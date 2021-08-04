「戴好口罩、洗手呀！」這句話反而要說給澳門爸媽聽

「戴好口罩、洗手呀！」

過去這一年多來，每次和家人通電，收線前所說的，都是以上這幾說話——有時是我對他們講，有時是爸媽嘮嘮叨叨的在提醒。

但昨晚的對話中，我開首就說了這句，再加「你唔好拉下除下咁呀，唔好嫌熱，唔好貪得意掂完口罩又捽眼」「你都係呀，無乜事就唔好出街見朋友住啦」⋯⋯重重複複說了三四遍，一時之間，我覺得我比爸媽更囉嗦、長氣。然而，這種擔心不是無中生有的，因為早已乖乖打疫苗的兩老，自覺跟疫情距離甚遠，而我的擔心正是建基於他們的鬆懈。

是的，澳門出現確診個案了，亦肯定了是變種Delta；身邊不同的親友都因為這波出其不意的疫情，而以不同身分走上防疫前線，希望各位都能平安。

雖然目前來說，我對澳門的情況仍然樂觀，也覺得如何在此時保持鎮定、冷靜，同樣是「新正常」年代中的重要一課。但防疫、抗疫的同時，竭力找出漏洞所在，加以堵塞，免除後患，同樣重要。

願所有在澳門的家人、朋友平安，也在此感謝一眾走在前線的醫護、檢測站中的工作人員和記者。

澳門加油！

圖片由作者提供 圖片與疫情毫不相關，純粹是我想早日再看到這畫面，早日回家。

給一些關心澳門情況的朋友，以下簡單整合了一些公佈自澳門新聞局的資訊，希望能助你了解小城的情況。

源頭：

極大機會是濠江中學西安交流團的參加者（女兒）在往西安的航班上感染，及後傳染家人，四宗確診病例已證實感染Delta變種病毒。而當局表示，不排除將有更多確診者的出現。

防疫相關安排：

8月3日下午3點30分起進入即時預防狀態；

於8月4日早上9點至8月7日早上9點，進行一連三日的全民核酸檢測。全澳41個核酸站（澳門27個、路氹14個）均會開放；

民防行動中心亦呼籲民眾切勿故意編造並傳播有關的虛假資訊，意圖引起公眾受驚或不安，或明知有關資訊屬虛假且足以引起公眾受驚或不安，但仍予以傳播，否則將有可能觸犯第11/2020號法律《民防法律制度》第二十六條的規定，負上刑責。

食用品供應：

陳漢生代局長於昨日舉行之記者會表示，澳門食用品供應充足，呼籲居民無需搶購；而特區政府為加強澳門的公共衛生及公共安全已公佈防疫措施，並明確指出相關措施絕不影響本澳日常鮮活、冰鮮、冷凍食品，及其他糧油罐頭食品的正常、持續及穩定供應。

更多資訊，請到澳門特別行政區政府新聞局。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見作者Facebook。

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責任編輯：Alex

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