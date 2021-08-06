【小說】乙一《白井小姐》選摘：弟弟遺體的臉上兩隻眼睛都沒了，碎屑飛濺一地⋯⋯跟香奈的死法一樣

文：乙一

1

瑞紀注視著從咖啡杯冉冉上升的白煙。受熱而升高的空氣，在水蒸氣層層疊繞之下宛如輕薄的絲綢。店員剛端上來的那杯咖啡，依然熱騰騰的。

「那一天，婚禮上的賓客都像這樣拍手，紛紛朝新郎和新娘喊著『恭喜』、『要幸福喔』。」

吧檯上的隔壁座位，瑞紀的朋友加藤香奈興致高昂地說著話。她舉起雙手，啪啪啪地在胸前做出拍手的動作。她正在講述一起靈異事件。

啪啪啪。

啪啪啪。

她重現了賓客在婚禮上拍手祝賀新人的場景。

「當時，有人舉起相機將大家拍手的畫面照下來，沒想到……」

她忽然壓低聲音。

「後來看照片時，發現所有人的手都變成這樣……」

她雙手合十。纖細的十指伸得筆直，掌心相對，緊緊貼在一起。那副姿態簡直像是參加喪禮的賓客。

「現場這麼多人，掌聲此起彼落……居然就這麼巧照到所有人都合掌的瞬間。一場好好的婚禮，照片卻搞得彷彿在喪禮守夜……有夠不吉利，而且聽說沒過多久，新郎和新娘就意外身亡了。」

瑞紀腦海浮現那張被拍攝下來的照片。

新郎和新娘臉上洋溢著幸福的微笑。

環繞著兩位新人的賓客也都笑容滿面。

然而，所有人毫無例外地雙手合十。

那畫面看起來就像大家正在送兩人啟程前往另一個世界。

令人不寒而慄。但感覺不太對勁，瑞紀思考片刻，才發現原因出在哪裡。

「這件事如何？可怕嗎？」香奈詢問。

「很可怕，而且有點奇怪。」

瑞紀也做出拍手的動作。

果然沒錯。

「哪裡奇怪？」

「我想像了一下妳剛才描述的畫面，賓客拍手時，一定會有人是這樣拍的。」

掌心不是完全貼合，而是稍微轉出一個角度，左掌稍微凹陷，再用右手的指腹輕敲那個凹陷處……瑞紀想像著英國紳士聽完歌劇深受感動、優雅拍手的模樣，一面解析動作的細節。

「去神社參拜時，應該沒人會用這種方式拍手，不過在婚禮之類的祝賀場合，也會有人這樣拍吧？」

「對耶，搞不好這樣拍的人反而占大部分。」

「但妳剛剛是說按下快門的瞬間，正好所有人的掌心都對齊貼在一起，沒錯吧？就像雙手合十參拜。」

瑞紀認為，拍到所有人都雙手合十的瞬間，可能性並不等於零。當然機率高低會隨著相片裡拍到多少賓客而改變，但絕非不可能的事。只不過，如果很多人是用英國紳士的方式拍手，不管何時按下快門，都不可能拍到雙手合十的姿勢，左手和右手百分之百會錯開。

「啊，原來如此。瑞紀，妳居然會注意到這種奇怪的小細節。」

香奈語帶佩服，接著又打趣似地笑了，霎時，周遭空氣彷彿染上幾分柔和的粉嫩色彩。香奈就是有這樣的本事。她渾身散發出的華美氣質，與時髦的耳環、淺粉紅色的服裝十分相襯。尤其是那雙眼睛美麗動人，瞳仁還是咖啡色的，在她的注視下，男學生肯定都會心臟怦怦直跳。

營造出開放感的大片窗戶另一側，是座雅致的小庭院，種有橄欖樹。這家咖啡廳離車站不遠，走路就能到。香奈之前說「我想拿去溫泉鄉玩時買的小禮物給妳」，約瑞紀在這家店碰面。點好餐點，香奈從包包裡掏出的小禮物，是一個掌心大小的紙包，裡面是泡澡粉。

