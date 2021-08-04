印尼美國啟動戰略對話，承諾捍衛南海航行自由、促進雙邊關係

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）自1日起拜訪美國五天，3日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。布林肯宣布，與印尼展開戰略對話。華府表示，兩國承諾針對各項議題共同努力，包括捍衛船隻在南海海域的航行自由。

《路透社》報導，美國國務院表示，布林肯與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在華盛頓面會，兩人也承諾共同努力對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）和氣候危機，並促進雙邊貿易及經濟關係。

中國在亞洲的影響力日益增長之際，華府將東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）視為其與中國對抗的關鍵夥伴，而印尼是東協十國當中最大的國家和經濟體。

美印兩國早在2015年就已同意建立戰略夥伴關係（strategic partnership），站在勒特諾身邊的布林肯向媒體表示，戰略對話如今真正啟動，「印尼是美國重要的民主夥伴，我們在許多不同面向相互合作。」布林肯也指出，華府感謝印尼在東協強而有力的發聲。

勒特諾則告訴布林肯說，美國與印尼強健的夥伴關係，會是「美方在這個區域增進參與的有利條件」。勒特諾表示，美國是東協落實印太展望（Indo-Pacific outlook）的重要夥伴之一，「我個人和印尼政府，都希望能與美國促進雙邊關係，從健康到永續發展目標（SDGs）、從教育到經濟，以及其他方面。」

美國國務院新聞稿指出，本次會晤標誌著美印雙方自2015年建立戰略夥伴關係以來，第一次進行戰略對話。美-印戰略夥伴關係建立在共同信念基礎，即透過創新與依據規則建立的印太國際秩序，促進民主與經濟。會中，雙方承諾捍衛南海航行自由，並持續在網路安全方面合作，避免網路犯罪。

《南華早報》報導，印尼與美國8月1日到14日將在蘇門答臘、蘇拉威西與加里曼丹島舉行為期兩週的聯合軍事演習嘉魯達之盾（Garuda Shield），該演習自2009年起每年舉行，本次將有約4500名官兵參與，為歷來規模最大的一次。

嘉魯達之盾軍演起始日，也是勒特諾為期五天美國行的第一天，除了布林肯的會議，勒特諾也與美國國家安全委員會印太政策協調員庫爾特·坎貝爾 (Kurt M. Campbell)、美國國家安全顧問傑克·蘇利文 (Jake Sullivan）以及伊利諾州聯邦參議員譚美·達克沃絲 （Tammy Duckworth）會面。

專注於印太海事政治議題的獨立研究組織Verve Research創辦人娜塔莉（Natalie Sambhi）指出，「近些年，參與（軍演）人數持續增加。不過我想值得注意的是，本次是最大規模的軍演，發生在Covid-19期間，那代表有很多困難和風險需要克服。」娜塔莉指出，勒特諾的拜訪也暗含雅加達與華盛頓正在尋求建立軍事以外雙邊關係的意味。

蘇利文指出，華府會再提供3000萬美金（約8億3300萬新台幣）與800萬劑莫德納（Moderna）疫苗協助印尼抗疫。白宮聲明指出，「他們（勒特諾與蘇利文）也討論國防部捐贈（個人防護裝備）給印尼軍隊，作為接下來嘉魯達之盾演習為防疫分配給平民醫療系統的一部分。娜塔莉分析，「這是拜登政府為了增進與印尼關係所作的所有努力當中的一部分，尤其現在印尼真的迫切需要醫療前線的支援。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印尼總統佐科威

印尼「不結盟」路線

《南華早報》報導，聯合軍演和外交部長的拜訪行程，是中美兩個強權在東南亞地區競逐之下，各國憂心被迫選邊站，而試圖維持平衡的手段。當印尼和美國發展更強健的軍事關係，同時也有清楚的外交政略，即是建立在國家利益上，同時也追求和中國維持良好的經濟關係。去年（2020），印尼最大的貿易夥伴和第二大投資國即是中國。

美國智庫蘭德公司 (RAND Corporation）資深軍事分析家德瑞克（Derek Grossman）指出，「北京預期雅加達會維持平衡。不過，如果美國印尼在軍事關係上發展新的形式，北京將會重估印尼『不結盟』的立場。」

印尼不是南海的主權聲索國，不過也和中國曾在南海發生護漁爭議。中國自行劃設的「九段線」範圍，宣稱其南海主權範圍，與印尼婆羅洲西北納土納群島旁專屬經濟海域（ EEZ ）重疊。中國漁船多次在該海域捕魚，引發兩國緊張。

《紐約時報》報導，數十年來，印尼的官方政策一直是不介入南海和中國有關的任何領土爭議，這和鄰國汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南的態度都不同。然而，2016年印尼和中國在印尼北納土納群島專屬經濟海域內，發生三次海上衝突。衝突過後，中國外交部發表聲明，首次宣布有爭議的九段線包括印尼專屬經濟區內的傳統漁場。

對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在納土納群島附近的一艘軍艦上主持一次內閣會議，分析人士認為此舉是為了向北京表明決心，此外，印尼也將有這片爭議部分水域命名為北納土納海（North Natuna Sea）表達立場。佐科威自2014年10月上台以來的治國重點，就包括把印尼變成海上大國，也曾在接受媒體採訪時表明中國的九段線在國際法上沒有依據。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