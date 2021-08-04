【串流推片單】公視旗艦時代劇《斯卡羅》備受矚目，《俗女養成記》第二季帶來全新女性聲音

中央流行疫情指揮中心曾於7月8日宣布，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，有適度放寬措施及配套機制；而隨著「降級不解封」的政策釋出，包括電影院在內的藝文場地，也獲得了盼望許久的適度鬆綁之令，雖然各縣市的放寬並不同調，仍讓拳腳被束縛已久的電影業者、片商，開始動員上映事宜，終能陸續釋放映演檔期。

微解封後，雖傳出台北有影城出現確診者足跡，或多或少讓民眾對甫鬆綁的影院信心動搖，但從票房數字來看，已有部分人潮已經回歸，不意外的，多是集中在好萊塢大片，例如：迪士尼的《叢林奇航》開出首週末全台票房破500萬成績；《黑寡婦》在上映約半個月後，全台累計數字已破約3400萬。

Photo Credit: 《黑寡婦》

不過，在疫苗施打普及、警戒正式解除之前，影城與往日榮景應仍有一段路要走，此刻的串流平台還是扮演重要角色。而這幾天影視圈的重大新聞——史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）為了《黑寡婦》的院線／串流複合發行方式控告迪士尼違約——也正好反映出OTT當道之下的產業巨變，演員分潤機制遲早會被重新討論。而隨著迪士尼反指控史嘉蕾喬韓森無視全球疫情變化，讓演員的經紀人Bryan Lourd憤怒公開反駁，也使此事件持續獲得關注。

無論你是已經回歸實體影城的先鋒，抑或維持居家現狀的支持者，相信都還是會對串流上的獨家影劇感到興趣，8月份的「串流推片單」專欄，一樣要繼續和大家一同關心台灣看得到的正版平台作品（拒絕使用OO盒子唷！）

《柯曼老師》（Mr. Corman），Apple TV+播映，8月6日首播

童星出道、大學畢業後以《神秘肌膚》等獨立製片獲得演技好評；憑浪漫喜劇《戀夏500日》擄獲全球眾多粉絲；又於諾蘭（Christopher Nolan）的《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》等商業大作力展知名度——台灣影迷對喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）絕對不陌生。

而在演員身份之外，喬瑟夫的「台灣之友」封號也令人津津樂道。話說從頭，他一手創立的「hitRECord」新興網路平台，初衷為廣邀各領域創作好手發起專案，並且開放大家留言、參與，甚至能接手企劃，享受共同創作的樂趣。2020年，喬瑟夫在臉書貼出一張2016年台灣桃園燈會的照片，並邀請眾人將在台灣拍下的照片上傳至平台相簿。這波「跪求台灣美照」行動，當然引起台灣網友熱烈迴響，盛讚其讓台灣被看見的暖意。

Photo Credit: Apple TV+

除了大銀幕和新創企劃，喬瑟夫近年亦有許多小螢幕作品的發揮，包括Amazon的驚悚片《空中驚魂》、Netflix的《超能計畫》和《芝加哥七人案：驚世審判》。至於聲音表演方面，他將獻聲迪士尼未上映的歌舞片《木偶奇遇記》，為吉明尼蟋蟀（Jiminy Cricket）配音。

過去，喬瑟夫曾自編、自導、自演愛情喜劇《超急情聖》；即將於Apple TV+上架的《柯曼老師》，則會是他首度展現編導演全才的影集作品，令人格外期待。本劇描述在公立國小任教的音樂老師柯曼先生，夢想不得志、未婚妻毀婚、與高中怪咖好友同住，在這樣被定義為「魯蛇」的三十後人生，儘管懷疑自我，心中仍一直有個聲音在歌唱，而他的音樂夢，愈來愈激昂。

同樣聚焦成人「轉大人」心聲，Apple TV+有過英劇《而立人生》的成功，目前也已更新完兩季、宣布續訂第三季；依照目前聲勢看來，《柯曼老師》有望繼續征服輕熟齡族群，並擁進喬瑟夫高登李維既有的粉絲群，擴大原創喜劇版圖。

《俗女養成記》第二季，CATCHPLAY+播映，8月8日首播

台灣原生串流品牌CATCHPLAY+從電影起家，近年跨足原創台劇開發（《我們與惡的距離》等），又劃出英美劇的戰場，雖然這塊餅在台灣不如日、韓劇之大，但確實仍有固定的忠誠基本盤，而一站匯集的訂閱形式也有助於用戶的付費意願。

近期，CATCHPLAY+就宣布獨家取得艾美獎官方授權，將於台灣時間9月20日上午8點，分別於台灣、印尼兩地獨家同步原音實況直播在美國洛杉磯舉辦的頒獎典禮，創下全台OTT業者先例。

