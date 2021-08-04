【2020東京奧運】拳擊女將黃筱雯雖不敵土耳其名將，仍獲得銅牌寫下台灣最佳成績

（中央社）東京奧運台灣好手黃筱雯今（4）日在女子拳擊51公斤量級不敵土耳其對手，拿下銅牌，這是台灣史上首面奧運拳擊獎牌，別具意義。啟蒙教練劉宗泰說：「她很棒了、重新再來。」一句話讓黃筱雯當場眼淚潰堤。

身高176公分的拳擊女將黃筱雯今天在東奧拳擊51公斤量級4強準決賽出賽，迎戰土耳其好手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu）。第一回合5名裁判都給薩克洛盧10分，第2回合黃筱雯拿下2個10分，第3回合再度一面倒，對手又是5個10分，終場黃筱雯以0比5不敵，無緣晉級金牌戰，以銅牌作收。

黃筱雯的教練劉宗泰表示，對手打法在情蒐預料中，這場比賽黃筱雯的速度沒有對方好，第一回合對手拿到5個10分，第2回合要追回來，除非有明顯差距，第2回合拿回2個10分，代表裁判有看到，但為時已晚，比賽就是這麼現實，除非對方有8分出現，才有可能贏下比賽。

劉宗泰是黃筱雯的啟蒙教練，也被她視為「第2個父親」，談起此次黃筱雯表現，劉宗泰直言很滿意，從19日到東京之後，為了維持體重很辛苦，接下來希望黃筱雯好好休息，「我們重新再來」。

黃筱雯賽後情緒激動眼眶紅潤，聽到劉宗泰這一番話，馬上又止不住淚水。黃筱雯表示，這面獎牌意義很不一樣，是台灣第一面奧運拳擊獎牌，很榮幸可以幫台灣拿下這份榮耀，也完成恩師劉宗泰的心願。

黃筱雯自評第一回合應該要更好，總是在第2、3回合才表現出來有點可惜，「對手沒有在怕我，我也太過緊張了。」

黃筱雯此次奧運拿下銅牌，雖然沒能挺進金牌戰，但亮眼表現，贏得掌聲。她也秀出綁手上的愛心，大會綁手人員每天會在完成綁手後簽上名字、寫上國家，但她「圈粉」大會人員，在綁手上獲得兩個額外的愛心圖案。

感性喊話「爸爸永遠是我的靠山」

《中央社》報導，黃筱雯拿下奧運銅牌，許多媒體開始寫黃筱雯的家庭故事，黃筱雯在媒體面前不避諱談原生家庭，她的爸媽在她1歲時離異，爸爸因為吸毒至今入獄過3次，黃筱雯是隔代教養的小孩，靠著自己的力量在拳擊擂台打出亮眼成績、故事很勵志。

黃筱雯表示，最近因為新聞一直報導家裡的事情，爸爸心裡有點不舒服，「但我想告訴他，不管他以前做過什麼事情，他永遠是我的靠山，我以他為榮，也希望成為他的驕傲。」

黃筱雯的手上有許多彩色的刺青，但最具意義的是那個胸前18歲時，爸爸給她的禮物。黃筱雯表示，胸前那個刺青的意思是：「拳擊女孩，記得妳為什麼開始」，時刻提醒她莫忘站上拳擊台的初衷。

《中央社》報導，黃筱雯父親黃建福受訪時說，看到黃筱雯遭擊中時很心疼、難過，但她這次表現已經很棒，「筱雯，妳在爸爸心中永遠是第一名」，希望黃筱雯繼續努力加油，不要放棄，未來還有很好的舞台可以發展。

黃建福說，黃筱雯小時候剛學拳擊時，他一度懷疑女孩子學拳擊是否適合，但後來認為只要是女兒喜歡，就全力支持，也感謝教練劉宗泰一路栽培黃筱雯，國家給了她舞台發揮所長。

面對女兒隔海的溫馨喊話，人在台北家中的黃建福表示很感動；他說，過去的事不想多提，但真的是黃筱雯改變了他，讓一度走偏的他走回來了，也讓家庭更有凝聚力，相信一切都會越來越好。

為何拳擊沒有銅牌戰？

至於為何4強賽打完沒有銅牌戰？《聯合報》報導，拳擊賽與其他賽事不同，不舉行銅牌戰，為的是避免進行多餘的賽事會讓選手再度受傷。由於受傷風險相較其他技擊項目更高，一般拳擊賽事個人最多只會一天比一場。

不像跆拳道、柔道一天進行多場賽事，雖也是有兩面銅牌，但都須經過復活賽。也因此拳擊只要打進4強就確定保底銅牌，黃筱雯也正式成為台灣史上第一名於奧運奪牌的拳擊選手。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