尼加拉瓜7名總統候選人被捕，總統奧蒂嘉無視國際制裁，諷反對聲浪「很多野狗汪汪叫」

編譯：王國仲

尼加拉瓜在野黨公民自由聯盟（The Citizens for Liberty），日前提名前游擊隊指揮官索巴瓦羅（Oscar Sobalvarro）與選美皇后奎薩達（Berenice Quezada）角逐總統／副總統，挑戰現任元首奧蒂嘉（Daniel Ortega）。

現年68歲的索巴瓦羅對自己獲得提名有些意外，但表示會接下受壓迫者的重擔：「這個國家早已經歷太多的紛擾與壓迫，尼加拉瓜人民有權過上平靜的日子。」他亦坦承擔任總統候選人並不輕鬆，或許還伴隨風險。

索巴瓦羅的擔憂其來有自——在他們宣布參選之前，已有至少七位反對派候選人，因為叛國等真偽難辨的罪狀遭到起訴、入監服刑；被外界普遍認為暗助奧蒂嘉的選舉委員會，先前更直接禁止其中兩個在野政黨提名候選人。

改革失當、對民眾實施鐵腕鎮壓，「前」民族英雄漸失民心

在位已將近15年的奧蒂嘉，曾是尼加拉瓜的民族英雄。他在1979年率領桑定人民解放陣線（Sandinista National Liberation Front），推翻獨裁長達43年的蘇慕薩（Somoza）家族，並於1985年成為革命後首位民選總統。

儘管1990年競選連任失敗，他在2007年回鍋、勝選後，就一直擔任總統至今。毫不意外地，現年75歲的奧蒂嘉再次出馬尋求第四度連任，副總統人選則是他的夫人穆麗優（Rosarillo Murillo）。

縱使奧蒂嘉皆能在大選中取得多數支持（如2016年最近一次選舉得票率高達72％），他在2018年實施的社會福利改革（提高所得稅並降低退休金）卻引發部分民眾不滿，決定上街表達訴求。

原先零星的抗議行動，在示威民眾與總統支持者爆發流血衝突、警方執法過當造成多人重傷、死亡的影片在社群網站流傳後快速升級。更糟糕的是，儘管奧蒂嘉撤回改革政策，他卻稱暴動民眾造成數名員警死亡、並出示土製迫擊砲、炸藥為證，將抗議行動定調為「境外勢力介入的組織性政變」。

奧蒂嘉進一步指責抗議者「殺害、凌遲並綁架數百位無辜民眾，破壞尼加拉瓜的平靜日常」，表示政府有義務捍衛國家安全與和平，允許鎮壓部隊派出狙擊手，甚至向抗議群眾使用實彈。雖然官方並未公布確切數字，人權團體與國際觀察組織推測，衝突至少導致300人死亡、數千人受傷。

過激的鎮壓手段，使人民的怒火越發不可收拾。群眾的訴求從一開始的撤回稅改，迅速轉變為要求民主改革、總統下台，甚至連過去與奧蒂嘉關係一向友好的商界，也有不少人轉投抗議行列。相關示威陳抗、暴力衝突不斷延燒，直至今日都還未能平息。

2018年抗議奧蒂嘉的尼加拉瓜民眾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

對國際制裁、輿論譴責不屑一顧，昔日戰友指奧蒂嘉已步上獨裁之路

2021年8月2日，歐盟正式對穆麗優與七名尼加拉瓜高階官員祭出制裁，譴責他們侵犯人權且破壞法治與民主。本次制裁，象徵歐盟27個成員國將共同運用一切手段，尋求民主、和平，且經共識的方法，來化解尼加拉瓜的政治危機。在歐盟實施制裁之前，穆麗優等十餘名尼加拉瓜政要皆早已被美國列入制裁名單。

歐盟發布聲明指出，多達七位總統候選人遭到拘捕，遺憾地呈現了尼加拉瓜國內政治壓力的嚴峻程度，並為即將到來的選舉蒙上一層陰影：「近幾個月來，尼加拉瓜政治局勢進一步惡化——司法系統為當權者所用，任意除名反對黨、禁止其參選，已對尼加拉瓜人民的參政權造成嚴重侵害。」

制裁內容包括凍結在歐資產、禁止入境、歐盟企業或個人也不得與受制裁者進行貿易。制裁手段皆針對個人，避免對尼加拉瓜人民或社會、經濟造成額外傷害。在禁令發布後，遭歐盟制裁的尼加拉瓜籍人士已多達14位。

除國際組織外，觀察家、甚至一同參與革命的夥伴，都對奧蒂嘉的所作所為大為失望。國際筆會尼加拉瓜分會（PEN Nicaragua）前會長，曾和奧蒂嘉在革命期間並肩作戰的貝利（Gioconda Belli）便在《紐約時報》撰文，批評奧蒂嘉粉碎了尼加拉瓜人民的夢想：

「曾經是人民希望、改革象徵的奧蒂嘉，現在自己也成了暴君，和第一夫人用鐵腕統治這個國家。隨著選舉逼近，他們只關心自己會不會失去權力，並無所不用其極地打壓異己……身為詩人、作家的我，在批評奧蒂嘉後，也因叛國罪遭到審判、流亡國外。他的下一個目標會是誰？」

半島電視台駐拉美記者紐曼（Lucia Newman）亦指出：「許多尼加拉瓜民眾已經對選舉不抱期待。他們深知理想的候選人根本無法登上選舉名單，有力的反對者不是被關就是流亡國外。」

儘管飽受國際輿論批評，奧蒂嘉在尼加拉瓜仍保有相當支持度。舉例而言，在政黨提名期間，他便獲得桑定人民解放陣線全國28個分部、2932位黨代表的全票支持。或許是肇因於此，奧蒂嘉對各界譴責顯得不屑一顧。

至今，他仍堅稱這些鎮壓與逮捕行動是「避免有心人士發動政變」，更在造勢活動時用「狗吠」來形容反對聲浪：「尼加拉瓜同胞們，最近有很多野狗在汪汪叫個不停。牠們吠叫的原因，正是因為我們不斷前行。別誤會了……野蠻的資本主義不可能在尼加拉瓜出頭。」

總統大選將在11月7日舉行。在過去兩個月間，尼加拉瓜警方與執法單位已逮捕至少20位異議人士。他們多在鎮壓行動中遭到逮捕、關押地點不明，無法與外界或律師聯絡。

無論索巴瓦羅和奎薩達能否在選舉前保持自由身，觀察家憂心政府的高壓統治、再加上民眾對政治的失望，將使本次總統大選徒具形式、缺乏代表性。紐曼表示：「反對黨派有項艱鉅的任務：說服民眾出門投票，而不只是在家裡徒呼負負。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航