【小說】乙一《ZOO》導讀：溫暖與寒意同時交纏的閱讀感受，這正是短篇小說的無限韻致

文：臥斧

（警告：本文涉及全書《ZOO》內容的暴雷，建議閱畢書籍再行閱讀）

很多人覺得一個文字創作者好歹得寫部長篇，才真能稱得上是個「作家」。

這種觀念有點似是而非，愛倫坡（Edgar Allan Poe）和魯迅就是明顯的例外：他們著名的作品全是中短篇，不過沒人能否認他們的「作家」頭銜。

長篇比較容易經營完整的概念、塑造立體的角色，能有更多的空間去鋪陳、表現文學技法；這些因為字數篇幅變多變大而產生的優點，自然沒有太大的異議，但技法純熟的短篇作品，同樣也能有優異的表現；況且，有些故事原來就比較適合用中短篇的方式敘述，有些作者在小篇幅當中甚至比在大長篇裡更能找到發揮的空間。

例如乙一。

乙一的作品已有不少中譯版本，我第一次接觸的是改編成漫畫的短篇連作《GOTH》，然後才是《夏天．煙火．我的屍體》這本文字小說，其中收錄的同名中篇是乙一十七歲時的出道作，榮獲一九九六年第六屆集英社「JUMP小說大獎」。

閱讀這篇作品前，我對於所謂「年輕天才」的新世代作者多少有點兒不信任，但讀過〈夏天．煙火．我的屍體〉後，卻不得不承認：乙一的短篇故事，的確值得一讀。

接續閱讀的《平面犬。》、《只有你聽到》、《被遺忘的故事》等中短篇合集，再讀過《暗黑童話》、《在黑暗中等待》等長篇，更加確定：不是乙一的長篇不好，而是他的敘事方式，在短短的篇幅裡，能夠迸發出更大的力量。

這本《ZOO》就是很好的例子。

《ZOO》的日文版單行本在二○○三年出版，收錄了十則短篇，每則故事的篇幅都較先前出版的中譯作品更短，但內容更為成熟精鍊，除了一如往常具備許多設定驚人的情節之外，更多了深層的內裡，令人讀後低迴不已，增添許多思索的餘韻。

《ZOO》當中的五篇故事，在二○○五年被五個導演合力拍成五則短片合成的同名電影，二○○六年小說則出版了文庫本，拆為上下兩冊，另外加進了一篇名為〈從前，在太陽西沉的公園裡〉的故事。

我收到零散的譯稿時，第一篇讀到的是〈SEVEN ROOMS〉。

〈SEVEN ROOMS〉描述一對小姊弟被莫名綁架、囚在一個四壁蕭然、僅有一個出口的房間當中。小姊弟探知房間共有七個、每間囚有一人，而擄人囚禁的殺人魔則每天六點殺掉一人並且分屍；在沒有任何工具的房間裡，兩人要如何逃出生天？

情節奇詭、張力滿點，閱讀這個故事時，很容易聯想起加拿大怪導演Vincenzo Natali一樣充滿幽閉壓力的優秀電影《異次元殺陣（Cube）》—這兩部作品的絕大部分故事都發生在密閉的小空間中，主角們也都是被莫名綁架囚禁，《異次元殺陣》的角色們試圖在各個暗藏致命機關的房間中穿梭尋找出路，而〈SEVEN ROOMS〉的姊弟則需面對日漸逼近的性命危險，設法活到最後。場景人物都十分精簡，但所營造出來的緊繃張力，卻令人喘不過氣來。

集子中同樣充滿電影感覺的，是另一篇故事〈Closet〉。

小叔對大嫂說自己得知了她某個祕密，再讀幾行之後，小叔成了一具屍體，而大嫂正在盤算如何藏匿屍體；屋裡的家人開始尋找失蹤的小叔，祕密眼看就要隱瞞不住？

〈Closet〉在一萬多字的篇幅裡頭使用了電影常見的蒙太奇手法，所有跳躍剪接的場景先讓我們產生某種想像，在情節推進時再一一地將其推翻、重建令人驚奇的真相。

驚奇結局是大眾小說常見的手法，不過乙一把這個技法推得更遠一點。

在〈神的話語〉中，主角「我」是個擁有特殊能力的孩子，只要集中精神說話，就能改變聽者（無論是人或是動物）的精神或者生理狀態；直至結局來臨，我們才會發現，原來「我」甚至將這個力量用在自己身上，但因故事以第一人稱敘述，所以主角不僅自欺，也巧妙地誤導了所有讀者。

