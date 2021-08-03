2021/08/03,
科技

Dable與全球網媒品質驗證公司IAS合作 鞏固品牌價值

Dable與全球網媒品質驗證公司IAS合作 鞏固品牌價值
Photo Credit：Dable

我們想讓你知道的是

全球領先個人化推薦行銷科技平台，宣佈與全球數位媒體品質監測領導者 Integral Ad Science (Nasdaq:IAS) 技術合作，推出品牌安全解決方案。透過 Dable 投放廣告的品牌廣告主可避免廣告出現在含有不當訊息的網站，以維護品牌形象。同時，廣告能在安全且合適的版位曝光，精準觸及潛在的消費族群，提升廣告效益。

全球領先個人化推薦行銷科技平台，宣佈與全球數位媒體品質監測領導者 Integral Ad Science (Nasdaq:IAS) 技術合作，推出品牌安全解決方案。透過 Dable 投放廣告的品牌廣告主可避免廣告出現在含有不當訊息的網站，以維護品牌形象。同時，廣告能在安全且合適的版位曝光，精準觸及潛在的消費族群，提升廣告效益。

IAS 的品牌安全監控建立在廣告競標前（Pre-bid）的機制上，將不恰當或有爭議 的內容 分類成：成人、酒精、非法下載、非法藥物、仇恨與冒犯言論……等類別。 廣告主投放廣告前，預先設定放棄競標含有上述元素的版位，以避免廣告曝光於不當內容的附近。同時，Dable 可提供廣告主競標紀錄的分析，標示出某些因可能危及品牌安全而放棄競標的紀錄。

Dable 的 CEO Chaehyun Lee 表示：「品牌安全是經營品牌非常的重要一環。Dable致力於提供品牌客戶優質的廣告投放經驗，同時全面維護品牌價值。透過 IAS 領先的品牌安全監控科技，全球 Dable 的客戶都能在安全的網路環境中安心地推廣他們的產品或服務，達成目標。」

IAS 品牌安全監控科技使用機器學習技術即時監測網站內容。除了分析關鍵字及 URL 網址，也解析有 Dable 原生廣告曝光的媒體網頁內容，深度分析及比對內文上下文的情境。廣告主可依品牌調性，設定廣告只曝光於特定性質的網站，並屏蔽於不合適內容的網站內，將有限的廣告預算運用在有品質且效益高的流量上。

「我們很榮幸能與 Dable 合作，將品牌安全技術導入更多行銷活動中。」 IAS 亞 太資深副總裁 Laura Quigley 表示，「我們致力於提供產業洞察資訊與技術，來保護客戶的廣告在每一次的曝光都在安全且信任的網路環境。 我們將持續與像 Dable 這樣的產業領導者建立合作夥伴關係，幫助保護廣告主的品牌資產。」

官網：https://dable.io/tw


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