【萬華抗疫】那些彷彿電影中的生離死別場景，竟然就發生在青山里

文：一枝梅

「吐血發燒、確診、派車接她⋯⋯」密密麻麻的手抄紀錄簿，詳細記載了自本土疫情爆發以來，青山里里長李昭成協助共計近百例確診個案的詳細資料。位在台北市萬華區的青山里，是茶室主要分布的所在地，也就是5月中旬，指揮官陳時中委婉道出「人與人的連結」的疫情熱區，是受到疫情影響最嚴峻的區域。

2個月過去，全台降到二級警戒，青山里逐漸恢復平靜的日子，但這短短的60天，已經在里長李昭成心中，刻下難以抹滅的回憶，他語重心長的說：「萬華這段歷史，不能讓它遺忘。」

疫情迅速蔓延，求救電話響不停

在萬華出生長大，為街坊鄰居服務逾14年，茶室疫情爆發之初，李昭成回憶，他幾乎每天都接到好幾通求救電話，確診病患焦慮地哭訴，「怎麼打都打不進去（1922及衛生局電話）…快喘不過氣，在家裡很痛苦…」，內心的恐懼在蔓延，確診者害怕被世人所遺忘，把李昭成當成救命的稻草，緊緊抓著不放。

李昭成一邊安撫對方的情緒，一邊拿紙筆抄下資料，但疫情爆發的當下實在太突然，還來不及將手抄紀錄，彙整到電腦做成表格，案件又一窩蜂、一窩蜂地來，他跟自己說，當前最大任務，就是即刻把所知狀況到處通報陳情，「講真的，那時候只能找林昶佐、吳沛憶幫忙調動救護車、急難救助。」

李昭成忍不住說，5月中旬到6月初那陣子，台北市彷彿群龍無首，各區里長團結反映後，衛生局才開始建立SOP通報制度，安排確診者搭乘防疫巴士送集中檢疫所，但每天承接那些負面情緒，李昭成看到有些人上了巴士卻沒回來，好像是上了靈魂擺渡船，心裡又是一陣酸楚。

風雨中同行，萬華人互助自救

「對不起對不起，我下次不會了，我下次會改進，讓我回家好不好？」6月2日，有名高齡91歲的老爺爺確診不幸身亡，他生前十分自責，認為自己是壞人，去了龍山寺拜拜，才害全家都要隔離，有名醫護人員記載了這個令人揪心的故事，登上各大媒體版面，李昭成說，其實還有一段「送醫插曲」沒有提到。

李昭成起初得知這老爺爺有在咳嗽，好心相勸要他趕緊去篩檢，爺爺心想去篩一篩也好，沒想到當天就快篩出陽性，被安排坐救護車前往集中檢疫所，老爺爺的家屬接獲消息後很緊張，同時心裡也有數、做了最壞的打算，致電李昭成請託，讓被隔離的家人能在安全距離向爸爸喊話，「遠遠可以看見，送上車的那瞬間就好了」。

李昭成隨即聯繫林昶佐，請他幫忙協調，讓救護車在和平醫院轉送三總時，稍微放慢擔架速度，兒子便在安全距離外喊了一句「爸爸加油，我們都在這裡，去看一下醫生就好了！」而這一面，真的是最後一面。

目睹整段過程，李昭成的心臟瞬間被重擊了一下，那幕只有在電影中的道別場景，竟然就發生在青山里，「沒想到有一天，我們要處理到這種難分難捨的生離死別⋯⋯」，李昭成感慨的說。

作者提供 台北市萬華區青山里里長李昭成。

前幾天，李昭成遇見一名痊癒的里民，他先是表明身上已經沒有了病毒，再緊緊抱住李昭成，激動地感謝里長、立委的傾力幫忙，讓他有勇氣面對染疫療程，李昭成拍了拍他的肩膀，請他好好保重身體，堅強地走下去。

風雨同行確診里民，這一仗，李昭成搭肩萬華一起走過寒冬，而這段時間萬華人彼此互助自救，也是希望不再被用異樣的眼光看待。撕下標籤，重振艋舺尊嚴，李昭成希望邀請更多朋友，一起再回到這裡，感受萬華獨有的溫暖人情味，讓重生的萬華「萬年均能繁華」。

延伸閱讀

責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航