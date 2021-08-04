2021/08/04,
國際

何詩蓓叔公的「德愛一段緣」

何詩蓓叔公的「德愛一段緣」
科爾與豪爾，中間為密特朗｜圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

1990年初，歐盟不少會員國反對歐盟立即承認德國統一。就在這時，何詩蓓的叔公、豪爾（Charles Haughey）幫忙推動這個議程，最終令英法放下分歧。

何詩蓓的叔公、前愛爾蘭總理豪爾（Charles Haughey），對德國統一有十分重大的貢獻，多年後仍得到一些德國人的銘感和尊重。

1990年，東西德正在談判統一進程。那年頭的歐盟主席國，正是豪爾領導的愛爾蘭。英法兩國反對歐盟支持德國快速統一。當然，後面有戰略的考慮，也有因二戰歷史的擔憂，害怕德國會重新壯大，威脅英法的主導地位。時任法國總統密特朗（François Mitterrand）曾打趣說，他很喜歡德國，所以希望有兩個德國。而戴卓爾夫人亦據稱曾講過要「阻止德國的欺凌」。

就在1990年初，歐盟在都柏林舉行兩次峰會，討論德國統一。除英法外，亦有不少會員國反對歐盟立即承認德國統一。就在這時，主席豪爾總理幫忙推動這個議程，最終令英法放下分歧，協助推動德國統一，而其他會員國亦跟隨。

德國前總理科爾（Helmut Kohl）幾年後重回愛爾蘭國會演講，仍然感謝豪爾政府的積極幫忙。他說，愛爾蘭政府的幫忙起了重要作用，令東德可以順利融入一體化的歐洲。事實上，科爾在1992年已經投桃報李，協助愛爾蘭的基建。今天這個人口約500萬國家的公路網絡，就是這個計劃有份促成的。

豪爾早在92年卸任，科爾也在98年落選，退出政治舞台。到2010年，當時的德國外交部長、自民黨的威斯特韋爾，再度讚揚當年豪爾政府對德國統一的貢獻，說德國合一有賴當年愛爾蘭的支持。

豪爾和科爾已經作古，就連六十後的威斯特韋爾，幾年前也英年早逝。但這段歷史，寫在豪爾的官方網頁上，是德國人和愛爾蘭人兩個民族重要的一章。今天德國到處都有Irish Pub，愛爾蘭啤酒大受歡迎，也吸引到不少英語國家的年輕人去工作。德國人也愛在Irish Pub慶祝愛爾蘭的聖派翠克日，一身綠色打扮後，又有幾人知道這段歷史呢？

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

相關文章︰

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。