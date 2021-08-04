【音樂】第32屆傳藝金曲獎入圍名單：特別獎得主為廖乾元、廖瓊枝，首設「最佳導演獎」鼓勵幕後創作者

由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦的第32屆傳藝金曲獎，於昨（3）日揭曉入圍名單，「出版類」入圍最多獎項的專輯為「《䪩》－無設限的詩歌紀行」，共獲6項大獎提名；「戲曲表演類」最多提名則由《雨中戲台》、《光華之君》、《昭君・丹青怨》3部作品並列，皆同樣獲得6項大獎提名。

「傳藝金曲獎」旨在活絡台灣傳統暨藝術有聲出版事業及戲曲表演藝術生態，並獎勵相關從業人員及團體，今（2021）年邁入第32屆，本屆以「轉生」為題，不只是表演創作者捧著技藝、來回頓挫的糾結，抑或是被時代潮流推著跨過的疆界，而是傳統藝術不甘受制於命運，在困境中活出自我的舞台本能。盼望藉此主題再次表明——傳統不會因為轉變而失去自己，而是一種與生俱來的生之所需。

去（2020）年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）諸多演出、音樂出版等計畫皆推遲至2020年下半年至2021年年初舉行，有鑑於此，根據文化部新聞稿指出，國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示：「因應藝文產業實際狀況與需求，今年傳藝特別將第32屆傳藝金曲獎整體參賽及報名收件期間整整延長兩個月，以免有遺珠之憾。」

陳悅宜｜Photo Credit: 文化部提供

而今年最後總計共有91組入圍者及43件精彩作品入圍，將角逐18個獎項；至於備受矚目的特別獎，出版類別是由四海唱片已故創辦人廖乾元、戲曲表演類則由台灣第一苦旦「人間國寶」廖瓊枝獲得。

根據文化部新聞稿指出，廖先生與周藍萍合作，開台灣原創國語流行歌曲製作之先河。經營有成後，不計盈虧製作國樂、西樂、合唱、藝術歌曲等唱片，不但保存了20世紀後半如許常惠、馬思聰、李抱忱、黃友棣等華人音樂家的重要創作，也記錄了梁在平、王正平、中廣國樂團等個人或團體的珍貴演出。此外，更推動建立公播收費與版稅支付制度，對台灣音樂產業貢獻卓著。

廖乾元｜Photo Credit: 文化部提供

歌仔戲人間國寶廖瓊枝，則從事歌仔戲表演藝術超過七十餘載，親身參與並見證台灣歌仔戲各發展時期之重要演出形式，包括賣藥團、內台歌仔戲、廣播歌仔戲、外台歌仔戲、電視歌仔戲等。其身段細膩優美，唱腔傳神感人，被譽為台灣第一苦旦，以及東方最美詠嘆調。

她自1980年代起，錄製歌仔戲史上第一套唱腔錄音，並製作台灣第一套「台灣傳統歌仔戲藝術薪傳計畫身段教材」，數十年來，致力於校園與社會推動歌仔戲薪傳，培養了大批專業人才及業餘愛好者，可說是推動台灣歌仔戲精緻化及教學體系化之重要先驅。

廖瓊枝｜Photo Credit: 中央社

然而，今年傳藝金曲獎順應時代潮流，於出版類別中首度開放數位發行及實體發行之黑膠唱片、母帶級USB等載體報名參賽，此舉為了鼓勵音樂多元模式出版發行，同時也達到擴大報名參賽者的作用，據文化部統計，出版類共有702件作品報名，不過最終僅有60件作品入圍。

出版類入圍最多獎項的專輯是「《䪩》－無設限的詩歌紀行」，總計同時入圍了最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎、最佳演唱獎、最佳作曲獎、最佳作詞獎等6項大獎。

除了出版類別的創舉之外，戲曲表演類的個人獎項也有所突破，今年新增「最佳導演獎」，這也是繼第30屆傳藝金曲獎增設「最佳劇本獎」及「最佳音樂設計獎」之後，再度將鼓勵對象從演員延伸至幕後工作者。

