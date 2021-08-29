愛上「稱兄道弟」多年的女生，想要從朋友升級為戀人該怎麼做？

文：智遠老師

Hey～大家好，不知你們是否有過這樣的經驗？最近有一個男生問我說：「我好像喜歡上我兄弟了……怎麼辦？」

剛開始看到問題的時候，嚇了我一大跳，我記得我這朋友是直的呀，怎麼說彎就彎了呢？後來我才知道，原來這哥們是喜歡上一個和他稱兄道弟多年的女生，我心裡也坦然了。

大多數的男生，都是在剛認識女生的時候，就會有一些感覺存在。但可能會因為一些原因所以沒有再繼續發展下去，然後卻慢慢的發現她越來越好，你們在一起你也非常開心。

但是通常在這種情況下，很多男生可能內心都會糾結不已：

這麼多年她也是把我當朋友的吧？我告白，她會不會拒絕我？ 她要是知道我喜歡她，我們會不會連朋友都做不了了？

首先我們都知道「男女關係兩個人，從陌生變得熟悉＞再到曖昧升級＞最後到親密，這是一個循序漸進的過程。」有很多人可能會認為，能和女生發展到哪個地步，全部都由女生決定。但其實，關係發展的主動權是在男生身上才對。

所以今天就跟大家分享一下，朋友升級成為戀人的一些攻略。

首先，想要從朋友升級為戀人，也就是說，當你和女生成為朋友之後，一定不能夠維持現狀，最好打鐵趁熱、快速升溫感情，否則你們只會做一輩子的朋友。

當然了，如果你目前判斷自己和女生的關係，根本就還沒有到朋友這一步，或者你已經被女生當成了好朋友難以轉正，不用擔心，在這篇文章中，你會瞭解怎麼去突破、找到升溫關係的方式與方向。

Photo Credit: iStock

接下來，為什麼我們不能在友誼區停留太久？

這裡要說個概念，回憶一下，你和喜歡的女生是怎麼認識的？當兩個人第一次見面的時候，彼此都會在腦海中給對方貼上「標籤」。

比如「這個男生好高」、「這個女生真漂亮」。 隨著彼此深入了解，我們就會發現其他的內在特質，比如「這個男生很健談、幽默」、「這個女生個性很溫柔」。這些就是我們對另一半的「認知標籤」。

而說到這個「慣性」，看到個子很高的男生，我們可能就會不自覺認為對方很會打籃球；而看到漂亮的女生，你會本能認為對方一定有男朋友了。其實這些都是我們的認知在標籤的影響下，產生了慣性的緣故。

所以在女生心中，也會給我們貼上這個標籤，並且產生慣性。認知標籤與認知慣性，就堪稱是現實版的傲慢與偏見。

比如你一對她有所行動，即便是很常規的舉動，她也會大概率認為你就是想追求她。之所以讓大家不要在友誼區停留太久，這是因為很容易給對方留下「好朋友」的認知標籤，進入到友誼區的認知慣性裡。

所以當兩個人的關係一直停滯不前時，我們要做的就是撕掉這層標籤，打破別人對我們的認知慣性，兩個人才有進一步發展的可能。

如何突破友誼區，改變認知慣性呢？給你們分享三個辦法：

一、加深瞭解愛情需求

我相信你們對對方的瞭解，肯定不會很少，畢竟你們之間的關係，可是比起普通朋友要好的多。所以這時候，你應該對她的性格、興趣、愛好和日常的工作、生活作息等，應該都有一定的瞭解，認識時間久了，自然也摸得一清二楚。

如果你還不是很瞭解的話，這就是你要啓動的第一步喔。

但是只有這，還遠遠都不夠，畢竟你想將她升級為你的女朋友，首先就是要打破你們現在之間的相處距離，讓你們之間的關係持續升級。你可以透過在每一次跟她的聊天、見面，去深入瞭解關於她的愛情需求，也可以通過聊家庭觀的時候，理解她更多對於愛情期許、幸福的理想看法。

也能夠因此做更多內心心靈上的交流，多聊聊心裡話，也說說自己有女朋友之後，會想要過什麼樣的愛情生活之類的，要是你能夠與她產生更多共鳴點，這樣也能夠讓她對你改變看法喔。也會讓她覺得，其實你是一個滿適合交往的男人。

