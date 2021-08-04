2021/08/04,
政治

港媒離港：《端傳媒》總公司遷星、資深媒體人韋安仕赴英

港媒離港：《端傳媒》總公司遷星、資深媒體人韋安仕赴英
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港法規對企業友善，且基本法保障言論自由，包括法新社等多家國際媒體公司都把區域總部設在香港，但現在許多媒體都懷疑自身在香港有無未來可言。

（中央社）網路媒體《端傳媒》昨（3）日以香港逐漸失去新聞自由為由，宣布將總部遷往新加坡，成為在當局打壓異議下第一個離開這處金融中心的香港媒體。

另外，資深媒體人韋安仕（Steve Vines）和知名藝術家黃國才昨日也分別證實因為自由逐漸消失而離開香港。黃國才現已遷居台灣。

《端》：新聞未來「去中心化」

《端傳媒》執行總編吳婧在《端傳媒》六週年專文中寫道：「這六年裏，自由的道路變得愈加艱險：世界越來越割裂、對立，牆在中國大陸孕育出一片粉紅色，香港的新聞自由指數則跌至全球第80名。」

《端傳媒》在Facebook表示，接下來會有很多新動作，除了把總部搬去新加坡，還會新增虛擬貨幣支付通道，以及計劃發行NFT。

《端傳媒》解釋把總部搬去新加坡，是因為新加坡在金融系統、語言國際化程度跟香港相若，而很多國際媒體都在新加坡駐有辦公室。

《端傳媒》強調遷移並不會影響原有編採方針和內容，又指新聞的未來是去中心化，《端》不會再以任何一座城市為主站，而是聚集世界各地的新聞人，為華語讀者服務。而《端傳媒》仍然會視香港是關注中國大陸、台灣及亞洲新聞的重要據點。

吳婧給《立場新聞》《眾新聞》的書面回覆，都未有正面回應把總部搬到新加坡的原因、或是否認為香港環境已不再適合傳媒運作。但給《眾》的回覆中提到，《端》有一部分原來在香港的員工會轉去新加坡，而在選擇工作的地點和方式上，完全尊重員工的意見。

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《法新社》指出，《端傳媒》在華語媒體圈內規模相對較小，共有約6萬名付費訂閱會員，但它的離開仍凸顯許多媒體正憂心自身在香港這個昔日中國言論自由堡壘的未來。

《端傳媒》主力以中、港、台的調查報導、深度特稿、數據新聞作為主打內容，其網站及流動應用程式於2015年8月3日正式啟用，並於2017年起開展訂閱制。

根據新加坡公司註冊資料，《端》在今年6月在當地註冊，有兩名董事，包括副總編輯馬家豪。香港《端傳媒》目前股東為一間英屬處女島公司。

《RFA》報導，目前《端》編輯及採訪團隊約20至30人，主要分布在港台兩地。據了解，記者近年多數在家工作，因此有香港員工認為總部搬遷對日常運作影響不大，會繼續在香港的採訪工作。

韋安仕赴英

《香港電台》（RTHK）昨日也證實資深主持人韋安仕已離開香港前往英國，因為「白色恐怖橫掃香港」。

他在寫給同事的電子郵件中表示：「確保港人自由的制度被漠不關心的人步步拆解。這些人冷漠到當這塊土地的本質清清楚楚正遭到摧毀時，他們甚至不知畏懼。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
韋安仕也在已停刊的《蘋果日報》也寫過專欄。

在離港消息傳出後，韋安仕接受《眾》訪問時形容，香港現時每天都充滿未知，港台節目、電影及兒童書被審查，不斷有人被捕，問題是人們並非刻意犯案，而是根本不知道甚麼行為會突然被指違法。

他又指過往兩至三個月數度被第三方警告，指他在「名單上」，要非常小心自己言行（"You need to watch yourself. You need to be careful"）。雖然警告有欠具體，但他不想繼續留在充滿未知的環境，決定離開。

韋安仕1987年移居香港，曾任職英國《衛報》駐港記者，也曾為BBC、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》等媒體撰稿，其時事評論曾獲頒人權新聞獎。他近年在《香港電台》主持英文節目《脈搏》等，到今年6月30日、《港區國安法》實施一周年前，他宣布不再主持《港台》節目，稱「作為一個稍有批判性的人，都會認為不應再留在港台」。

黃國才赴台

另外，以藝術參與政治的黃國才也在接受網路媒體《Hong Kong Free Press》訪問時說，自己已搬到台灣追求「百分之百的自由」，因為故鄉的自由正逐漸消失。

「新聞自由已支離破碎」

香港法規對企業友善，且基本法保障言論自由，包括法新社等多家國際媒體公司都把區域總部設在香港，但現在許多媒體都懷疑自身在香港有無未來可言。去年港區國安法實施後，美國《紐約時報》（The New York Times）已把亞洲總部遷至韓國首爾。

今年6月，《壹傳媒》旗下的香港《蘋果日報》被依國安法凍結資金，突然停止營運。香港記者協會（Hong Kong Journalists Association）上月稱新聞自由已支離破碎。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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