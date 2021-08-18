2021/08/18,
健康

晚期肝癌組合療法：免疫治療＋抗血管新生標靶，有助延長整體存活期，並維持較佳生活品質

晚期肝癌組合療法：免疫治療＋抗血管新生標靶，有助延長整體存活期，並維持較佳生活品質
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

肝癌並非專屬B、C型肝炎患者！脂肪肝、飲酒過量、糖尿病、抽菸、體重過重者都需當心。

在台灣，肝癌的發生率與死亡率皆名列前茅，每年約有一萬名新診斷的肝癌患者。

很多人都誤以為肝癌是B型肝炎、C型肝炎的專利，其實，所有慢性肝炎都可能導致肝硬化，並增加罹患肝癌的風險，例如很常見的脂肪肝、飲酒過量、糖尿病、抽菸、體重過重，或較少見的代謝性疾病（鐵沈著症、威爾遜氏症）等，都要提高警覺，小心防範「肝炎、肝硬化、肝癌」這樣的肝病三部曲。

由於肝癌初期大多沒有明顯症狀，所以有許多肝癌患者在發現時便已是肝癌晚期，腫瘤可能已侵犯肝門靜脈、轉移到淋巴結、或轉移到遠端器官。晚期肝癌可能出現腹脹、腹痛、水腫、體重減輕等症狀。

針對肝癌，目前已有多項治療工具，但是在治療肝癌時，還必須將肝臟殘存功能納入考量。肝臟是人體最大的器官，需要負責處理多項不可或缺的生理功能，由於肝癌患者經常有慢性肝炎、肝硬化，在肝功能較差的狀況下，一方面要處理肝臟腫瘤，一方面還要盡量保留肝臟功能，讓肝癌治療充滿挑戰。

晚期肝癌的組合療法，免疫治療搭配抗血管新生標靶治療

臨床上常會使用巴塞隆納肝癌分期系統（Barcelona Clinic Liver Cancer Classification，簡稱BCLC stage）」來替肝癌分期，巴塞隆納肝癌分期系統會將患者全身健康狀態、肝癌腫瘤數量及性質、肝臟殘存功能分級納入考量。

巴塞隆納肝癌分期系統中的BCLC stage 0為極早期肝癌，BCLC stage A為早期肝癌，BCLC stage B為中期肝癌，BCLC stage C為晚期肝癌，BCLC stage D為末期肝癌。

較早期的肝癌可以考慮手術切除、酒精注射、動脈栓塞、射頻消融術等治療。中期肝癌、晚期肝癌的患者，因為已有多顆腫瘤，且可能已侵犯肝門靜脈、轉移到淋巴結、或轉移到遠端器官，所以會需要全身性治療。傳統藥物治療的反應率較低、副作用較嚴重，且對僅存肝臟功能的影響較大，很多患者恐怕無法承受。

目前，「免疫治療」搭配「抗血管新生標靶藥物」的組合療法已成為對抗晚期肝癌的一線治療選擇。

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Photo Credit: 照護線上

免疫治療是運用人體的免疫系統來攻擊癌細胞，日本免疫學家本庶佑於1990年代發現免疫檢查點PD-1，如今免疫治療已被應用於癌症治療。

免疫系統的T細胞上具有免疫檢查點PD-1，如果癌細胞上具有PD-L1，便能與T細胞上的PD-1對接，如此一來便能抑制免疫反應，讓癌細胞躲過免疫細胞的攻擊。

免疫治療藥物能夠與T細胞上的PD-1或癌細胞上的PD-L1結合，阻止PD-1與PD-L1對接，免疫系統就會對癌細胞發動攻擊。

另一方面，當腫瘤持續長大時，勢必需要消耗越來越多的氧氣及養份，因此腫瘤會分泌血管內皮生長因子（Vascular Endothelial Growth Factor，簡稱VEGF），促使周遭組織長出新生血管，以獲得更豐富的血液循環。

而抗血管新生標靶藥物的治療機轉就是與血管內皮生長因子VEGF結合，抑制腫瘤周遭長出新生血管。

免疫治療搭配抗血管新生標靶治療的組合療法，結合了不同的機轉對抗肝癌。納入17個國家的大規模臨床研究發現，組合療法有助延長整體存活期（Overall Survival，OS）、疾病無惡化存活期（Progression-Free Survival，PFS）、維持生活品質。

巴塞隆納肝癌分期C或D的患者若需要接受全身性治療時，可與醫師討論，考慮使用免疫治療搭配抗血管新生標靶藥物的組合療法。

貼心小叮嚀

早期肝癌通常沒有症狀，需要藉助腹部超音波、電腦斷層等影像檢查才有辦法偵測到較小顆的腫瘤。

除了B型肝炎、C型肝炎，如果有抽菸、脂肪肝、飲酒過量、體重過重、糖尿病等危險因子的民眾，都要定期追蹤、檢查，才能夠及早發現。提醒您，並非所有的肝癌都會讓胎兒蛋白（alpha-fetoprotein，簡稱AFP）指數上升，所以不能只靠抽血檢驗喔！

面對棘手的晚期肝癌，目前已可使用結合免疫治療與標靶治療的組合療法進行全身性治療，利用不同的治療機轉對抗癌細胞，有助延長整體存活期，並維持較佳之生活品質。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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