本屆首度增設的最佳導演獎，共入圍五位導演，分別是《昭君・丹青怨》的王友輝、劉冠良；《雨中戲台》的王榮裕；《杜子春》的伍姍姍；《My Puppet My Life 轉身遇見我自己》的鄭嘉音；《光華之君》的戴君芳。

而春美歌劇團與金枝演社共同製作演出的《雨中戲台》、唐美雲歌仔戲團的《光華之君》、薪傳歌仔戲劇團的《昭君・丹青怨》，三部作品皆囊括戲曲表演類全數6大獎項入圍提名，包含最佳團體演出、導演、編劇、音樂設計、演員、新秀獎並列成為本屆入圍提名大贏家。

最後，文化部次長李連權在公布入圍記者會上表示，在此疫情嚴峻的時刻，藝文工作者雖面臨嚴重的衝擊，仍然創作不墜，持續推出多元作品呈現給國人，並積極參與傳統藝術界的盛事，傳達藝術的正能量與生命力；也感謝國立傳藝中心及本屆傳藝金曲獎評審團的付出，雖然疫情使得籌備及評審過程更加繁複，但仍克服所有困難，讓活動順利進行，繼續提供傳統藝術界一個優質的發聲舞台。

李連權｜Photo Credit: 文化部提供

第32屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點於台灣戲曲中心大表演廳舉行，屆時將透過中視新聞台，以及傳藝金曲獎臉書粉專、Youtube同步直播。

