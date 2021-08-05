想要解決業務難題、深入洞察客戶需求，有效鞏固新舊客源？你可以這樣做
我們想讓你知道的是
在與客戶接洽的過程中，你是否仍苦於不知道如何深入挖掘客戶真正的需求、找不到利用自家產品與服務內容優勢協助客戶解決問題的方案？洞察客戶需求、掌握成交關鍵，你可以這樣做。
利用問卷提升業務力，有效留住客戶的心，培養客戶忠誠度！
業務是公司銷售產品的第一線，時常與客戶接觸，了解客戶對產品的想法與需求，找出可行的方案並解決問題，是業務取得客戶訂單的首要課題，同時也是穩定業績的關鍵。
透過問卷調查，能讓業務深入洞察客戶需求，提供相對應的產品服務，增加客戶的信賴忠誠度。此外，業務也能利用問卷蒐集客戶回饋，優化服務流程，建立與客戶交流的橋樑，有效鞏固客源！
接下來，我們將介紹 4 種業務應用情境，讓你在業務洽談的每個階段皆能展現專業，有效提升簽約率！
業務說明預約表單
首先，業務可以在SurveyCake設計專屬的「業務說明預約表單」，讓客戶能透過表單留下聯繫資料，並選擇想要了解的產品項目與預約時段，後續業務在與客戶對接時，就能更了解對方的狀況，預想客戶的需求，準備相對應的產品說明。或是你也可以選擇在事前寄送相關的產品內容說明或數據資料，給對方參考，讓客戶在與你接觸之前，就能感受到你的用心與誠意。
建立「業務說明預約表單」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷設計更完善。
- 基本資料：透過「單行文字」設計姓名/公司名稱、聯繫電話、email等問題，以便業務後續聯繫客戶。
- 產品內容分類：透過「單選題」設定產品項目類別，再根據各選項設計「邏輯跳接題」，接至更細向的產品服務分類，業務可以根據客戶的填寫內容準備資料。
- 預約日期：利用「日期題」，讓客戶可以在月曆上自由預約日期。若是想設定每天的時段上限，可以先利用「單選題」，設計日期，再透過「邏輯跳接題」接至每日時段，同時你也能設定「選項數量上限」，限制此時段的填寫人數。
業務諮詢問卷
客戶有意願想要了解產品內容，就表示客戶目前有某種「困擾」或是「需求」，並考慮透過某公司的產品與服務來解決問題。你可以在產品說明時，引導客戶填寫「業務諮詢問卷」，不但能讓客戶釐清自身需求，你也可以逐步掌握客戶想解決的問題。
業務在與客戶接洽的過程中，深入挖掘客戶真正的需求，並利用自家產品與服務內容的優勢，找出能協助客戶解決問題的方案，對準需求推薦與銷售，才是成交的關鍵。
設計「業務諮詢問卷」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更有邏輯！
- 基本資料：可以利用之前的「業務說明預約表單」蒐集而來的資料，再透過「預設值與別名」帶入答案，讓客戶感受到你的用心，同時又能留下紀錄，方便之後查看。
- 解析客戶需求：藉由「單選題」，了解客戶未使用產品前的行為模式、消費型態。或是透過「多選題」了解客戶在意的產品面向，像是價錢、使用期限、產品效能等。掌握客戶現狀、預算、時程規劃等。
- 紀錄客戶目標：利用「多行文字」，紀錄客戶的短期、中期、長期目標，同時讓客戶了解利用公司的產品或服務內容能如何協助他們解決問題，以及能帶來多少成效與收益。
簡單來說，這份問卷的目的是要引導客戶意識問題所在，以及對你的商品與服務產生興趣，提高簽約成功率。
客戶滿意度調查
結束客戶接洽後，業務可以透過「客戶滿意度調查」，了解客戶對此次服務的意見與想法，持續優化服務流程，提高客戶滿意度，維護客戶關係。同時，你也能藉由蒐集客戶回饋，了解自身優勢，找到成功率較高的應對與產品說明方式。
除了蒐集客戶反饋外，「客戶滿意度調查」也能成為你與客戶交流的助力，讓客戶知道你在乎他們的想法，願意參考他們的意見，提供更具誠意的服務內容，也讓銷售流程更加完善！
設計「客戶滿意度調查」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更具質感！
- 基本資料：可以利用之前的「業務說明預約表單」蒐集而來的資料，再透過「預設值與別名」帶入答案，讓客戶感受到你的用心，同時又能留下紀錄，方便之後查看。
- 蒐集客戶想法：透過「多行文字」，讓客戶可以更完整的寫出建議內容，積極建立與客戶交流的橋樑。
- 了解整體滿意度：藉由「星級評分」，了解客戶對此次服務的滿意程度。如果覺得「星級評分」不夠，你也可以利用「矩陣題」，了解客戶是否有完全理解產品內容、產品說明是否夠清楚、資料是否準備得夠齊全等。
- 預約下次見面時間：表單的最後，你也可以設計「邏輯跳接題」詢問客戶是否需要更深入了解產品或預約下次的合約洽談，若選擇「是」，就可以接題至「預約時段」，讓客戶可以直接預約下一次的會議時間，持續掌握商機！
業績紀錄表
順利完成交易後，業務能夠利用「業績紀錄表單」，統整每天的交易金額與狀況，定期回報給公司，避免漏掉某筆訂單的疏失。若公司想要隨時掌握業務的工作情況，也可以建立統一的「業績紀錄表單」，讓每個業務在下班前都能填寫當天的銷售內容與金額，有效統整全體業績與了解員工的工作成效。
設計「業績紀錄表」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更易於填寫！
- 基本資料：利用「單行文字」，簡單紀錄交易對象與金額
- 成交項目：藉由「單選題」，設定此次銷售成功的項目類別
- 成交日期：透過「日期題」，快速選取交易日期
- 備註：利用「多行文字」，紀錄合約送審、後續聯繫等其他注意事項
因應防疫需求，業務與客戶無法面對面的接觸，對於企業來說，鞏固客戶訂單、穩住業績都面臨極大的挑戰。但透過線上表單的建立，讓員工不用進公司，也能利用線上的方式洽談業務與簽約，隨時掌握客戶與訂單狀況，留住重要客戶的同時，持續開發新商機，在危機中創造業績成長。
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透過SurveyCake打造業務應用問卷，洞悉客戶需求，掌握客戶想法，讓每位客戶都能感受你的用心，買得更安心！現在立刻升級SurveyCake，讓你用專業度留住客戶的心！三秒鐘免費註冊 SurveyCake會員，一起打造你的專業問卷。
本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。
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責任編輯：Iris
核稿編輯： Joanna