內容方面，去年他們與華納傳媒（WarnerMedia）結盟，將HBO GO服務以專區方式、全館零時差上架到平台；今年則與英國廣播公司旗下的BBC Studios攜手，將其專門提供英倫劇集的BBC First以專區方式同步上架CATCHPLAY+，這些策略均顯現其欲搶攻歐美劇版圖之野心。

至於台劇領域，去年CATCHPLAY與文化內容策進院合資成立「SCREENWORKS 影響原創影視股份有限公司」，專注佈局面向國際市場的台灣原創內容，即將於8月父親節檔期開播的華視經典IP《俗女養成記2》，就在先發項目當中。

至於另一主打先鋒《第三佈局 塵沙惑》，則是嘉揚電影有限公司與香港ViuTV合製的劇集，有港台混血的基因，並由《緝魂》監製唐在揚與《麻醉風暴2》導演洪伯豪聯手打造。該劇目前已經播畢，大結局一集的播映時段恰好與東京奧運戴資穎的羽球女單金牌戰一役強撞，間接造成討論度下滑的可惜之勢，只能朝創造後續流量的方向努力。

回到正進入映前宣傳期的《俗女養成記2》，承接第一季播出後佳評如潮、還奪下金鐘獎「迷你劇集獎」等三項大獎的氣勢，狂打原班人馬回歸，包含雙女主謝盈萱、吳以涵；嘉玲的親友團：陳竹昇、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩等人，都將再續前緣，幕後主創則仍由陳長綸、嚴藝文共同執導。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

筆者目前已先看了《俗女養成記2》首集試看帶，劇情開展於嘉玲買下家鄉老宅「鬼屋」，並與男友一同裝修舊屋，堅持親手打造「自己的房間」。第二季在演員表演調性、編導的氛圍營造技法上，接續首季的詼諧喜劇風格，但用力強度明顯更甚；而成年、童年時期的時序穿插頻率，也較首季更高，且劇情呼應更是互為黏著，以剪輯達成排比修辭之效。

第二季另一重點耕耘之處，是對於嘉玲的「女性／女力」著墨，更為顯眼。除此之外，亦大幅提升「母女」之間難解情結的篇幅，與一樣建立在台南家庭、描述跨世代女人心事的《孤味》（謝盈萱、于子育同樣皆參演），頗有相映成趣之感。

至於嘉玲一角，扛著現代女性的大旗，在都市與原鄉之間來回搖放，編導會將這段人物曲線擺盪至何方？又要如何在女力題材已不算新鮮的現下，呈現出具代表性的台劇女主輪廓？絕對是必須關注的看點。

《樂動心旋律》（Coda），Apple TV+播映，8月13日上線

由《追愛總動員》「老媽」克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti）、《荒唐分局》安迪山伯格（Andy Samberg）聯手主演的《棕櫚泉不思議》，曾於2020年打破日舞影展的版權成交紀錄，比2016年《一個國家的誕生》的交易價碼1750萬美金，硬是多了69分美元。

隨後有報導進一步指出，若要加上保證金、平台手續成本等支出，真實成交價其實逼近2200萬美金，不過無論如何，到了今年的日舞影展，此項紀錄已被Apple祭出的2500萬美金打破，標的物是即將於8月13日上架的《樂動心旋律》全球獨家發行權。

除此之外，本片也於日舞影展美國劇情競賽片單元一舉擒下四項大獎（包含評審團大獎、評審團特別獎—最佳整體演出、最佳導演獎、觀眾票選獎），可說是名利雙收。

Photo Credit: Apple TV+

本片導演夏安海德（Sian Heder）的上一部作品，是2016年的電影《塔盧拉》，當時將鏡頭對準三名年紀、知識水平和性格迥異的女性，俐落勾勒出女性群像，並帶出家庭「失能」時，社會普遍對女性的責任成見，絲毫不拖泥帶水。

本次《樂動心旋律》改編自2014年的法國電影《貝禮一家》。劇情描述身為聾啞家庭中唯一聽得見的成員，露比面對被發掘歌唱天賦、想追求獨立人生，同時因擔任家中唯一與外界溝通橋樑，又得維持家庭生計的困境，在擁有自我、理想實踐和家人期望之間拉扯，露比該如何對她聽不見的家人唱出對音樂的熱愛？而故事主人翁「露比」，則由美國驚悚影集《致命鑰匙》艾蜜莉雅瓊斯（Emilia Jones）擔綱。

《樂動心旋律》的英文電影名為「CODA」，意即「聾人的小孩」（Child of Deaf Adults），台灣譯名比起原文的「直球對決」，則更偏溫柔暖心的切角。夏安海德該如何在獲得好評、大受歡迎的文本之上，揮筆改編，創造出另種風格的「女性成長」故事，也非常值得期待。

