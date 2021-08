以色列油輪遭無人機攻擊釀2死，英美以指控伊朗主謀，恐牽動核協議後續談判

編譯:吳宗宜

以色列油輪遭無人機攻擊,英國召見伊朗大使

一艘由以色列富豪歐佛(Eyal Ofer)旗下的佐迪艾克海運公司(Zodiac Maritime)管理的默瑟街號(Mercer Street)油輪,於7月29日在阿曼外海遇襲,一名英國和一名羅馬尼亞籍船員喪生。該艘船懸掛利比亞國旗、為日本船東所有,由佐迪艾克海運公司營運。

佐迪艾克海運公司30日發出聲明指出,事發之際默瑟街號正行駛在印度洋北部,從坦尚尼亞的港口駛往阿拉伯聯合大公國,船上沒有裝載貨物。

美國軍方稱該油輪疑似是遭到由伊朗操作的無人機攻擊,英國和以色列也指控此次攻擊是伊朗所為,英國海事貿易行動組織(United Kingdom Maritime Trade Operations)將該事件列為「非海盜行為」,並警告該地區的其他船隻保持警惕,該船隻隨後由美國雷根號航空母艦(USS Ronald Reagan)和米切爾號驅逐艦(USS Mitscher)護送至港口。

一名英國安全官員告訴UPI News,機組人員的報告指出聽到了無人機的噪音,隨後是在水中的爆炸和水花四濺的聲音,不久這艘船的無線電失去訊號,待在甲板上引導船隻的一名水手和一名安全護衛則被攻擊擊中。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)稱該襲擊事件「蓄意、針對性且明顯違反國際法」,並表示伊朗相當有可能使用一架或多架無人機對該油輪進行襲擊。「我們認為伊朗必須停止此種攻擊,允許船隻根據國際法自由航行,英國正在與我們的國際夥伴合作,共同應對這種不能被接受的攻擊。」

英國首相強森(Boris Johnson)也聲明,伊朗必須正視其行動的後果:「這顯然是對商業航運的無恥攻擊,令人無法接受,英國已承諾與盟友共同回應該行為。」

8月2日,英國外交部召見伊朗駐英大使巴哈爾萬德(Mohsen Baharvand),由中東及北非事務國務大臣(Minister of State for Middle East and North Africa)柯維立(James Cleverly)與之會談:「我們再度重申,伊朗必須立即停止危害國際和平與安全的行動,必須允許船隻根據國際法自由航行。」

當大使被傳喚嚴正關切時,其通常是與常務次長會晤,這次直接與部長級官員會面,反映了英國強烈的憤怒。

以色列、美國皆指出,伊朗相當有可能就是攻擊主謀

以色列總理班奈特(Naftali Bennett)在內閣會議上升高了這一指控,稱以色列有證據顯示伊朗就是這次襲擊的幕後黑手:「伊朗絕對是主謀,伊朗的殘暴行為不僅對以色列來說是危險的,而且對全球的自由航行和國際貿易利益帶來危險。」並警告「我們知道無論用何種程度的手段,我們會以自己的方式向伊朗傳達訊息。」

以色列外交部長拉皮德(YairLapid)將此次襲擊,歸咎於伊朗恐怖主義(Iranian terrorism),這是伊朗在該地區多年來對以色列有關的商船的騷擾中的第一起致命攻擊事件。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也指,有信心認為是伊朗使用多架無人機進行了這次襲擊:「沒有任何理由可以正當化這次襲擊,這次襲擊是前幾次攻擊和其他好戰行為的延續,這些行動威脅到這條關鍵航道的航行自由、國際航運、商業,以及相關船隻上人員的生命。」並表示,他正在考慮與英國和其他盟國採取下一步行動,以做出適當回應。

8月1日,英國國防參謀長卡特(Nick Carter)與以色列進行磋商,據《Sky News》報導,與此同時,英國政府也同步進行了官員階層的眼鏡蛇(Cobra)緊急會議,表達對該襲擊事件的重視(一般來說除非是發生最嚴重事件,部長不會出席該會議。)

英國外交部表示,自2月伊朗對該地區其他三艘與以色列有關聯的船隻,發生類似攻擊後再次引發爭議,此讓人們擔心區域緊張局勢正在加劇。

伊朗過去曾多次被指控針對海灣地區的油輪進行攻擊,該國與以色列也一直在互相進行報復,雙方互相指責對方攻擊國籍船隻並發動網絡攻擊。伊朗及其民兵盟友,此前曾在襲擊中使用過自殺式無人機,讓這些無人機撞向目標並引爆,不過以色列、英國和美國都還未能拿出具體證據證明這是伊朗所為。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

伊朗嚴正反駁,牽動「伊朗核協議」後續談判

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德(Saeed Khatibzadeh)表示這是毫無根據的指控,「這已經不是第一次,佔領耶路撒冷的猶太復國主義政權,對伊朗伊斯蘭共和國作出如此空洞的指責了,無論這個政權走到哪裡,都伴隨著不穩定、恐怖和暴力。」

伊朗當局在8月2日警告英國、美國和以色列,任何針對無人機襲擊油輪的反制行動都將招致嚴厲的報復。

2019年起,美國前總統川普(Donald Trump)單方面宣布退出伊朗與世界大國的核協議的一年後,該地區的船隻開始成為了攻擊的目標,最近幾個月,在兩國之間的影子戰爭中,其他與以色列有關聯的船隻也成為了目標。

情勢升級的背景,是伊朗正在維也納與世界大國舉行棘手談判,試圖恢復、修正2015年限制伊朗發展核武的協議,西方國家懷疑伊朗可能會違反該協議繼續製造核武,而伊朗強烈則否認。

《無人機戰爭:拓荒者、殺人機器、人工智慧與未來戰場》(The Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence, and the Battle for the Future)的作者弗朗茨曼(Seth J. Frantzman),在6月出版的這本新書中指出,伊朗近年來增強了其無人機武裝能力,擁有射程超過1600公里的無人機,可以攜帶多種導彈或透過撞擊目標進行精準攻擊,並支持真主黨(Hezbollah)、哈瑪斯(Hamas)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Palestinian Islamic Jihad)、胡塞(Houthis)等恐怖組織,伊朗有能力威脅區域內外許多國家的公民和利益,卻無需直接進行攻擊。

弗朗茨曼表示:「伊朗無人機和技術,現在是一個主要的新興威脅,從黎巴嫩穿過敘利亞和伊拉克到波斯灣,再到阿曼灣和葉門,綿延數千英里的土地都可能會受到伊朗無人機的威脅,使來自美國、許多盟國和夥伴國家的船隻和部隊處於危險之中。伊朗可能將表示它在海上動用無人機進行致命攻擊,是對以色列在敘利亞或其他地方的空襲的回應。」

他也指出,世界需要瞭解,這不僅是以色列的問題,不能指望以色列獨自阻止伊朗的威脅,最重要的是,各國需要向伊朗表明都反對其暴力,通過簽署弱化的核協議安撫伊朗,將意味著區域的任何地方都不會安全。

