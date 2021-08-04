2021/08/04,
健康

新增20例本土確診，指揮中心：游泳池有望訂定指引開放，高端疫苗8月下旬有機會打得到

新增20例本土確診，指揮中心：游泳池有望訂定指引開放，高端疫苗8月下旬有機會打得到
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

二級警戒於9日將到期，陳時中強調，至少要觀察2週才能看出疫情變化的情形，因此9日後沒有打算要大幅變動；而如同游泳池開放、販賣熟食等個別提出的問題，指揮中心將會再協助尋求個別解決方案。

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增20例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、1例境外移入，無死亡病例。陳時中指出，今日新增個案多數是家庭群聚，其中有家庭成員在百貨公司上班，並非職場群聚，相關接觸者已完成匡列。

陳時中也表示，目前還有10批高端疫苗正在檢驗中，其中有8批已要求重新補件相關資料，8月下旬有機會開始發配施打。而前台北市長郝龍斌上午至台北高等行政法院遞狀，聲請停止高端疫苗的緊急授權處分（EUA），並要地方政府配合暫停施打高端；陳時中對此回應，尊重個人法律行為，但是不應呼籲他人不要打疫苗，「就算自己不打，別人還要打。」

本土新增20例、境外移入1例

指揮中心表示，今日新增之21例本土病例，為9例男性、11例女性，其中有16例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於未滿20歲至70多歲，發病日介於7月24日至8月3日。個案分布以新北市14例為最多，其次為台北市5例、桃園市1例與高雄市1例；其中4例關聯不明，將持續調查並釐清感染源。

指揮中心指出，今天並無死亡個案新增，而近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布的1萬4503名確診個案，已有1萬2957人解除隔離、佔89.3％。

0804_COVID-19每日死亡個案數目

而本日新增1例的境外移入個案為日本籍10多歲女性，8月2日自日本來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

截至昨（3）日為止，全台累計萬人接種疫苗，疫苗覆蓋率達34.41％、劑次人口比為36.19（劑／每百人）。目前中央和地方疫苗剩餘量，AZ疫苗有93萬8000劑左右、另有2萬劑仍在封緘檢驗，莫德納則剩下66萬6900劑左右。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增129件疫苗不良反應、死亡個案7例，其中81件為非嚴重事件、41件疑似嚴重事件。死亡個案中，接種AZ者為6人、莫德納1人。

0804_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

莊人祥也公布，完整接種疫苗後仍確診的個案共有9起。目前打完第二劑後，0至13天仍確診的病例有3起、14天以上的有6起，都是無症狀的輕症。

陳時中：游泳池開放、超商販賣熟食將尋求解決方案

目前全國處於二級警戒，但游泳池仍在不開放名單之內。陳時中表示，在應變措施、人流管制、定期消毒、分時段開放等措施訂定清楚後，一般游泳池有望開放，正在請教育部與相關代表研擬指引，而游泳池要開業也要報請地方政府同意。

而針對超商業者盼開放販賣熟食的訴求，醫療應變組副組長羅一鈞則回應，超商主管為經濟部，店員只有2至3位，可能無法隨時替顧客夾取；如果超商確保可以專人夾茶葉蛋，就可以進一步討論。而賣場能販賣熟食，則是因為有專人夾取，可以立刻消毒。

二級警戒於9日將到期，陳時中強調，至少要觀察2週才能看出疫情變化的情形，因此9日後沒有打算要大幅變動；而如同游泳池開放、販賣熟食等個別提出的問題，指揮中心將會再協助尋求個別解決方案。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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