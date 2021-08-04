顏寬恆辭國民黨副秘書長回歸地方：遠離黨主席選舉風暴圈，備戰陳柏惟罷免與立委補選

國民黨副秘書長顏寬恒今（4）日早上在臉書上宣布辭職，表示在黨主席改選前夕，他決定歸還黨職，把全部心力放回故鄉。江啟臣則表示感謝與支持；由於前新北市長朱立倫本週宣布參選主席，點燃黨主席選舉戰火，此舉引發議論，另外顏寬恆所說的「故鄉」，也將在10月底面臨立委陳柏惟的罷免選戰，顏寬恆是否要回到地方力拼罷免以及準備立委補選，各界都十分關注。

曾表態全力支持江啟臣，顏寬恆離開是為了「鄉親」

顏寬恒表示，一年以前，在江啟臣的號召下，他說過會義不容辭貢獻一己之力，擔任黨的副秘書長，並稱「曾和英雄並肩作戰過」，他感謝江啟臣和所有同袍的謬愛，但這段時間，地方遭遇缺水、跳電、經濟下滑，疫苗不足的困境，這一切都讓他感同身受，自己也同樣還在疫苗系統中排隊，從小到大喜歡的小店也一間間收攤，故鄉有越來越多的人需要待用餐，這場仗需要他全心全力參與。

他並強調，「這場仗是自己的戰爭」，要跟鄉親一起並肩度過難關，自己的鄉親自己幫，自己的故鄉自己救，鄉親既然需要他，他就該回應鄉親。

對此，江啟臣也透過臉書回應表示，2020年大選的挫敗，是國民黨最低潮的黑暗時刻，他立委雖然順利連任，卻毫無欣喜之情，因為除了總統敗選以外，他的好兄弟顏寬恒卻惜敗，未能順利連任，他感到空前的壓力與孤獨，似乎國民黨未來存續的擔子都壓在中生代的身上了。

江啟臣表示，後來他當選國民黨主席，這是黨最困難的時候，民調也只有12%，但在他邀請顏寬恒擔任黨職時，顏說「中生代要團結，義不容辭」，二話不說就答應；今年2月時，他宣布競選連任，顏寬恒也幾乎是第一個跳出來支持他的決定，所以當顏寬恒下定決心回歸地方經營時，他也二話不說一口答應，因為他知道，顏寬恒要為故鄉做更多重要的事了。

他說，可以體會顏寬恒的感受有多麼深，體會到要找回故鄉的幸福與光榮感，這場仗需要全心全力的參與。顏寬恒不好戰，但絕不畏戰，要回應鄉親的期盼，也是大家對顏寬恒的期盼。

江啟臣表示，只有一點他和顏寬恒想法不同，「寬恒，這不是你自己的戰爭，你不孤單。我們所有人都挺你到底，找回鄉親的幸福，故鄉的光榮」。

離開時機敏感，是跳船還是為了補選？

在前新北市長朱立倫宣布參選主席，點燃黨主席選舉戰火之際，顏寬恒請辭黨副秘書長，引發各界解讀。今年2月，江啟臣宣布投入黨主席選舉，當時顏寬恒就曾表示，江啟臣上任後進行制度改革，調整黨的體質，更重要的是走入基層，與民眾站在一起；他很佩服江啟臣的決心，將全力支持江啟臣。

按照國民黨黨主席的選舉時程規劃，江啟臣為了選務中立，預計會在8月中領表登記後，向黨中央請假，屆時將由秘書長李乾龍暫代職務，身為副秘書長的顏寬恆選擇在此時，提前離開黨中央而非留下來協助黨務運作和國民黨的重點任務公投推動，也被外界視為有「跳船」的意味。

Photo Credit: 中央社 前新北市長朱立倫去年9月到台中，顏寬恆帶他品嚐在地美食。

對此，顏寬恒澄清，在這時間點宣布確實很敏感，但他仍然是以地方鄉親為出發點；對於即將開打的黨主席選戰，他表示江啟臣一直是好前輩、好戰友更是好朋友；台灣一定要有更強而有力的在野黨監督政府，仍會繼續支持江啟臣。

他也表示，有選舉就有競爭，但黨內要的是良性競爭，競爭後要快速整隊出發，因為國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結才能得到人民的認同；他也舉例蔡英文與賴清德當時的總統初選，「哪次的攻擊不是刀刀見骨，但民進黨就是有辦法盡釋前嫌繼續合作」。

Photo Credit: 中央社 顏寬恆出席江啟臣新書發表會

不過顏寬恆此時離開，更有可能的則是離開即將「開戰」的黨中央，回到台中地方為自己的未來做準備，因為陳柏惟的罷免投票將在10月底舉行；按照選區人數估算，罷免立委陳柏惟的同意票門檻預估需要7萬4000票，當初陳柏惟則是以11萬2839票當選立委，顏寬恆則拿下10萬7766票，假如顏寬恆能動員顏家的地方勢力和支持者人脈來促成罷免案通過，在台中國民黨並未有其他更有政治能量的人選下，自己有可能在立委補選選戰，重新奪回過去屬於顏家的台中第二選區。

延伸閱讀：

核稿編輯：