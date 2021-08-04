2021/08/04,
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【2020東京奧運】中華隊8/4戰績＆各國獎牌榜：黃筱雯拚女子拳擊金牌門票，鄭兆村、黃士峰男子標槍遭淘汰

【2020東京奧運】中華隊8/4戰績＆各國獎牌榜：黃筱雯拚女子拳擊金牌門票，鄭兆村、黃士峰男子標槍遭淘汰
圖為黃筱雯確定獲勝進入四強之後情緒激昂｜ Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

女子拳擊好手黃筱雯4日下午1時將在51公斤量級4強準決賽與土耳其好手薩克洛盧碰頭，176公分的黃筱雯有身高優勢，擅長長距離打法，比賽若吞敗，則拿下銅牌，如果順利搶勝，則可晉級金牌戰，替台灣再推進奧運拳擊史上最佳成績。

截至8月3日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下2金、4銀、4銅，共10面獎牌，總獎牌數首度來至雙位數，為中華隊歷屆奧運新高紀錄。

4日中華隊計有：拳擊女子51公斤量級4強準決賽、男子標槍資格賽、男子110公尺跨欄半決賽、高爾夫女子組第1輪、男子舉重109公斤決賽等比賽。

其中女子拳擊好手黃筱雯4日下午1時，將在51公斤量級4強準決賽與土耳其好手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu）碰頭，176公分的黃筱雯有身高優勢，擅長長距離打法；比賽若吞敗，則拿下銅牌，如果順利搶勝，則可晉級金牌戰，替台灣再推進奧運拳擊史上最佳成績。

4日台灣在田徑項目的選手很可惜都沒有晉級。

其中「台灣欄神」陳奎儒3日在男子110公尺跨欄預賽，跑出13秒53，為個人本季最佳，分組排名第5、擇優晉級準決賽，為繼1984年洛杉磯奧運吳清錦後台灣第一人。《聯合新聞網》報導，陳奎儒今天在110公尺跨欄準決賽亮相，跑出13秒57的成績，分組排名第6，未能晉級決賽，但他已是近37年跑進準決賽的台灣選手，仍是相當難得的紀錄。

此次奧運也被評估有奪牌希望的「黃金右臂」鄭兆村，4日也在標槍資格賽登場，鄭兆村在2017年台北世大運擲出91公尺36、拿下金牌，也成為亞洲男子標槍紀錄保持人。 鄭兆村資格賽被分在B組，另一名台灣標槍好手黃士峰，個人最佳成績為86公尺64、被分在A組，資格賽取12人晉級決賽。

《中央社》報導，男子標槍資格賽共分成2組，只要擲出83公尺50就能直接晉級，若達標人數不足，則取12人最佳成績，而黃士峰與鄭兆村都未能擲破80公尺以上，也未能取得決賽門票。

《中央社》報導，鄭兆村在運男子標槍資格賽，擲出71公尺20名列分組15、無緣決賽，賽後他滿臉失望地說：「我還是邁不過資格賽這一關。」

《中央社》報導，黃士峰則是在男子標槍資格賽，僅擲出77公尺16，名列分組14、無緣晉級。雖然今年黃士峰的成績，優於上屆里約奧運的74公尺33，但他搖搖頭說：「很差吧，對這成績我非常失望。」

《ETtoday》報導，本屆東京奧運中華舉重隊一共拿下5張門票，代表出戰男子109公斤以上量級的謝昀庭是唯一的男生代表，4日中午12時50分將與身材比自己大得多的歐美選手們對抗，為了增加力量，他在賽前不斷增重，這趟也是他的圓夢之旅，目標是舉進前8名。

以下整理今日賽程與台灣選手的賽事重點與成績：

0804-2020東京奧運台灣選手每日賽程與結果戰績-高爾夫標槍跨欄拳擊

各國獎牌榜

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Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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