具擺設盡量簡單，減少阻礙物品，動線清楚明確。
  2. 避免使用長毛或絨毛地毯，可能卡住柺杖，地磚則須採用防滑材質。
  3. 有高低落差的和室宜避免。
  4. 桌椅腳應有防滑或有助穩定的設置，椅子需要配合長輩的使用高度，並具備扶手，勿採用有滾輪的椅子。
  5. 電線、延長線最好固定在非行走的區域。

臥室

  1. 床的高度應配合長輩的起身，床延可加裝護欄。
  2. 床邊桌上應有電話、桌燈（或手電筒）、呼叫鈴，水杯，以易於長輩取用。
  3. 衣櫥高度盡量讓長輩能直接取放，不須踮腳或墊椅子才能拿到。
  4. 燈光要充足，尤其是通往浴室廁所的通道，並且另加裝扶手。

浴室

  1. 浴缸旁、馬桶邊加裝扶手。
  2. 除了地板要有防滑措施，浴缸內也應具備，浴缸高度最好低於膝蓋。
  3. 熱水器不可設於浴室內。
  4. 浴室門口宜加寬，以利長輩使用助行器出入。
  5. 坐式馬桶座椅宜墊高。
  6. 宜採用上下開關的沐浴水龍頭。

廚房

  1. 地面需防滑。
  2. 若有使用輪椅的長輩，流理台高度約79cm較適宜，底下是空的以利置膝處。
  3. 櫥櫃高度應讓長輩站立即可取放，不須踮腳。
  4. 具備消防或煙霧感測裝置。
  5. 煮水壺應有鳴笛設計。

此外，若是失智的長輩，在居家中還需要注意以下的幾點：

  1. 安裝窗簾減少過量的光線，以避免影響睡眠，窗簾的顏色或圖案盡量簡單。
  2. 放置親友的照片，提供記憶刺激。
  3. 地板、牆壁、門的顏色採用對比色較佳。
  4. 使用開放式櫥櫃，可直接看到內部物品。
  5. 放置月曆、較大時鐘，可提醒長輩時間。
  6. 廚房刀具應置於有鎖的櫥櫃內。

長輩因為身體機能逐漸退化，不僅視力、聽力減弱，肌力、反應也不如從前，家中是他們活動最長時間的地方，唯有處處用心，才能讓他們住得舒適又安全。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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