瑞紀和香奈就讀的科系不同，很少有機會在課堂上遇見，但透過社群軟體依然大致了解對方的近況。瑞紀知道香奈剛與幾個打工同事一起去旅行回來。

「妳們去那邊玩了些什麼？」

「講恐怖故事之類的。」

「恐怖故事？」

「記得是回家前一晚吧，每個人輪流講恐怖故事。」

「妳講了什麼故事？」

原來是這個緣故，香奈剛剛才會突然講起恐怖故事。

兩人享受著咖啡廳閑靜的氣氛，一面聊起最近看過的書。碰面時，瑞紀多半會扮演聆聽的角色。此刻店裡明明只有她們，每一桌都是空的，兩人卻選擇並排坐在吧檯，因為瑞紀只要跟別人對坐，就會感到十分拘束。交談之際，她也不太敢注視對方的眼睛，所以肩並肩的坐法會比較自在。在這一點上，香奈總是配合她。

聊天告一段落，兩人細細品嘗美味的咖啡。烏雲飄流過來，天空頓時多了幾分陰鬱，店內光線也稍稍變暗。突然間，香奈的臉色不太對勁。

瑞紀注意到，香奈一直盯著窗外，流露些許驚訝的神情，好似看到什麼出乎意料的景象。

「香奈？」

瑞紀喚了她一聲，順著她的視線望去，卻什麼也沒看到。咖啡廳的庭院裡，只有橄欖樹靜靜矗立著。

香奈猛然起身，走到窗邊。她挨近窗戶向外看，鼻尖幾乎貼到玻璃上。

瑞紀從座位探出身，觀察著香奈的舉動，發現她的眼睛睜得老大。

「怎麼了？」

瑞紀關切地問，香奈才終於有了反應。

她瞥一眼瑞紀，目光旋即轉回窗外。

「那裡……」

香奈倒抽一口氣，臉上浮現恐懼的神色，不住後退。

沒退幾步，香奈就絆到自己的腳，摔倒在地板上。

瑞紀離開座位，奔到香奈身旁。

「香奈，妳不要緊吧？」

香奈跌坐著，雙腳伸向窗戶，連瑞紀伸手搭上她的肩膀時，她的雙眼都牢牢盯著窗外。

男店員從吧檯後方探頭查看情況。

「請問……發生什麼事了嗎？」

瑞紀正要開口回答「我朋友的模樣有點不對勁」時，香奈驀地抓住她的手。像是在抓浮木，緊緊地握住瑞紀的左腕。

「在、在那裡……」

香奈彷彿快哭出來，驚慌地說：

喏，在那裡，對吧？妳看啊。

但瑞紀依然不曉得香奈究竟看見什麼，跟方才一樣，窗外沒有任何不尋常之處。

香奈又轉向窗戶，表情歪曲。

瑞紀手上傳來一陣尖銳的痛楚，是香奈的指甲刺破了皮膚。她反射性地甩開香奈的手，指甲狠狠刮過皮膚，留下長長的鮮紅痕跡。

「瑞紀……」

兩人四目相接，香奈哀求似地將被甩開的手朝瑞紀伸去。瑞紀不明白香奈發生什麼事，只知道皮膚上的傷口好疼。

香奈泫然欲泣，抬頭望向天花板，像是有人出聲叫她。

香奈不是看著正上方，也不是看向窗外。

她的目光對準斜上方。

如果有人站在她的身旁，差不多就是對方臉的高度。

她放聲尖叫，扭身就要往反方向爬，彷彿想逃離。

一道奇異的破裂聲響起。既像是濕潤的肉塊爆炸，也像是整桶水潑灑出來。

正要走出吧檯的男店員倒抽一口氣，僵在原地。現在究竟發生什麼事？瑞紀一下無法理解。香奈的臉上忽然噴出大量鮮血，地板上一片怵目驚心的紅。此刻，她趴俯著，動也不動。

瑞紀忍不住叫喚香奈的名字，伸手搖晃她的肩膀。沒有反應。香奈依舊趴著，瑞紀只能看見她的後腦杓，然而，香奈頭顱下方的血灘不斷擴大。瑞紀心想必須保持呼吸道暢通，否則大量鮮血可能會阻礙呼吸，決定把香奈翻回正面，於是伸手穿過她的肩膀下方，打算抬起她的上半身。香奈身材纖瘦，體重也輕，只是瑞紀力氣太小，還是抬得很辛苦。

香奈整個人軟綿綿的，明顯已失去意識。一翻回正面，香奈的臉就清楚可見，但瑞紀不能理解自己看到什麼。眼前的畫面太脫離現實，她一時反應不過來。碎裂聲響徹咖啡廳。男店員不由自主後退，撞到牆邊的架子，幾個排列整齊的玻璃杯摔到地上，破了。

