中國自認偉大，是因為他們有一個偉大的祖國；而英國自認偉大，是因為他們有許多偉大的英國人

最近這幾天,筆者偶爾會登入中國的微博跟微信,看看那邊是怎麼看東京奧運的?

結果我看到了滿滿的惡毒與恨意。他們咒罵日本的桌球球員,說日本的選手無恥的作弊;他們討厭韓國,他們為中國羽球選手陳清晨在球場上的粗話高聲叫好;他們更討厭台灣,每當台灣的選手得到獎牌的時候,他們總是有辦法把話題引導到武統,說要留島不留人。

然後他們說,哈哈哈,到了下次奧運,台灣選手上台領獎的時候,演奏的自然就會是義勇軍進行曲了。

我感到很慶幸,台灣已經脫離了那個國仇家恨的年代。

國家榮耀 vs. 個人榮譽

2008 年北京舉辦奧運的開幕式辦的非常盛大,氣勢非凡。而當時筆者的事業重心剛好在中國。

筆者在北京跟上海的朋友們都跟筆者說,北京奧運的開幕式是有史以來最好的,之前希臘、澳洲、美國、西班牙和韓國的奧運完全被中國比下去了。

但筆者總覺得哪裡不對。

看了北京奧運的開幕式之後,只覺得全身不舒服,但又說不上是什麼原因。筆者當時也一度懷疑,是不是自己對中國的興盛繁榮心生嫉妒?是嫉妒心讓筆者覺得北京奧運的開幕式不好看?

但是四年之後,我看了2012年倫敦奧運的開幕式,筆者馬上就理解到北京奧運是哪裡不對了。

北京奧運強調的是國家的榮耀,而倫敦奧運強調的是個人的榮耀。

在北京奧運的開幕式上,每個節目都是數百人的陣勢,每個人的穿著一樣,表情一樣,動作一樣,吼聲也一樣,我們只看到群體,看不到個人。每個人在表演中就只是一個小螺絲釘而已。

我隱隱的為那些演出者感到悲哀。

但是在倫敦奧運的開幕式上,我們看到的是個人,而不是國家。在舞台上,每個人的穿著不一樣,表情不一樣,動作不一樣、歌聲也不一樣 。

我們在倫敦奧運的開幕式中看到了莎士比亞、達爾文、牛頓跟邱吉爾,我們看到貝克漢、哈利波特、007情報員跟豆豆先生,我們也看到英國女王穿著裙子從直升機一躍而下。

他們每個人都個性鮮明。他們並不是一群沒有姓名、沒有特點、也沒有長相的小人物。

倫敦奧運開幕式眾星雲集,精彩萬分。而到了節目的最後,當保羅・麥卡尼突然出現在台上,領著眾人高唱 “Hey Jude" 的時候,筆者忍不住用英語笑罵了一聲:"Son of a bitch! That's not fair!(譯:狗娘養的,這不公平啊!)" 。

因為自從約翰・藍儂過世之後,像這種等級的人物,全世界就只剩下保羅・麥卡尼一個,其他的國家是要怎麼跟英國比?以後奧運的開幕式是要怎麼辦?

2008年的時候,中國人急著想要告訴全世界,中國是一個強國;但是在2012年,英國人很歡樂的告訴世界,誰才是真正的強國?

先有國家才有人?先有個人才有國家?

中國的觀點是先有國家,才有個人;而英國的觀點是先有個人,才有國家。

中國人覺得中國人之所以偉大,是因為他們有一個偉大的祖國;但是英國覺得英國之所以偉大,是因為他們有許多偉大的英國人。

我記得在很久很久以前,當我還在讀小學的時候,我曾經看過一篇關於台灣十項運動選手楊傳廣的故事。

在1950年代末期,楊傳廣在美國加州大學洛杉磯分校為1960年羅馬奧運備戰,當時有位美國記者去訪問他。楊傳廣說,他覺得他的肩膀上有著千斤重擔,因為他背負著所有中國人的期望。

是的,所有中國人的期望,因為當時楊傳廣代表中華民國,而中華民國代表全中國。但是在那個時代,大部分的台灣人都跟我一樣,我們只看到國家,而沒有看到楊傳廣。我們對他所知甚少,我們甚至不知道楊傳廣是一個出生在日據時代的台灣原住民,其實他是阿美族之光,而不是華人之光。

我們必須慶幸,台灣人現在看奧運,看到的是個人的榮耀,而不再是國家的榮耀,我們已經脫離那個國仇家恨的年代。

所以我們看到了楊勇緯的故事、郭婞淳的故事、莊智淵的故事、林昀儒的故事、戴資穎的故事,每個故事各自不同,各自感人。而不管他們有沒有得獎,我們都深深的為他們感到驕傲。

所以當台灣的射箭隊拿到銀牌的時候,台灣的選手們可以很大方的跟拿金牌的韓國選手以及拿銅牌的日本選手自拍合照。他們不會覺得敗給韓國隊是個屈辱,也不會覺得贏了日本隊就是打倒了小日本。

台灣因為台灣的選手而偉大。喔,不對!是全人類因為每個奧運選手而偉大。(那些還抱著國仇家恨的除外。)

本文經林宜敬授權轉載,原文刊載於此

責任編輯:蕭汎如

核稿編輯:翁世航