《斯卡羅》，公視+、LINE TV播映，8月14日首播

公視今年力作萬鈞，從一月就有青年負債議題《大債時代》；二月底開播的《天橋上的魔術師》則耗時五年、花費台幣二億重金打造；五一勞動節首播的《火神的眼淚》，也歷經三年籌備、斥資9400萬台幣，並將劉冠廷等主演再推上人氣巔峰。以上劇集雖主題、基調各異，但均獲得整體正向的口碑，即便《天橋上的魔術師》因劇情結構編排獨特，讓許多觀眾提出疑問，但其挑戰台劇族群既定觀影習慣的大膽嘗試，亦極為值得肯定。

緊接著要登場的旗艦重頭大戲《斯卡羅》，則是改編自陳耀昌獲得台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎的小說《傀儡花》，由金鐘得主曹瑞原執導，率領美術指導許英光、造型指導姚君，以及梳化指導許淑華等金鐘班底，以154年前發生的「羅妹號事件」為背景，試圖重現19世紀的台灣。全劇費時三年籌備、砸重金超過兩億完成。

Photo Credit: 公視提供

《斯卡羅》原先劇名援引原著《傀儡花》，但釋出後引發強烈爭議，被控「傀儡」二字有歧視意味。輿論爆發後，劇組考量社會氛圍的演進，決定啟動新劇名的公開徵件計畫，廣邀大眾一起腦力激盪，最終將劇名拍板為《斯卡羅》（Seqalu），意圖傳達原作「多元」、「共生」與「和解」等旨意。

本劇將帶領觀眾回到1867年3月12日，美國商船「羅妹號」在台灣恆春半島南端發生船難，登島求生時因誤闖原住民領地遭馘首，造成「羅妹號事件」。而後，美國海軍派出兩艘軍艦攻打恆春半島原住民族，帶隊少校反遭擊斃。於是美國駐廈門暨福爾摩沙領事李仙得奉命抵台調查，遇見了原漢混血的神秘少女蝶妹，讓他對這片土地更感好奇；法裔美籍的身分，讓李仙得終其一生都在尋求認同，這也讓他對蝶妹的身分多了些理解。

《斯卡羅》主演群一列排開，包含温貞菱、吳慷仁、法比歐、夏靖庭、周厚安及黃健瑋等人，皆是台灣觀眾熟悉的面孔。至於導演曹瑞原2015年推出的《一把青》則是口碑與收視雙贏，更獲得當屆金鐘獎最佳戲劇節目、導演、男主角、新進演員、美術設計、燈光六項大獎，讓吳慷仁成功稱帝，以空軍分隊長「郭軫」一角紅遍全台，兩人這次於《斯卡羅》再度合作，也成為一大亮點。

《叫她系主任》（The Chair），Netflix播映，8月20日上線

本劇為《冰與火之歌：權利遊戲》知名搭檔大衛班紐夫（David Benioff）與DB魏斯（D.B. Weiss）全新作品，由亞曼達彼特（Amanda Peet，曾出演《髒鬼約翰》、《金牌評論員》）擔任編劇及節目統籌，光是幕後團隊就令人萬分期待。

故事主角金智允博士剛當上名校彭布魯克大學英文系的系主任，正努力適應新職務。身為英文系有史以來第一位女性主任，也是學校裡少數的非白人教職員，可想而知，金智允將面臨種種特殊挑戰，必須設法一一克服。而這位金智允博士，就是由金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）演出，本次她也跨域擔任共同監製。

Photo Credit: Netflix

吳珊卓自加拿大國家戲劇學校畢業後，憑電影《雙喜》、《昨夜》二度榮獲加拿大吉尼獎的最佳女主角獎，更為人熟知的，當然是她從2005年參與的熱門影集《實習醫生》，此劇也讓她獲得人生第一座金球獎（女配）。

回顧吳珊卓身份，其父母皆是韓國人，婚後至加拿大長居而誕下她，吳珊卓曾公開表示自己已於2018年歸化成為美國公民，所以自己是亞裔加拿大裔美國人（Asian-Canadian American）。吳珊卓憑藉《追殺夏娃》順利入圍第70屆艾美獎，這也讓她成為艾美獎史上，首度提名劇情類最佳女主角的亞裔演員。

至於近年讓吳珊卓再創演藝生涯高峰的，則是BBC的英國驚悚諜報影集《追殺夏娃》，此劇以優雅筆觸講述冷血偏執的殺手故事，重口味的畫面、高跨度的劇情發展，令劇迷為之神往，《追殺夏娃》給予女性角色極大空間，能盡全力、毫無包袱地展現極端人格螢幕魅力，也讓搭檔茱蒂康默（Jodie Comer）知名度大開，從《福斯特醫生》的第三者到《追殺夏娃》的病態殺手，皆讓人印象深刻。

回到吳珊卓，本次她將在Netflix《叫她系主任》獨挑大樑、一展喜劇精髓，上演看似不太順利的系主任之路，這位主角如何見招拆招、度過重重關卡？絕對讓影迷們深切期待。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航