香奈的臉看起來非常詭異。雙眼周圍紅通通的，炸成碎片的肌肉組織都露在外頭。她的眼瞼裂開，眼窩只剩下空洞，兩個鮮血直流、紅色肉塊組成的凹洞。原本應該鑲在裡面的眼球消失不見。她的雙眼不知道跑去哪裡。過了好一會，瑞紀才驚覺，散落在地板上的無數肉屑，就是剛才還好好嵌在她臉上的眼球。

瑞紀聽到一聲慘叫，那是從自己口中發出的聲音。

2

上大學後，瑞紀開始在東京一個人生活。第一年她根本交不到朋友，幾乎一整年都沒跟別人交談。她反省得出的結論是，大概是自己害怕看著別人的眼睛講話，才難以建立比較親密的人際關係。結識加藤香奈，是剛上大二沒多久的事。

早晨的地鐵十分擁擠，瑞紀抓著吊環，默默忍受來自四面八方的壓迫感時，忽然感覺有什麼東西碰到屁股。起初她以為是自己想太多，卻漸漸發現那個觸感肯定是來自某個人的手掌。那隻手帶著明確的意圖，宛如生物般緊貼著她的屁股，緩緩滑動。

瑞紀以前聽過電車裡會發生這種情況，可是一旦親身遇見才知道，當下厭惡和驚懼會淹沒理智，令人雙腿發軟，根本發不出半點聲音。就在她渾身僵硬，不知該如何是好時，一道女聲響起。

「住手吧，大叔。」

那隻噁心手掌的觸感忽然消失了。瑞紀在擠得水洩不通的電車裡回過頭，看到一名與自己年紀相仿的褐髮少女，正緊緊揪住西裝筆挺的中年男子的手腕。

後來，不管是把色狼交給站員，還是說明事情經過時，那名少女都一直陪在瑞紀身旁。加藤香奈。她主動自我介紹。一發現兩人讀同一所大學，她們立刻交換聯絡方式，關注彼此的社群軟體帳號。瑞紀請香奈吃飯感謝她出手相助後，香奈又主動邀約「下次要不要去看電影」。不可思議地，瑞紀和香奈十分氣味相投。她是瑞紀到東京後交到的第一個朋友。

她的遺體送去解剖了。

香奈剛死亡時，瑞紀的記憶一片模糊。警察不知何時出現，有人幫瑞紀受傷的左手包紮繃帶，瑞紀哭得上氣不接下氣，整個人恍恍惚惚，在做筆錄的過程中頻頻走神。

瑞紀沒什麼能告訴警方的。香奈忽然站起來，不知道在害怕什麼，又忽然死了。瑞紀沒說謊，警方並不懷疑這一點，因為男店員描述的內容也差不多。

香奈的確是望向窗外後，就變得很不對勁。警方仔細搜索過咖啡廳的庭院，可是香奈當時一直牢牢盯著的方向，並未找到可疑事物出現的痕跡。她究竟是看到什麼才會那麼害怕？

據說，香奈的死因是心臟衰竭。警方相關人員聯繫瑞紀，告訴她解剖的結果：遺體的眼球破裂並非直接導致喪命的原因。是某種因素引發心臟衰竭，使眼球內部產生異常的高壓，最終造成那樣的結局。詳情還沒查清楚，但目前不存在他殺的可能性。

瑞紀無法接受這種說法。

3

香奈習慣同時用好幾種社群軟體，最能了解她近況的是Facebook。過世前一天，她上傳了去溫泉鄉玩的照片。在她死後，那張照片下方湧進許多悼念的留言。香奈的親友都為她的離去深深惋惜。

Facebook似乎有一種功能，在用戶過世後，個人頁面會顯示「緬懷」一詞。瑞紀會知道，是因香奈的個人頁面上，出現原本沒有的這兩個字。大概是有人通知營運方了。

香奈的表妹將喪禮日期等資訊公告在Facebook上。該帶著什麼表情參加喪禮才好？又該對她的家人說些什麼呢？瑞紀實在不知道。

香奈死後，瑞紀只請了一天假就回大學上課。走在校園裡，好幾個同學叫住她，都是香奈的朋友。瑞紀從未跟他們直接交談，只打過幾次照面。他們大概是聽說咖啡廳的傳聞，想知道香奈當時究竟發生什麼事。

「那些流言是真的嗎？」

「流言？」

「香奈的眼睛……」

到下一堂課開始之前，瑞紀將早先告訴警方的內容又重新複述了一遍。至於眼睛的事，她盡量模糊帶過。有些女生光聽瑞紀的敘述就哭了。她們應該都很喜歡香奈吧？瑞紀能體會她們的心情，頓時悲從中來。往後就算來學校，也見不到香奈了。她忽然真切領會到這個事實，驀地一陣鼻酸。

