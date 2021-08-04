整肅還是「誤傷」？中國官媒稱網路遊戲是「精神鴉片」，騰訊為首遊戲類股重挫

8月3日中國官媒，直指網路遊戲是「精神鴉片」，挑動股市敏感神經，引發外界揣測將進一步監管遊戲業，導致以騰訊為首的遊戲類股重挫。不過，根據遊戲業人士分析，中國對於遊戲業的規範並不是新鮮事；且由於中國遊戲業近來發展蓬勃，業者積極開拓海外市場有成，早已是金雞產業，更是宣揚中國文化的利器，因此中國不太可能大動作整肅業者，而本次黨媒可能是「誤傷」後，才趕緊撤下文章。

中國官媒：網路遊戲是「精神鴉片」對年輕人造成危害

8月3日新華社旗下的《經濟參考報》公開批評網路遊戲對時下年輕人來說是「精神鴉片」，引起中國網路上廣泛討論。報導強調，網路遊戲對中國未成年人生理和心理帶來雙重負面影響，去（2020）年，中國超一半兒童青少年近視，因沈迷網絡遊戲而影響學業，且助長引發性格異化的現象。

文章中還進行比喻，這一新型毒品突飛猛進，已經發展壯大成一個巨大的產業。更直接點名騰訊旗下知名遊戲《王者榮耀》，最受中學生歡迎。

相關遊戲類股聞訊後，紛紛下跌重挫。其中騰訊控股下跌逾10%，網易下跌幅12.77%，心動公司下跌15.50%，創夢天地下跌17.58%，中手遊跌幅更超過20%。另外，中國A股市場中，三七互娛下跌6.22%，完美世界跌幅超過5%，世紀華通跌幅也逾4%。

騰訊旗下遊戲《王者榮耀》遭到點名後，隨即發布公告，將進一步加大保護力度，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的新措施。

雙減為對未成年用戶在線時間限制，非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時；未滿12歲未成年人禁止在遊戲內消費。雙打則是打擊未成年人身分冒用和買賣成年人帳號。

騰訊也表示，將倡議全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時長，以及倡議全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。

不過，相關消息再被大量轉發討論後，《經濟參考報》卻將此文刪除，騰訊和其他網遊股價又反彈。

《關鍵評論網》採訪對遊戲業熟捻人士指出，中國對於遊戲業的監管聲明，已經不是新鮮事，在去年政府公布的產業報告書中，已經針對遊戲於少年的監管有了詳盡的指示。而這次官媒用詞嚴厲，使業者股價重挫，很有可能是「誤傷」，才趕緊下架撤文。

「遊戲產業」是中國金雞母，更是宣傳中國文化的力量

中國政府對遊戲業規範，行之有年。根據《2020年中國遊戲產業報告》指出，遊戲業者對未成年人的保護，延續了國家主管部門近幾年的工作部署，依然是該行業貫徹落實的重點，也成為各遊戲企業必須踐行的首要責任。

對遊戲業熟捻人士表示，近年來中國遊戲業蓬勃發展，已經成為重要的「金雞產業」，中國當局不太可能大舉整頓遊戲產業的發展，尤其業者又對海外市場的開拓，有顯著成果的情況下。

2020年12月，中國音數協第一副理事長兼遊戲工委主任委員張毅君在中國遊戲產業年會上也指出，2020年中國遊戲市場實際銷售收入人民幣2786億元，年成長20.71%；同時遊戲用戶數量也穩定增加，較上年增加478億元，上升20.7%。

其中，貢獻最大是中國自主研發遊戲，國內市場實際營銷收入達2401億元，比2019年增加506億元，同期成長26.7%，佔國內市場營銷總額八成以上。又以騰訊遊戲營業收入，最驚人達人民幣1561億元，占據此行業半壁江山。

當時張毅君強調，中國自主研發遊戲海外市場實際營業收入為154.5億美元，較2019年增加38.55億美元，相較同期成長33.25%，保持了高速成長的態勢。

他還說，更令中國遊戲人振奮的是，有許多中國遊戲在全球不同國家和地區的下載榜或暢銷榜名列前茅，甚至獲得「全球最大移動應用平台年度遊戲」的榮譽。

從年會公布的報告中顯示，美、日以及韓仍是中國自主研發遊戲的主打市場，營收合計佔海外總收入的60.2%。

張毅君說明，中國遊戲在未來必須「走出去」，是龍頭遊戲業者的戰略，也是中小企業突破的重要手段；受到中國政策鼓勵，由各地主導的遊戲進程將提升，並從一線城市中發展產業聚落。

隨著各企業對海外市場的聚焦，中國遊戲產品在海外的影響力和市場報酬也將持續走強，是對中國產業莫大的幫助。

他強調，未來中國遊戲產業仍將不斷發展茁壯，且用心闡釋中國文化與精神，為推進中國特色社會主義文化強國建設貢獻一份積極力量。也代表在中國遊戲的業者，除了身負替國家納稅的重要義務外，也須承擔宣傳中國文化的使命，不能受到嚴重傷害。

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核稿編輯：翁世航