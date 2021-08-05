想要解決業務難題、深入洞察客戶需求，有效鞏固新舊客源？你可以這樣做

利用問卷提升業務力，有效留住客戶的心，培養客戶忠誠度！

業務是公司銷售產品的第一線，時常與客戶接觸，了解客戶對產品的想法與需求，找出可行的方案並解決問題，是業務取得客戶訂單的首要課題，同時也是穩定業績的關鍵。

透過問卷調查，能讓業務深入洞察客戶需求，提供相對應的產品服務，增加客戶的信賴忠誠度。此外，業務也能利用問卷蒐集客戶回饋，優化服務流程，建立與客戶交流的橋樑，有效鞏固客源！

接下來，我們將介紹 4 種業務應用情境，讓你在業務洽談的每個階段皆能展現專業，有效提升簽約率！

業務說明預約表單

Photo Credit：SurveyCake

首先，業務可以在SurveyCake設計專屬的「業務說明預約表單」，讓客戶能透過表單留下聯繫資料，並選擇想要了解的產品項目與預約時段，後續業務在與客戶對接時，就能更了解對方的狀況，預想客戶的需求，準備相對應的產品說明。或是你也可以選擇在事前寄送相關的產品內容說明或數據資料，給對方參考，讓客戶在與你接觸之前，就能感受到你的用心與誠意。

建立「業務說明預約表單」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷設計更完善。

業務諮詢問卷

Photo Credit：SurveyCake

客戶有意願想要了解產品內容，就表示客戶目前有某種「困擾」或是「需求」，並考慮透過某公司的產品與服務來解決問題。你可以在產品說明時，引導客戶填寫「業務諮詢問卷」，不但能讓客戶釐清自身需求，你也可以逐步掌握客戶想解決的問題。

業務在與客戶接洽的過程中，深入挖掘客戶真正的需求，並利用自家產品與服務內容的優勢，找出能協助客戶解決問題的方案，對準需求推薦與銷售，才是成交的關鍵。

設計「業務諮詢問卷」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更有邏輯！

簡單來說，這份問卷的目的是要引導客戶意識問題所在，以及對你的商品與服務產生興趣，提高簽約成功率。

客戶滿意度調查

Photo Credit：SurveyCake

結束客戶接洽後，業務可以透過「客戶滿意度調查」，了解客戶對此次服務的意見與想法，持續優化服務流程，提高客戶滿意度，維護客戶關係。同時，你也能藉由蒐集客戶回饋，了解自身優勢，找到成功率較高的應對與產品說明方式。

除了蒐集客戶反饋外，「客戶滿意度調查」也能成為你與客戶交流的助力，讓客戶知道你在乎他們的想法，願意參考他們的意見，提供更具誠意的服務內容，也讓銷售流程更加完善！

設計「客戶滿意度調查」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更具質感！

業績紀錄表

Photo Credit：SurveyCake

順利完成交易後，業務能夠利用「業績紀錄表單」，統整每天的交易金額與狀況，定期回報給公司，避免漏掉某筆訂單的疏失。若公司想要隨時掌握業務的工作情況，也可以建立統一的「業績紀錄表單」，讓每個業務在下班前都能填寫當天的銷售內容與金額，有效統整全體業績與了解員工的工作成效。

設計「業績紀錄表」時，你可以參考以下題型與功能，讓問卷更易於填寫！

因應防疫需求，業務與客戶無法面對面的接觸，對於企業來說，鞏固客戶訂單、穩住業績都面臨極大的挑戰。但透過線上表單的建立，讓員工不用進公司，也能利用線上的方式洽談業務與簽約，隨時掌握客戶與訂單狀況，留住重要客戶的同時，持續開發新商機，在危機中創造業績成長。

利用問卷提升專業度，升級你的業務能力！

透過SurveyCake打造業務應用問卷，洞悉客戶需求，掌握客戶想法，讓每位客戶都能感受你的用心，買得更安心！現在立刻升級SurveyCake，讓你用專業度留住客戶的心！三秒鐘免費註冊 SurveyCake會員，一起打造你的專業問卷。

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責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna