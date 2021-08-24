奧運場上播「抗日歌曲」就覺得開心，中國網友的反應格外小肚雞腸

對於早已把體育政治化的中國來說，東京奧運會上的一舉一動都可以帶上有色眼鏡處理。

實際上，東京奧運會開始前，中國國內突然開始有流言稱日本向公海排放核廢水的消息，這個消息引起中國網友的反感，再加上日本品牌優衣庫此前公然抵制新疆棉花，所以在這個階段，中國人的仇日情結又升到一個高潮。

在這樣的情況下，當男女混合乒乓球比賽中，日本選手伊藤美誠和水谷隼險勝來自中國的許昕、劉詩雯，更加引起中國人對於日本的厭惡。在中國人眼裡，輸給日本選手簡直是恥辱，甚至有網友說：乒乓比賽沒有獲得第一名，都叫做輸了。輸給日本人簡直是忍無可忍。

很多中國人認為日本選手的勝利非常不光彩，目前，中國的網絡上很多視頻「揭露」日本選手賽時犯規，例如觸碰球桌或吹氣，而裁判卻未叫停或扣分。日本著名桌球選手福原愛，為獲得金牌的兩位日本選手送上祝福，也遭到中國網友炮轟。

在奧運會前幾天，日本取得金牌數目暫時領先於中國，一時間，中國網友完全忘記在武漢疫情肆虐初期日本第一時間捐贈了大量物資的友誼，甚至回過頭去貶低日方的好意，稱所謂的「山川異域，風月同天」都是騙人的。同時，中國網絡上開始一種奇怪的遊戲：轉發下列圖片，祝日本在接下來的比賽中一個獎牌都得不到。這種無聊的遊戲，卻吸引了很多中國網民參與。

中國人沒有競技精神並不是新聞，羽球比賽中，中國選手陳清晨髒話不斷，語氣之粗俗，讓聽得懂中文的台灣和香港人大為震驚。在比賽結束後，陳清晨在微博發文解釋說，在賽時大喊只是給自己打氣的方式，發音有些類似髒話，但自己並沒有這個意思。而中國網友卻隱晦地說：「沒關係，我們都懂」。

在中國媒體的報導中，對於陳清晨的髒話行為，一致讚不絕口，網友讚她「起最文藝的名字，講最優美的中文。」

陳清晨和搭檔最終不敵印尼選手，斬獲銀牌。她後來在微博上發長文說「對不起國家」，立刻把一次體育競技，又添上幾分曖昧的政治色彩。奧運會的立場應該是政治中立色彩，選手雖然以國籍分組，但比賽結果依舊是代表個人能力，並不對其母國有任何影響。陳清晨這句「對不起國家」，令中國網友非常受用，因為中國人普遍認為，在奧運會上贏了，也是一種展現國力的機會。

中國體操選手唐茜靖在本屆奧運會預備的配樂是電視劇《紅高粱》的主題曲《九兒》，《紅高粱》原著是中國莫貝爾文學獎得主莫言先生創作的小說，內容是關於二戰期間，淳樸的中國鄉民抵禦日本侵略的故事，女主人公九兒更是為此犧牲，以她命名的主題曲《九兒》被中國人認為是「抗日」歌曲。

在日本東京舉辦的奧運會上，選擇這樣的一首配樂，一定不是偶然，甚至還可以應為涉嫌歧視而被取消進入決賽的機會。當奧運會的裁判組將事情原委上報給奧委會，經過奧委會和日本組委會的商量後，日方尊重選手原本的選曲，並且承認日本作為曾經的戰敗國，並且坦蕩接受這個事實。

而中國網友的反應顯得格外小肚雞腸，網絡上流傳著很多唐茜靖的視頻剪輯，都以《九兒》為背景音樂，同時，很多人留言說：當抗日歌曲在東京奏響，這是東京奧運會最解氣的時刻。中國網友口中的解氣，不外乎就是日本選手幾次贏過了中國運動員。

中國人不僅對贏過中國選手的他國運動員都充滿敵意，而且對於表現不理想的他國運動員也不友善。因為中國的跳水隊伍一向表現優異，所以中國網友也會收集其他運動員跳水失誤的視頻合集，以此為搞笑，並以此襯托中國跳水運動員的實力。

實際上，奧運會雖然是體育競技活動，但其核心並非贏得比賽、取得金牌，而是戰勝自己，戰勝環境。

21年前，赤道幾內亞選手姆薩巴尼（Eric Moussambani）游出奧運會上最差成績，但是他本人的故事讓人十分動容。他生活在十分落後的非洲國家，2000年奧運會為了鼓勵更多國家參賽，所以向體育設施落後的國家降低參賽標準。

在比賽前，姆薩巴尼甚至連屬於自己的泳褲和泳鏡都沒有，可想而知他從來沒有過正規的訓練。到了賽場，他才發現實際賽場和自己家鄉落後的環境完全不一樣，他一直以50公尺來練習，但是真正比賽時他卻參加100公尺自由泳項目。在比賽過程中，幾乎體力不支要暈倒，他卻憑著驚人的毅力，堅持到終點。他和冠軍的速度差很多，但沒有人會認為他不值得敬佩！

本次奧運會的故事中，還有很多動人的瞬間。中國只報導伊藤美誠戰勝了中國選手劉詩雯，卻不說她們之前一同練習，伊藤美誠為劉詩雯帶來一個日本特色飯糰，二人在球桌上是對手，在私底下可以是朋友。中國游泳隊選手張雨霏在結束後，在旁邊等日本選手池江璃花子，並且二人一同擁抱。池江璃花子因為身患白血病，經歷了很痛苦的治病和康復過程，此次她能夠重返奧運賽場，堪比神蹟。作為老對手的張雨霏給她的擁抱，是鼓勵也是友誼。

中國應該反省之前對於奧運新聞的報導形式，不要過於注重獎牌數目，而是更加有風度地展現體育精神。中國一直將「大國風範」掛在嘴邊，然而就本次奧運會的表現來看，實在是上不得檯面。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航