小心建商超賣的「違建車位」，管委會叫我把車位還給社區當公共空間怎麼辦？

文：林明忠律師

林律師，前幾天居然有鄰居檢舉我的停車位是不符合使用執照的「違建」，甚至社區管委會好像還打算告上法院，叫我把我的車位還給社區當公共空間。 這個車位明明是我跟建商明碼標價買的，竟然要還給社區，太扯了吧？

A先生氣憤的跟我說。這是怎麼一回事呢？

原來，A先生買房子時，建商「超賣」了車位。原本大樓的使用執照上，地下二層、三層，共只有120個車位，但建商硬是把地下二層、三層劃了150個車位，把大樓竣工圖面避難空間、清水池等公共設施規劃，都劃了停車位，所以超賣了30個車位。 A先生剛好買到了建商超賣的車位，他的車位按照大樓竣工圖，並不在停車空間的規劃內，變成所謂的「違建車位」。

本來，這種「違建車位」通常大樓居民也不會知道（因為沒人那麼無聊去拿竣工圖比對）。但，某天社區的群組裡，竟然有住戶對此事質疑， 認為有部份的住戶車位，違法佔用了社區的公共設施。要求那些不在竣工圖停車空間的「車位」，都應該要還給社區全體才對，甚至有部份的住戶更醞釀要在區權會上，把這些「超賣」車位的住戶，告上法院。

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不能約定給特定人使用的公共空間？

A先生及其他買到建商超賣車位的人，當然不甘示弱，拿出跟建商的買賣契約表示自己是有權買受的，而且通常建商跟各承購戶所訂的買賣契約，對於公共設施的使用安排，原則上都是一致的。也就是說，通常法院會認定建商對於公共設施的使用安排，對於全體住戶成立了「分管協議」，除非嗣後依法變更，否則住戶必須受到這樣安排的拘束。

但沒想到，有住戶B搬出了公寓大廈管理條例第7條的規定：

公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分。其為下列各款者，並不得為約定專用部分： 一、公寓大廈本身所占之地面。二、連通數個專有部分之走廊或樓梯，及其通往室外之通路或門廳；社區內各巷道、防火巷弄。三、公寓大廈基礎、主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造。四、約定專用有違法令使用限制之規定者。五、其他有固定使用方法，並屬區分所有權人生活利用上不可或缺之共用部分。

B住戶表示，因為A先生的車位並不是依照建築法規劃設的停車空間，已經與大樓使用執照的核定的使用目的不合，已經違反建築法規定。所以即使有所謂的「分管協議」，讓A先生可以專門使用特定部份的共用部分去停車，但依照〈公寓大廈管理條例第7條〉的規定，這樣的公共空間本來就不能約定給特定人停車使用（專用）。A先生如果覺得自己有損失，應該去對建商提告損害賠償，但還是要把車位還給社區。

林律師，怎麼辦，我真的要把車位還給社區嗎？

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違反建築法並不一定代表不能約定專用

在這種「停車違建」的案例裡面，很多社區的管委會以為既然住戶違反建築法是鐵一般的事實，這樣告上法院，一定能贏吧？

結果，其實並不一定。為什麼呢？

目前實務上，已經有法院認為即使社區約定專用部分的分管協議，跟使用執照上的用途不符，而違反建築法的規定，但這是違反者需受行政罰鍰的問題，並不代表這樣違反建築法的分管協議是無效的。也就是說，法院認為在這種狀況下並不當然屬於〈公寓大廈管理條例第7條〉適用的狀況。

因此，在A先生的案例裡，雖然A先生的停車位確實不在竣工圖的停車空間內，跟使用執照上的用途不符。但只要A先生可以證明當初與建商的車位劃定部分約定，屬於可拘束社區的分管協議，這樣即使社區提起訴訟要求A先生還車位，社區仍然很有可能因為分管協議的存在而敗訴。

但，這並不代表A先生可以從此高枕無憂，因為未經核准變更使用擅自使用建築物的行政罰則還是很重的。依照〈建築法第91條第1項第1款〉的規定，A先生甚至大樓管委會很可能被處以新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，而且還會被主管機關命限期回復原狀。

所以，買車位前真的要好好看清楚竣工圖，確定在法定停車空間裡，否則建商「超賣」的車位，買到後，即使不用還給社區全體，還是有面臨罰鍰的風險喔。

為什麼有些大樓可能告得贏？

我在律師執業的過程中，當然也看過告得贏的大樓。為什麼呢？因為實務上「超賣」停車位的設置態樣千奇百怪，有些涉及消防公安問題、有些影響公眾出入等，這些都要看現場狀況去個案判斷（所以有些法官也會去現場履勘）。

甚至有時，同個大樓裡，只因為停車位置的不同，面臨同一場訴訟，也可能有不同命運。總之，這種「違建車位」真的不要買喔。否則處理起來真的也是頗麻煩呢。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航