五度五環：「桌球教父」莊智淵與「網球一哥」盧彥勳的前輩風範

文：小鐵

奧運會場上，有團體和個人項目，桌球和網球還有雙打、團體賽等項目，但大致上許多球員都是從單打，也就是自己一個人的戰鬥開始。自己在場上努力奮起、自立自強，在自己達到一定程度之前，支援並不會從天而降。

這兩項都需要持拍、都要把球打過球網、都要期待對手無法回擊，或是回擊在網前與出界的運動項目。在這次東京奧運裡有兩位成名已久、今（2021）年不一定是最受矚目的奪牌希望，同時卻已是第五度闖進五環戰場的資深好手。

論現行這兩項運動的環境，他們並非如日中天或身處話題中心的人，但他們宛如經歷過諸多戰役、對於任何情況都老神在在的沉著武士，持續在自己的戰場上前進。

這兩個奧運五朝元老，一人已宣布在本次奧運後退役，一人尚未決定未來的路，而他們的單打戰場已經隨著輸球而結束，轉身之後，依舊留給台灣球迷們各種尊敬。

確定在東京奧運後退役的是長年台灣網球一哥盧彥勳，而仍留下未來懸念的是桌球大前輩莊智淵。

莊智淵的桌球啟蒙來自於所有家人的影響，爸爸和媽媽都是桌球員出身，媽媽李貴美甚至曾經是國家隊一員，哥哥莊智雄也曾在大專時期成為國手，到目前都是國家隊的教練團成員。莊智淵從小就在父母經營的桌球館中來來去去，對桌球的興趣彷彿流在他的血液裡一樣。當媽媽李貴美女士發現小兒子似乎頗有天賦後，便等同於成為他的啟蒙教練，開始了莊智淵的桌球生涯。

盧彥勳的父母沒有運動背景，但盧彥勳是因為看到哥哥盧威儒加入修德國小的網球隊後，才開始對網球產生興趣，小學二年級時也加入網球隊。盧彥勳的網球路原本只像是一個弟弟愛跟著哥哥屁股後跑的選擇，但天份顯然比哥哥更高的他，儘管在升上國中時一度放棄網球，想以求學為主，終究還是難掩對網球的熱愛，在這78呎ｘ27呎的白色框線內奔馳著。

莊智淵速度極快的步伐與手腕揮動，奠定他極具變化的弧圈打法與迅速出拍，推擰之間威力無窮。2003年他贏得個人第一場ITTF巡迴賽的單打冠軍，年底世界排名升到第三。2004年首登奧運殿堂，一參加就是五屆，這其中儘管包括在2019年因個人選擇不惜槓上桌協也要明志，最後在體育署慰留下才重新加入國家隊出征東京奧運的事件。但在這十幾年內，莊智淵一直都是台灣桌球界金字塔頂端的人物。的確有後進挑戰，像現在的林昀儒已經在世界排名超越莊智淵，但莊智淵的風範、氣度始終讓人尊重並敬佩。

Photo Credit: AP / 達志影像

盧彥勳在國中曾有過轉求學業的計畫，不只是家庭的傳統期待，也因為他的確不是四肢發達而頭腦簡單。在與父親的溝通與自己因出國比賽而拓展眼界後，他在青少年時期即表現出色。

然而盧彥勳在2000年赴美時，父親因心肌梗塞而過世，因故放棄出國留學之路的盧彥勳，決定提早完成一家人早就商量好的約定，踏上職業戰場。在經歷轉職業初期的各種困境，以及辛苦尋得所有參賽需要的補助資源之後，盧彥勳終於在2002年底世界排名大躍進到200名內，2004年再度突破瓶頸，也取得雅典奧運的入場券，開啟接下來五屆的奧運之路。

台灣在桌球原本就有世界競爭水準，莊智淵身為這個世代的台灣代表，儘管他是中國、歐洲眼中的「孤星」，甚至到後來連他相對於台灣桌壇的行徑也近似於「孤星」，始終沒有跟其他小圈圈進行團體作戰，但他的獨來獨往並非刻意造成困擾，只是他始終專注於自己訓練與比賽上的武士精神。這五屆奧運下來，他為台灣桌球做的事，已經不是三言兩語能道盡。

盧彥勳在台灣網球圈更是特別的存在，尤其當談到台灣女網，不免總要陷入詹謝之爭的情況下，男子網球最近20年內，盧彥勳無疑是眾人推崇的先驅者、前輩、領頭羊。相較於桌球，台灣在網球場上絕對算是弱勢，競爭力也不算太高，但盧彥勳硬是能用自己的拍子，率先打開台灣球員在世界網壇的地位。

他曾在2008年北京奧運擊敗英國名將Andy Murray，2010年溫布頓則是力退美國好手Andy Roddick，這兩次八強經驗，堪稱台灣男子網球選手的高標。而盧彥勳對外更是展現出色的待人處事，他在世界網壇上有諸多好友，跟前述的Murray也小有交情；任何受訪、活動需求，他固然有一些原則，但大致上都能符合各界需求，他從來沒把自己當成什麼一哥的地位，但他照顧後進、甚至致力於體制內改革，成立訓練基地供後輩使用，所作所為完全就是領導者或完美前輩的風範。

我們不得不面對現實，莊智淵依然在奮戰，桌球生涯也可能還不會到此結束，但在金字塔頂端的奧運殿堂，他可能就會像對埃及選手Assar的第七局，多次被網袋影響了回擊去向一樣，終究一點一滴地失去對於勝利的掌握能力；盧彥勳原本就在難度極高的男子網壇奮戰，就算再挑戰下去，像這次奧運一樣首輪收工也不再是意外。兩位奮戰五屆奧運的前輩，終究會退出前線。

但是莊智淵有一身傲骨，仍然讓人看見他在桌球上想讓世界看見台灣的決心，以及永遠專注在球拍、球、球桌上的奮戰精神；盧彥勳即便面對一個台灣相關資源不豐富、國際競爭力也不算太強的領域，依舊展現讓人尊敬的人格特質，與近乎獨自奮戰卻昂首向前的努力身影。

莊智淵和盧彥勳沒有幫台灣拿下單打獎牌（當然，要奪牌的難度本就非常高），但是這兩人留給外界的印象始終正面，在後輩的眼中也長期存有風範。我相信在過去十幾年，台灣桌壇和網壇，的確因為這兩位前輩的存在，而讓人投以尊敬的目光。

就算此刻他們並非用獎牌陪伴著轉身，也無損偉大，因為他們兩人真正要留給人的印象，已經在過去十幾年內，點點滴滴地累積起來了。

延伸閱讀

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航