所以瞭解她更多、更深入的情報，就能夠根據這些資訊，慢慢進一步發展你們之間的關係。

Photo Credit: iStock

二、適當的曖昧話題推進

曖昧，是想讓關係升級中不可或缺的元素，也是穿插關於肢體語言的描繪。比如說女生在公司受到了批評，你可能可以在跟她的聊天中加入「摸摸頭」、「抱抱」這一類的表情。再比如女生對你開玩笑，你可以說「我要捏你臉」之類的方式，曖昧話題也可以是和女生聊一些情話。

你肯定看影片的時候，有看過這樣的「套路」：

女生問你想喝點什麼。 男生回答我想呵護你。 男生問女生：你知道美食要怎麼吃，會更好吃嗎？ 女生回答說：不知道。 男生說：就是我餵你吃。

可能有很多男生會覺得這種土味情話很油膩，一看就是沒有參考價值。然而我們卻忽略了，跟陌生人說情話，她會有種被冒犯的感覺，但是你跟熟人或朋友說，你們的關係卻能因此更前進一步。

但是記得要適當，而不是每句話都需要這樣講。

因此這些情話不管土不土，只要女生沒聽過，它其實就是好用的情話。適當的曖昧就像是你們情感世界裡的調味劑，一段感情想要從陌生過渡到親密，必不可少的環節就是曖昧。

關於聊曖昧話題、發展曖昧關係的一些注意事項：

不要一下聊太多，聊太多的後果就是，女生會覺得你其實是一個花心的人。 要把握話題的分寸，和聊天時的場合，就算是開玩笑也要掌握好分寸。

Photo Credit: iStock

三、反拋暗示

所謂的反拋暗示，就是為我們自己爭取應答時間的緩兵之計。

我們說聊天其實是在聊情緒，所以很多時候，當我們在聽到女生拋來的話題時，沒有充裕的時間在腦中分析對方的情緒。為了能夠及時給出反饋，我們不得不將這種外部施加給我們的壓力轉移回去，而不是閉環式的回答，原理有點類似打太極，以柔克剛。

比如女生可能問你說：「你覺得我們算是什麼關係？」

這時你有兩種的回答思路。

思路一：「那你覺得我們算是什麼關係呢？」

思路二：「妳都心知肚明了，你還問我，不然妳說說看，我聽聽跟我的想法是否一樣。」

需要注意的是，反拋暗示和所有的聊天技巧，都只是在你們的聊天過程中，起到錦上添花的作用。而不是一直反覆運用，該正面面應的問題還是要的，否則會給女生留下一個「你怎麼這麼多套路」的印象，反而會疏遠你。

總結

其實朋友跟戀人，真的是僅有一步之遙，但這一步又如同鴻溝一般難以跨越。所以要是想追求自己的朋友，當然也是需要一些技巧。

不知道你有沒有發現，不管是聊天、還是約會，或者感情，其實都是兩個人一起完成的。

從約會進挪這件事情來說，如果你只是強求，目的性很強的要去跟女生進挪，完全不考慮女生的感受，那麼大多數都會以失敗告終。但是，如果你能多考慮到女生的感受，並且學會引導對方，一起付出，一起在約會的時候參與進來，她們也是願意接受的。

女生天生被動，所以我們男生需要自覺的去引導和帶領她。尤其是在約會進挪的時候，可以把一半的主動權交給女生，讓她也參與進來，一起體驗你們的約會，才更加有意義。這樣不僅達到了進挪升級關係的效果，也更加能夠吸引到女生，讓你們的感情更加快速升溫。

你要相信，地球是旋轉的，沒有人會自始至終都站在同一個地方等你，錯過了機會，也許就再也遇不到像她一樣的人。如果你心裡已經有了明確的目標，那麼別猶豫，也別懷疑，盡全力去爭取就行。

愛情就像工作和學習一樣，除了天生的加分項，當然還需要學習很多技巧，因為人需要不斷的改變、也不斷的變得更優秀。今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

延伸閱讀

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航