在〈ZOO〉這個故事裡，主角雖然沒有異能，但仍以各種手法自我欺瞞—乙一在故事開始沒多久便揭露了這個事實，到了結尾時再來個漂亮的扭轉，不但維持了Surprise Ending的感覺，也讓主角原來苦悶的情結，窺見某種獲得救贖的可能。

在乙一的這幾篇作品中，我們可以讀到，最常出現的角色關係及場景，就是家庭。

事實上，在這本短篇集裡，有超過半數的故事以此為背景，其中〈小飾與陽子〉及〈SO-far〉是帶有十足乙一式悲愁色調的兩篇。〈小飾與陽子〉描寫一對被母親以截然不同方式對待的雙胞胎姊妹，乙一輕淡地敘述著實則巨大的悲傷，結局前的一個逆轉，開啟了另一種幸福的新章；而〈SO-far〉中的孩子，在某個事件之後雖仍看得見父母親，但父母彼此卻見不著對方，最終縱使真相大白，哀傷的事實已成定局。這兩則短篇裡，乙一揭示了家庭式的幸福並不來自血緣關係，而根植於成員之間彼此的信賴與關愛。

〈寒冷森林的小白屋〉從類似基調出發，卻發展出另一種不同的故事。

被不人道對待的孤兒成為沒有善惡觀念的殺人者，開始蒐集屍體搭蓋森林小屋—〈寒冷森林的小白屋〉是個冷冽憂傷的故事，背景卻帶著童話的色彩；而初讀時令人想起艾西莫夫（Isaac Asimov）經典作品《正子人（The Positronic Man）》的〈向陽之詩〉，則以科幻小說的調性，觀察人世的生死命題。這兩個故事從家庭的背景出發，卻帶出「非人」身分的主角，讓他們冷眼看待世界，一則惡寒、一則溫柔。

上述八篇故事似乎都略顯沉重，不過這本合集中的作品，還有兩篇異類。

〈把血液找出來！〉主角是一個沒有痛覺的老先生，他某日醒來，發現自己渾身是血，各懷鬼胎的家族成員於是在危急狀況下，開始尋找能夠救命的血袋。

這個故事有推理小說的情節，卻以黑色幽默的基調敘述，讀來令人莞爾；另一個同樣趣味的故事是〈在墜落的飛機中〉，講述一個看起來很懦弱的劫機者脅持飛機，要求機長去撞毀他屢試不中的大學校園，飛機上的兩名乘客卻開始一場與這種緊張場面很不搭調的交易對話，十分滑稽突梯。雖然看似搞笑，但這兩個故事中乙一仍沒放鬆情感議題，在結局來臨時，依舊展現了各種矛盾卻也合理的人性思慮。

最後，我們來聊聊集子裡最短的作品〈從前，在太陽西沉的公園裡〉。

我認為《ZOO》的中譯版本能夠收錄這篇作品，對讀者而言，是件十分幸運的事。這是個一千多字的極短篇，描寫一個孩子將手臂探入公園的沙坑裡時，發現有人被深埋其中，甚至要求孩子放他出去。

故事看似戛然而止，但其中不只呈現了短篇小說利用緊緻濃縮重要情節、帶出意在言外尚有無數可能的敘事方式，還完美地散發出乙一在所有故事裡表現出來的獨特氛圍：與現實之間淡然的疏離、理應驚悚但卻潔淨的字句、令人感覺安心的惆悵，以及溫暖與寒意同時交纏的閱讀感受。

這正是短篇小說的無限韻致。這正是乙一。

書籍介紹

本文摘錄自《ZOO【經典回歸版】》，獨步文化

作者：乙一（Otsu Ichi）

譯者：張筱森

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【作者介紹】

乙一，1978年生，日本福岡縣人，豐橋技術科學大學畢業。1996年以《夏天．煙火．我的屍體》獲得第六屆「JUMP小說．非小說大獎」出道，迅速獲得許多讀者和前輩作家的關愛。2003年以《GOTH斷掌事件》獲得第3屆本格推理小說大獎。

創作生涯超過二十年，集作家、編劇、導演於一身的全能型創作者。近年來也以其他名義發表青春戀愛小說、怪談作品。

【本書特色】

精緻插畫版書封，臺灣插畫家VIVI絕美繪製

入圍週刊文春推理BEST10、YAHOO! Japan讀者票選最佳推理小說

入圍日本指標性大眾文學獎「山本周五郎獎」

5位知名導演改編執導，神木隆之介、吉高由里子等人主演

精選4則故事改編漫畫，漫畫家矢也晶久執筆

人氣不衰！日本亞馬遜讀者四星推薦、讀書網站超過千筆心得

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航