紐約市要求進入室內場所出示接種證明成全美首例，餐飲業者盼有明確指引避免員工涉險

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在美國因Delta變異株出現復燃跡象，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布將仿效法國、義大利，要求居民上餐館、健身房等室內場所將出示疫苗接種證明，使得紐約市將成為全美首個企圖藉此拉高疫苗接種率的城市。

紐約市長白思豪在記者會上「強烈建議」，所有紐約客在公共室內場合配戴口罩，並強調當前重點是提高疫苗接種率。

通行證範圍涵蓋餐飲、百老匯等娛樂場所，餐飲業者籲政府有明確指引

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）紐約COVID-19疫情復燃之際，市長白思豪3日宣布上餐館、健身房等室內場所將要出示疫苗接種證明。紐約成為全美首座嘗試以疫苗通行證拉高民眾接種意願的城市。

這項仿效法國、義大利的計畫將從16日開始實施，歷經數週過渡期，預定9月13日當週起強制執行。白思豪強調，計畫用意是激勵更多民眾接種COVID-19疫苗。

白思豪在記者會宣布新規定時說：「光顧這些室內場所的唯一方式將是至少打過一劑疫苗。」

在傳染力更強的Delta變異病毒株威脅下，紐約近幾週COVID-19病例激增。根據官方數據，紐約市約三分之二成人已完整接種COVID-19疫苗；部分區域疫苗接種率偏低，令官員與專家憂心不已。

為提高COVID-19疫苗接種率，白思豪上週提供打疫苗就能拿100美元（約新台幣2790元）獎勵，並要求市府員工接種疫苗，否則每週都要接受病毒檢測。他2日未強制要求已接種疫苗者在公共室內場合配戴口罩，理由之一是避免減少民眾接種疫苗的誘因。

依「紐約市之鑰」通行證（Key to NYC Pass）計畫，餐廳、健身房、百老匯等娛樂及表演場所員工及顧客必須出示COVID-19疫苗接種證明，如實體卡片、紐約州「精益求精」數位通行證（Excelsior Pass），病毒檢測陰性證明無效。

民眾上餐館如選擇在室外用餐，不必出示疫苗接種證明。

法國7月也宣布類似措施，民眾光顧室內酒吧、餐廳及健身房須出示COVID-19疫苗接種或病毒檢測陰性證明。這項政策刺激數百萬人預約接種疫苗，但也遭質疑侵犯個人自由，法國多地近期示威不斷。

美國COVID-19疫苗供給無虞，卻面臨疫苗質疑者堅持不打的難題。白思豪強調疫苗是保護民眾與確保經濟復甦的關鍵：「如果你想完整參與我們的社會，你就必須接種疫苗。時候到了。」

美各地政府陸續祭出室內口罩令，紐約市長坦言難以強制執行是原因之一

（中央社）在Delta變異病毒株威脅下，紐約近期COVID-19病例激增，州長古莫（Andrew Cuomo）與市長白思豪2日同聲敦促已接種疫苗的民眾在公共室內場合配戴口罩，並暗示可能頒布口罩令。

全美大規模施打COVID-19疫苗後，春末夏初疫情明顯緩和，但傳染力更強的Delta病毒株近期攪局，曾是疫情重災區的紐約市單日新增病例已達7月初約5倍。民選官員苦思是否再度頒布口罩令，以防疫情進一步惡化。

白思豪在記者會未下達口罩令，僅「強烈建議」所有紐約客在公共室內場合配戴口罩，包括已接種疫苗者，並強調當前重點是提高疫苗接種率。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月建議，已接種疫苗的民眾在多數場合不用再戴口罩，但研究發現已接種疫苗者仍可能傳播Delta病毒株後，CDC上週改口，敦促高度傳染地區所有民眾恢復室內配戴口罩，而紐約市5個行政區均屬高度傳染地區。

古莫在紐約疫情嚴峻時施展鐵腕，如今失去緊急命令賦予他的更多權力，未強制要求紐約客在室內配戴口罩，僅宣布紐約市機場、港口與大眾運輸系統員工如在9月6日勞動節前未接種疫苗，每週需要接受病毒檢測。

美國CDC變更口罩建議前，紐約民眾搭乘大眾交通工具、進入醫院與學校時依規定都需要配戴口罩。

根據官方數據，紐約市COVID-19確診及疑似病例7天移動平均值已逾1200例；這項數據7月初不到250例，1月初高峰則超過6400例。新增住院病例方面，6月初以來保持在20至35例之間，低於1月至2月超過300例的水準。

全美疲於應付Delta病毒株，各地政府紛紛再祭室內口罩令，包括加州洛杉磯郡及華盛頓特區。紐約市暫未跟進，白思豪坦言難以強制執行是原因之一。一般認為，紐約市如擴大防疫限制，企業恐延後讓員工回辦公室，舉辦大型活動也可能引發疑慮，經濟復甦將受打擊。

不過，白思豪與古莫都暗示可能再度頒布口罩令。古莫並說，疫情如持續惡化，他將考慮強制要求學校教師與長期照護機構員工接種疫苗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