港媒離港：《端傳媒》總公司遷星、資深媒體人韋安仕赴英

(中央社)網路媒體《端傳媒》昨(3)日以香港逐漸失去新聞自由為由,宣布將總部遷往新加坡,成為在當局打壓異議下第一個離開這處金融中心的香港媒體。

另外,資深媒體人韋安仕(Steve Vines)和知名藝術家黃國才昨日也分別證實因為自由逐漸消失而離開香港。黃國才現已遷居台灣。

《端傳媒》執行總編吳婧在《端傳媒》六週年專文中寫道:「這六年裏,自由的道路變得愈加艱險:世界越來越割裂、對立,牆在中國大陸孕育出一片粉紅色,香港的新聞自由指數則跌至全球第80名。」

《法新社》指出,《端傳媒》在華語媒體圈內規模相對較小,共有約6萬名付費訂閱會員,但它的離開仍凸顯許多媒體正憂心自身在香港這個昔日中國言論自由堡壘的未來。

《香港電台》(RTHK)昨日也證實資深主持人韋安仕已離開香港前往英國,因為「白色恐怖橫掃香港」。

他在寫給同事的電子郵件中表示:「確保港人自由的制度被漠不關心的人步步拆解。這些人冷漠到當這塊土地的本質清清楚楚正遭到摧毀時,他們甚至不知畏懼。」

在離港消息傳出後,韋安仕接受《眾》訪問時形容,香港現時每天都充滿未知,港台節目、電影及兒童書被審查,不斷有人被捕,問題是人們並非刻意犯案,而是根本不知道甚麼行為會突然被指違法。

他又指過往兩至三個月數度被第三方警告,指他在「名單上」,要非常小心自己言行("You need to watch yourself. You need to be careful")。雖然警告有欠具體,但他不想繼續留在充滿未知的環境,決定離開。

韋安仕1987年移居香港,曾任職英國《衛報》駐港記者,也曾為BBC、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》等媒體撰稿,其時事評論曾獲頒人權新聞獎。他近年在《香港電台》主持英文節目《脈搏》等,到今年6月30日、《港區國安法》實施一周年前,他宣布不再主持《港台》節目,稱「作為一個稍有批判性的人,都會認為不應再留在港台」。