「請問……妳是山村瑞紀，對吧？」

香奈在咖啡廳離奇死亡五天後，有個男生在學校的玄關大廳喊住瑞紀。早上的下課時間，瑞紀坐在長椅上滑手機、瀏覽社群媒體時，對方小心翼翼地走近。

他不僅臉色差，黑眼圈很深，襯衫也皺巴巴的，一看就是沒睡飽、連衣服都沒換便跑來學校。

瑞紀點頭後，他的神情稍微放鬆了些。

沒見過這張臉。但瑞紀原本就不擅長記別人的長相。以前發生過好幾次，她以為跟對方是第一次碰面，最後卻尷尬地發現兩人其實之前就打過招呼。原因應該是出在，生活中她不太去看其他人的臉。

「方便……跟妳聊一下嗎？」

「你要問香奈的事嗎？」

最近常因香奈的事被陌生人叫住，瑞紀才會如此猜測。

「對，我想了解加藤香奈出事的細節。我正在調查她過世的前因後果。」

對方的神情沉痛。

「你和她很要好嗎？」

香奈交遊廣闊，瑞紀猜想眼前的男生也是她的朋友。

沒想到，他竟搖頭。

「不，我不是她的朋友，我從來沒見過她，昨天才第一次知道有這個人。」

「是嗎……」

瑞紀感到有些莫名其妙。既然從來沒見過香奈，為什麼要調查她的事？

他的目光游移，肢體語言流露出幾分疏離。

「呃……其實我不是這所學校的學生。」

透過大廳裡的落地窗，可望見烏雲密布的昏暗天空。幾個學生縮著肩膀走過，似乎覺得很冷。

「我從加藤香奈的Facebook得知她過世的消息。然後，山村同學……聽說她出事時，妳就在旁邊。啊，我的名字是鈴木春男。」

他拚命解釋，似乎擔心瑞紀會覺得他形跡可疑，不願意搭理他。

「我……我原本有個弟弟。」

他著急地接著道。

「原本」有個弟弟。

他用的是過去式，瑞紀詫異不語。

「認識加藤香奈的是我弟弟，他前天晚上過世了，死法非常離奇，但遺體解剖的結果，死因是心臟衰竭，我實在難以接受。」

心臟衰竭。離奇的死法。

聽到這幾個關鍵字時，瑞紀心中已猜到幾分。

鈴木春男繼續說著：

弟弟遺體的臉上……

兩隻眼睛都沒了，

碎屑飛濺一地。

跟香奈的死法一樣。她死在咖啡廳時的面容，忽然浮現腦海。

瑞紀無意識地摩擦著手腕上的繃帶。從那一天起，傷口絲毫沒有恢復的跡象。香奈指甲狠狠抓過的皮膚，偶爾還會發熱，隱隱作痛。

「我弟弟和香奈有來往。」

鈴木認為弟弟的死亡充滿疑點，於是去查看他的Facebook，想知道他最近做了些什麼事，才發現跟弟弟互動過的加藤香奈也在幾天前過世。

「有所往來的兩個人在這麼短的時間內接連過世，本身就不太合理，更別提還是那種死法……」

他繃著一張臉。那不是普通的心臟衰竭，背後應該另有致命的原因。他內心肯定有這樣的猜疑。

致命的原因……究竟會是什麼？瑞紀忽然想起，香奈恐懼地望著咖啡廳窗外的身影。當時外頭毫無異狀，但她絕對看見了什麼。

書籍介紹

本文摘錄自《白井小姐（乙一暌違４年全新恐怖小說）》，獨步文化

作者：乙一（Otsu Ichi）

譯者：徐欣怡

【作者介紹】

乙一，1978年生，日本福岡縣人，豐橋技術科學大學畢業。1996年以《夏天．煙火．我的屍體》獲得第六屆「JUMP小說．非小說大獎」出道，迅速獲得許多讀者和前輩作家的關愛。2003年以《GOTH斷掌事件》獲得第3屆本格推理小說大獎。

創作生涯超過二十年，集作家、編劇、導演於一身的全能型創作者。近年來也以其他名義發表青春戀愛小說、怪談作品。

【本書特色】

暌違4年，我們終於等到「黑乙一」的長篇新作！

古典怪談 ╳ 都市傳說 ╳ 傳染式詛咒

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挖掘出人心最深的恐懼，最不捨的眷戀

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Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航