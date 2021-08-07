《堅持》：泌尿科醫師帶你面對「微軟」窘境，找回「性福」與健康

文： 莊豐賓、王蘭芬

在一次演講前有位聽眾大哥說，常聽人說「睪固酮」但他卻一直「搞不懂」「它」對男性健康的作用，缺乏會有什麼影響？謝謝他的提問，我相信有許多的男性，應該有相同疑問？

我喜歡用蒸氣火車來比喻男性荷爾蒙「睪固酮」的角色。蒸汽火車燃燒著煤炭，經由高壓的水蒸氣來推動了引擎，產生了動力。冒著白煙的蒸汽火車發出嗚嗚的聲音，冒出一整串白煙在山谷中奔馳，是一般人親身經驗或是從電影來的印象如《哈利波特》電影中霍格華茲魔法學校的學生專車。

每天蒸氣火車執行任務回到保養廠，在夜裡會進行例行清洗、保養、補充足供的水及煤炭，當然管理單位也會依每天工作負荷來預備隔日煤炭的準備量。所以在早上出發時，所有的煤炭在最佳充足狀態，火車充滿朝氣發出嗚嗚聲，離開保養廠，直到完成新的一天工作，才會再回到保養廠，進行日復一日的循環。所以，若整個行車計劃出了問題，例如：煤炭準備不足、使用效率不佳、負荷重超過預期、火車機能退化造成無效的耗能率增加⋯⋯等，皆會影響到火車白天的正常運作、速度及效能。

若將上述場景，套用在男性精氣神的「睪固酮」，經過一天的疲勞，晚上回到家「睾固酮」量降到低點，所以精神活力皆較差。晚上深層睡眠時，管理中心大腦，就會依照身體生理的需求，外在工作壓力的負荷，提出適當的需求告知睾丸和腎上腺產生足量的「睪固酮」。所以在早上出門時整個儲備量達到高點，因此早上會感到精神奕奕，充滿朝氣。深夜除了產生明天該有的「睪固酮」之外同時也會進行修復、保養的工作。因此夜間勃起反應提供陰莖充血的機制，便是讓陰莖海綿體有最佳的膨脹訓練，讓海綿體組織功能維持在最佳狀態。上帝創造人體，實在是十分奧妙，想想看夜間勃起約4到6次訓練，若是在日間的話，應該會造成男性朋友白天活動的大困擾。所以精妙且貼心的設計安排，讓男性朋友在晚上就能好好的休息，得到修復、保養、補充能源以及自動的訓練真是太神奇了。

所以若火車的煤炭不足，無法供應足夠的動力，來應付載重之所需，這台火車的效能必定降低，且動力不足也易造成零件機器的耗損提高，勢必致使火車使用的妥善率、可用年限大大地降低。

而相同的若男性荷爾蒙因為多種因素，尤其是老化，而使得每日產生的量不足或是無法因時制宜的增量，可想而知的造成男性健康，出現許多問題，而一開始初期症狀，就是男性更年期常見的症狀。

總言之，男性更年期所引起的症狀，主要是因「睪固酮」不足引起，事實上也代表了身體對你的健康提出早期警示。

美國聖路易大學的約翰莫利博士所設計的「睪固酮低下症自我檢測問卷」，提供自我檢測是否有睪固酮不足的情形，總共有10題問題，請根據最近一個月內是否有發生問卷內所提到的狀況來回答，此為診斷男性更年期需的第一階段。如果第1題或第7題的回答為「是」，或任3題的回答為「是」，可能就有睪固酮低下的情形，建議可至醫療院所做第二階段的檢查，以確立診斷。十大症狀評量表如下：你自己評估看有幾項呢？

PhotoCredit:《堅持：泌尿科醫師破解攝護腺保健迷思，教你找回青春活力》，時報出版提供。

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維持良好的健康及滿意的性生活是不二法門。所以當初老症狀開始出現的時候，就代表身體在向主人提出警訊，須針對內在環境好好的檢測一圈。但是男性朋友往往因為工作繁忙、家庭事業壓力或者害怕面對，而刻意或無意地去選擇忽視或說服自己，這一切都是自然的現象，或者自行購買補充品。而最終該面對的時刻還是會到來，直到病情加重才不得已前往門診求助。

例如因為急性尿滯留，膀胱漲到受不了了只好到急診求助，插了導尿管才解決了內急的問題。到了門診詢問患者，之前排尿情況，通常病患都會說排尿情況還好，但是在仔細確認和得到家屬的回饋，就會發現事實與認知有很大的差異。排尿情形有狀況已經好幾年了，但聽人說吃藥可能有副作用，會越吃劑量越重，所以就一直忍著這樣不良的排尿品質，直到急性尿滯留發生，膀胱感覺要爆開來，卻又解不出來，只好求助於急診。

這種病患病識感低的情況，我會直接明白告訴他，這樣忍耐其實會讓問題更加嚴重，因為攝護腺肥大產生的症狀不去處理，讓排尿無法順暢排出，結果會造成膀胱每次排尿時得過度出力，且排不乾淨；又造成膀胱無法休息，長期下來會造成膀胱無力及過動的問題。若當膀胱出了問題，才不得已去處理攝護腺肥大的狀況，最終的結果通常不佳，因為已經從小問題變成影響器官功能的大問題了。

而在男性勃起功能也是有同樣的情況，當微軟Microsoft情況開始出現，代表身體的血管、新陳代謝、荷爾蒙、海綿體彈性或心理層面，已經有了問題，這時若忽視它代表的警訊，勢必會持續惡化讓病程持續進行。若此時採取積極態度面對它、了解它、矯正它，保養治療。在整個病理變化尚在初期，調整環境後，身體本身有很大的機會去自動修復，且恢復功能。但等到病理變化進展至嚴重程度，自身的修復機制通常難以使其大幅度復原。

書籍介紹

本文摘錄自《堅持：泌尿科醫師破解攝護腺保健迷思，教你找回青春活力》，時報出版

作者：莊豐賓、王蘭芬

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航