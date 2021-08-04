何詩蓓叔公的「德愛一段緣」

何詩蓓的叔公、前愛爾蘭總理豪爾（Charles Haughey），對德國統一有十分重大的貢獻，多年後仍得到一些德國人的銘感和尊重。

1990年，東西德正在談判統一進程。那年頭的歐盟主席國，正是豪爾領導的愛爾蘭。英法兩國反對歐盟支持德國快速統一。當然，後面有戰略的考慮，也有因二戰歷史的擔憂，害怕德國會重新壯大，威脅英法的主導地位。時任法國總統密特朗（François Mitterrand）曾打趣說，他很喜歡德國，所以希望有兩個德國。而戴卓爾夫人亦據稱曾講過要「阻止德國的欺凌」。

就在1990年初，歐盟在都柏林舉行兩次峰會，討論德國統一。除英法外，亦有不少會員國反對歐盟立即承認德國統一。就在這時，主席豪爾總理幫忙推動這個議程，最終令英法放下分歧，協助推動德國統一，而其他會員國亦跟隨。

德國前總理科爾（Helmut Kohl）幾年後重回愛爾蘭國會演講，仍然感謝豪爾政府的積極幫忙。他說，愛爾蘭政府的幫忙起了重要作用，令東德可以順利融入一體化的歐洲。事實上，科爾在1992年已經投桃報李，協助愛爾蘭的基建。今天這個人口約500萬國家的公路網絡，就是這個計劃有份促成的。

豪爾早在92年卸任，科爾也在98年落選，退出政治舞台。到2010年，當時的德國外交部長、自民黨的威斯特韋爾，再度讚揚當年豪爾政府對德國統一的貢獻，說德國合一有賴當年愛爾蘭的支持。

豪爾和科爾已經作古，就連六十後的威斯特韋爾，幾年前也英年早逝。但這段歷史，寫在豪爾的官方網頁上，是德國人和愛爾蘭人兩個民族重要的一章。今天德國到處都有Irish Pub，愛爾蘭啤酒大受歡迎，也吸引到不少英語國家的年輕人去工作。德國人也愛在Irish Pub慶祝愛爾蘭的聖派翠克日，一身綠色打扮後，又有幾人知道這段歷史呢？

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