詳情請點「傳藝金曲獎」官方網站或粉絲專頁。

第32屆傳藝金曲獎完整入圍名單

出版類──專輯獎

最佳傳統音樂專輯獎入圍

西拉雅在唱歌／禾廣娛樂股份有限公司

桃園四季／財團法人桃園市文化基金會

淬煉──瞿春泉創作精選／繆斯藝術文化有限公司

絲竹雅韻／財團法人桃園市文化基金會

傳──老歌仔韻・承──本土的根／李靜芳歌仔戲團

最佳藝術音樂專輯獎入圍

《䪩》－無設限的詩歌紀行／台北室內合唱團

木色 III──愛的禮讚／木樓合唱團

交響臺北 II／臺北市立交響樂團

印象・法國／巴洛克獨奏家樂團

非洲狂想 African Rhapsody／莎栗創意有限公司

最佳跨界音樂專輯獎入圍

行樂千山／當道音樂文創有限公司

兒路概念音樂專輯／兒路創作藝術工寮

沿海憶像──臺九線詩篇／好有感覺音樂事業有限公司

逆時針三分鐘 3 Minute Reminiscence／好有感覺音樂事業有限公司

遊唱動物園／風潮音樂國際股份有限公司

最佳宗教音樂專輯獎入圍

光明真言／原動力文化發展事業有限公司

更新／財團法人台北市基督教救世傳播協會

決戰生死／財團法人夢蓮花文化藝術基金會

猿聲猿音／滾石國際音樂股份有限公司

賞賜／斐亞文化藝術股份有限公司

最佳傳統表演藝術影音出版獎入圍

一夜新娘一世妻／榮興工作坊

紅塵觀音・夜琴郎／尚和歌仔戲劇團

陣頭傳奇／長德有線電視股份有限公司

驚嘆樂舞──2020 臺灣原住民樂舞饗宴／財團法人東元科技文教基金會

出版類──個人獎

最佳作曲獎入圍

Edgar L・ Macapili（萬益嘉）／Darang tu Ina Nay yan 走向母親的國度／西拉雅在唱歌

林京美／《謐》給弦樂團／寂靜之聲

潘皇龍／夢遊女／《䪩》－無設限的詩歌紀行

賴德和／鄉音 III／交響臺北 II

瞿春泉／絕谷探道 二胡協奏曲／淬煉──瞿春泉創作精選

最佳作詞獎入圍

Edgar L・ Macapili（萬益嘉）／Darang tu Ina Nay yan 走向母親的國度／西拉雅在唱歌

Uma Talavan（萬淑娟）／來行這條路／西拉雅在唱歌

李陳福／就這樣開始了／木色III──愛的禮讚

陳黎／夢遊女／《䪩》－無設限的詩歌紀行

鄭智仁／阿爸的風吹／極深的疼 極媠的情

最佳編曲獎入圍

李哲藝／《一路走過來》臺灣音樂百年風華／來時路

陳昶安／決戰生死／決戰生死

程希智／鑼聲若響／逆時針三分鐘 3 Minute Reminiscence

蕭育霆／搖響平板山歌／沿海憶像──臺九線詩篇

瞿春泉／新編大埔調／絲竹雅韻

最佳專輯製作人獎入圍

東冬・侯溫、亞崴尤奈／兒路概念音樂專輯

林子鈺／桃園四季

陳雲紅／《䪩》－無設限的詩歌紀行

彭書禹、黃湘怡／遊唱動物園

蕭育霆／沿海憶像──臺九線詩篇

最佳演奏獎入圍

范姜毅／桃園四季

桃園市國樂團／桃園四季

黃子嘉／在鋼琴上歌唱

解瑄／NSO 首席之聲 解瑄──小河之歌

臺北市立國樂團／淬煉──瞿春泉創作精選

鄧皓敦／NSO 首席之聲 鄧皓敦──和風

最佳演唱獎入圍

木樓合唱團／木色III──愛的禮讚

台北室內合唱團／《䪩》－無設限的詩歌紀行

李靜芳／傳──老歌仔韻・承──本土的根

拉縴人男聲合唱團／回家

南投縣立民和國中濁岸合唱團／山林裡的歌聲

最佳錄音獎入圍

尤子澤／決戰生死

王昭惠／木色 III──愛的禮讚

楊敏奇／《䪩》－無設限的詩歌紀行

楊敏奇／新美學・樂

饒瑞舜／印象・法國

戲曲表演類

最佳團體演出獎入圍

一夜新娘一世妻／榮興客家採茶劇團

光華之君／唐美雲歌仔戲團

李爾在此／當代傳奇劇場

杜子春／好劇團

雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

最佳編劇獎入圍

吳興國／李爾在此／當代傳奇劇場 周

玉軒／杜子春／好劇團

紀蔚然、劉秀庭／雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

陳健星／光華之君／唐美雲歌仔戲團

蔡欣欣／昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

最佳導演獎入圍

王友輝、劉冠良／昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

王榮裕／雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

伍姍姍／杜子春／好劇團

鄭嘉音／My Puppet My Life 轉身遇見我自己／真快樂掌中劇團

戴君芳／光華之君／唐美雲歌仔戲團

最佳音樂設計獎入圍

李哲藝、陳孟亮／雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

周以謙、陳歆翰、郭珍妤／昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

林金泉／竹韻新音・經典傳承──民權歌劇團 50 週年紀念演出／民權歌劇團

陳歆翰、姬君達、姬易霆／光華之君／唐美雲歌仔戲團

鄭榮興／一夜新娘一世妻／榮興客家採茶劇團

最佳個人表演新秀獎入圍

江亭瑩／昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

林芳儀／光華之君／唐美雲歌仔戲團

孫凱琳／雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

陳思廷／白賊燈猴天借膽／臺北木偶劇團

黃詩雅／楊門女將／國光劇團

謝曉琪（謝文琪）／白蓮花／臺灣豫劇團

最佳演員獎入圍

吳興國／李爾在此／當代傳奇劇場

李家德／呂布試馬／國光劇團

唐美雲／光華之君／唐美雲歌仔戲團

張孟逸／昭君・丹青怨／薪傳歌仔戲劇團

郭春美／雨中戲臺／春美歌劇團、金枝演社劇團

特別獎

出版類：廖乾元

戲曲表演類：廖瓊枝

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