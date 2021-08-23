家中是長輩活動時間最長的地方，居家環境該怎麼注意安全？

長輩年紀大了，出門的機會雖然也少了，但居家環境中仍潛藏危機，尤其是長輩若不慎跌倒，後果往往比一般人想像得嚴重。

居家該怎麼注意安全？不妨從下面這些地方開始重視：

大門

門口若有地毯，應固定或有防滑措施。 照明充足，有感應式開關更理想。 門把避免採用喇叭鎖，把手型較為理想。 換鞋處應放置矮椅。 若無法避免門檻，應盡量降低高度。

客廳

家具擺設盡量簡單，減少阻礙物品，動線清楚明確。 避免使用長毛或絨毛地毯，可能卡住柺杖，地磚則須採用防滑材質。 有高低落差的和室宜避免。 桌椅腳應有防滑或有助穩定的設置，椅子需要配合長輩的使用高度，並具備扶手，勿採用有滾輪的椅子。 電線、延長線最好固定在非行走的區域。

臥室

床的高度應配合長輩的起身，床延可加裝護欄。 床邊桌上應有電話、桌燈（或手電筒）、呼叫鈴，水杯，以易於長輩取用。 衣櫥高度盡量讓長輩能直接取放，不須踮腳或墊椅子才能拿到。 燈光要充足，尤其是通往浴室廁所的通道，並且另加裝扶手。

浴室

浴缸旁、馬桶邊加裝扶手。 除了地板要有防滑措施，浴缸內也應具備，浴缸高度最好低於膝蓋。 熱水器不可設於浴室內。 浴室門口宜加寬，以利長輩使用助行器出入。 坐式馬桶座椅宜墊高。 宜採用上下開關的沐浴水龍頭。

廚房

地面需防滑。 若有使用輪椅的長輩，流理台高度約79cm較適宜，底下是空的以利置膝處。 櫥櫃高度應讓長輩站立即可取放，不須踮腳。 具備消防或煙霧感測裝置。 煮水壺應有鳴笛設計。

此外，若是失智的長輩，在居家中還需要注意以下的幾點：

安裝窗簾減少過量的光線，以避免影響睡眠，窗簾的顏色或圖案盡量簡單。 放置親友的照片，提供記憶刺激。 地板、牆壁、門的顏色採用對比色較佳。 使用開放式櫥櫃，可直接看到內部物品。 放置月曆、較大時鐘，可提醒長輩時間。 廚房刀具應置於有鎖的櫥櫃內。

長輩因為身體機能逐漸退化，不僅視力、聽力減弱，肌力、反應也不如從前，家中是他們活動最長時間的地方，唯有處處用心，才能讓他們住得舒適又安全。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航